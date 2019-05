Viking spolerte sjansen for tre poeng

Følg RA Sporten på Facebook !

90.min: Der blåser dommer av kampen, og det ender 1-1. Viking var det førende laget, og hadde de største sjansene. Vålerenga tok imidlertid ledelsen etter at de hadde blitt redusert til ti mann, men Viking slo tilbake umiddelbart. Tommy Høilands scoring ble likevel dagens eneste for de mørkeblå, som nok føler at dette er en spolert sjanse for tre poeng.

90.min: VIking får corner på overtid av overtiden. Bytyqi slår inn. Austbø blir stående. Treffer Torsteinbø, men han header rett på keeper.

90.min: Fire minutter av overtiden passeres nå, og det har ikke vært mye spill i overtiden.

90.min: Samuel Fridjonsson går ut og Torsteinbø kommer inn for Viking. Vilhjalmssom går ut for Azemi.

90.min: Lagt til minimum fem minutter.

89.min: Bytyqi står klar for å ta frisparket. Legger ut til Tripic som legger an til skudd fra 16 meter, men skuddet blir blokkert. ikke verdens beste skuddforsøk.

88.min: Lædre Bjørdal kvarteret for sent ute i en duell med Tripic, og får et særs fortjent gult kort. Frispark for Viking på kanten av Vålerengas 16-meter.

87.min: Markus Nakkim kommer inn for Vålerenga, og får god applaus. Like etter byttes Ibrahimaj ut for Usman Sale.

85.min: Tripic må se sitt skudd bli blokkert ut til corner. Ibrahimaj slår igjen, og denne gang kommer Vevatne stupende inn på første stolpe. Header via en Vålerenga-spiller og ut til corner. På den corneren mener Tripic at han blir dratt ned, men dommer foretar seg ingenting. Bytyqis innlegg går etter det utenfor.

83.min: Bytyqi drar seg inn fra sin kantposisjon, og avslutter. Rett på keeper.

82.min: Vega med et skuddforsøk fra 28 meter. God klem i skuddet, men går over. Ikke ufarlig.

80.min: Nydelig utspark fra Austbø på foten til Bytyqi som setter fart på. Innlegg et blir headet ut til corner, som også denne gangen blir greit headet ut av VIF-forsvaret. Viking biter seg fast, men både Tripic og Pereira må se sine skuddforsøk bli blokkert før spillet blir avblåst for en skade.

78.min: Shala får sklidd ballen vekk fra mål og ut til Viking-corner. Legges på første stolpe, der Tripic prøver seg på et hælspark. Langt over.

77.min: Bytyqi gjør en pasningsfeil som blir plukket opp av Ejuke. Han prøver å komme seg forbi to Viking-spillere og blir dratt i trøya av Bytyqi som får gult kort.

72.min: Meget viktig for Viking å få et tidlig utligningsmål her, slik at de mørkeblå nå kan jage seieren.

71.min: MÅÅÅÅL . 1-1. Viking utligner umiddelbart. Ibrahimaj legger inn en corner som Thorstvedt vinner. Ballen detter ned hos Salte som skyter mot mål, og inne på streken står Høiland og setter den opp i nettaket.

69.min: MÅÅÅÅL. 0-1. Ejuke sender Vålerenga i ledelsen. Deeyver Vega snurrer rundt et par ganger med Pereira som ikke kommer tett nok på sin mann. Vega sender ballen ut 45 grader og der kommer Ejuke foran både Vevatne, Bjørshol og Fridjonsson og banker ballen i nettaket.

67.min: Pereira lager frispark fra 18-19 meters hold. Farlig distanse. Shala skal ta det, men skyter i muren. Vålerenga får tak i ballen igjen, men får ikke avsluttet.

65.min: Deyver Vega kommer inn for Bård Finne for Vålerenga.

64.min: Nytt innlegg fra Pereira. Går helt over til Thorstvedt på bakerste stolpe. Han tar ett steg ut og skyter, men skuddet blir blokkert. Triller ut til Tripic, men han får ikke dreis på ballen som ender i klypene hos Kwarasey.

63.min: Pereira skaffer Viking corner. Ibrahimaj slår den inn, men Vålerenga får stanget unna. I sekvensen før corneren ville Viking ha straffe i det Bytyqi går ned i feltet, men det ville ha vært billig.

59.min: Det var to kjappe gule kort det på Mohammed Abu, og dermed rødt kort. Igjen er han for sent inne i en duell med Tripic. Helt korrekt avgjørelse.

56.min: Mohammed Abu får dagens første gule kort for å hindre en Viking-overgang da han legger Tripic i bakken.

53.min: Thorstvedt legger igjen til Høiland, som prøver å curle ballen rundt keeper. Lykkes bare nesten, og ballen går en meter eller to til siden for mål.

52.min: Gjennomspill fra Tripic til til Thorstvedt, som sparker Kwarasey i kneet i det keeperen prøver å ta ballen. Fører til at ballen triller ut til Bytyqi, som setter den i stolpen. Men da er det allerede blåst for angrep på keeper for lengst.

49.min: Nydelig gjennomspill fra Abu til Finne og Shala som er i løpsduell med Vevatne og Salte. Sistnevnte ender opp med å hælsparke ballen til Finne, som skyter rett på Austbø. Bra å få opp en hånd der, men samtidig er det et skudd som mer treffer Vikings sisteskanse.

46.min: Andre omgang er i gang.

1.omgang:

45.min: Der var det pause, og stillingen er 0-0. Viking har hatt de to største sjansene, men Larsen Kwarasey har levert to gode redninger som gjør at det er uavgjort. Vålerenga har ikke produsert spesielt mye, og Viking er nærmest mål så langt. 15 minutters pause, før vi er tilbake igjen med andre omgang.

45.min: Det legges til minimum ett minutt.

43.min: Shala litt sein på Tripic og tråkker han på akillesen. Ser vondt ut, men Tripic kommer seg på beina igjen.

41.min: Fridjonsson bryter foran på midtbanen og gir ballen til Ibrahimaj. Han sender Høiland på løp bak Vålerengas forsvarere, men Kwarasey er fint ut og avskjærer ballen før Høiland når den.

39.min: Vålerenga med nytt angrep. Innlegg som Pereira skal ha kontroll på, men mister ballen til Shala på vei ut av egen 16-meter. Fører til skudd fra like utenfor 16-meteren av Abu, men det går rett på Austbø.

38.min: Ny corner til Viking etter at Pereira blokkerer et innlegg. Finne denne gangen som slår inn, og nok en gang blir det småfarlig. Austbø bokser til Näsberg, men skuddet hans blir blokkert. Vålerenga biter seg fast. Nytt innlegg blir stusset ut til Finne som legger inn på ny, men denne gang til en mann i offside.

33.min: Corneren ender i en ny corner, etter at et skudd fra Thorstvedt går via et VIF-bein og ut til corner. Den corneren ender opp hos Ejuke som går på kontring, men blir stoppet.

32.min: NY STOR MULIGHET. Ibrahimaj rekker en ball før keeper og slår den ut til Bytyqi. Han slår hardt inn mot Høiland som får til en god heading, men Kwarasey er der med et tigersprang og får slengt ut en hånd. På returen sklir Tripic inn, men det ender med corner til Viking.

28.min: Vålerenga får sin første corner for kampen. Herolind Shala jogger ut for å ta den, og legger den på bakerste stolpe. Ingen får helt kontroll på ballen, men Näsberg får den mot mål. Finne bommer på ballen midt foran Iven Austbø, og Näsbergs pasning sniker seg utenfor.

22.min: Viking med et godt angrep. Først er det Ibrahimaj og Tripic som spiller vegg på midtbanen, slik at sistnevnte fosser ned mot Vålerengas 16-meter. Han legger inn mot Høiland, som igjen prøver å vende og vri på seg for å skaffe en skuddmulighet. Spissen blir dekket av et par mann og legger på bakerste stolpe mot Bytyqi som legger igjen ballen til Bjørshol som kommer stormende inn i 16-meteren og skyter. Skuddet går imidlertid utenfor.

17.min: Viking har hatt et lite overtak her de første snaue tjue minuttene med et par skudd på mål og Ibrahimajs mulighet. Samtidig er ikke Vålerenga ueffne på kontringer, og spesielt Pereira har blitt utfordret av Vålerengas angrepsspillere til nå.

12.min: STOR MULIGHET for Viking. Bytyqi legger ballen på bakerste stolpe der Ibrahimaj kommer løpende. Indreløperen prøver seg på direkten og får til et godt treff, men treffer Kwarasey som gjør en god benparade.

10.min: Adrian Pereira presser frem en corner etter en god vending av spillet fra Viking. Ibrahimaj slår inn, den blir stanget unna. Rett på lissen til Fridjonsson som prøver seg på volley, men skuddet går rett på Kwarasey.

6.min: Tommy Høiland får ballen av Zymer Bytyqi inne i feltet. Prøver å vende og vri på seg for å få litt plass, og klarer å få avgårde et skudd. Men det er nokså løst og rett på keeper.

3.min: Kristian Thorstvedt tester skuddfoten, men skuddet går rett på VIF-keeper Adam Larsen Kwarasey.

1.min: Kampen er i gang.

Før kamp:

Viking fikk først Axel Andresson skadet for hele sesongen i serieåpningen, før midtstopper nummer to Runar Hove fikk et brudd i kneet mot Ranheim. I løpet av uken har også Rolf Daniel Vikstøl blitt skadet, og Viljar Vevatne gikk av tidlig på de mørkeblås siste treningsøkt lørdag.

Det gjør at Viking-trener Bjarne Berntsen er nødt til å gjøre omrokkeringer i forsvarsleddet, der Adrian Pereira kommer inn på venstrebacken i stedet for Rolf Daniel Vikstøl. Tord Johnsen Salte erstatter samtidig Runar Hove som startet forrige kamp. Det betyr at Andre Danielsen fortsatt sitter på benken.

Den forrige kampen mellom lagene var den infamøse 1-7-kampen, der Viking satte klubbrekord med sitt styggeste hjemmetap noensinne. Kampen før det endte også med Vålerenga-seier, og Viking har ikke vunnet hjemme mot Vålerenga siden 2013.

Viking (4-3-3): Iven Austbø – Sondre Bjørshol, Viljar Vevatne, Tord Johnsen Salte, Adrian Pereira – Kristian Thorstvedt, Samuel Fridjonsson, Ylldren Ibrahimaj – Zymer Bytyqi, Tommy Høiland, Zlatko Tripic

Benken: Amund Wichne, Fredrik Torsteinbø, Andre Danielsen, Even Østensen, Jostein Ekeland, Harald Nilsen Tangen, Usman Sale