Viking spilte uavgjort mot Åsane

Pilene har stadig pekt oppover for hardt prøvede Viking etter nyttår og fasongen på laget har stort sett sett bedre kamp for kamp etter smellene mot Bryne og Brann i de to første treningskampene.

Fredag ble det også klart at troppen styrkes med den tidligere Start-kapteinen Rolf Daniel Vikstøl. Dermed har Bjarne Berntsen fått tak i den venstrebeinte venstrebacken han har manglet etter at Viljar Vevatne ble omskolert.

Til dagens kamp går også Stian Michalsen inn i lagoppstillingen på høyre ving.

Veteran André Danielsen ser for seg en god mulighet til at Viking kan få testet offensive kombinasjoner.

– Vi må bruke disse kampene til å sette forskjellige ting. Det er greit å sette et angrepsspill nå. Vi må jobbe med kombinasjonene. Det blir uansett ingen lett kamp. Åsane har også en veldig god trener i Mons Ivar Mjelde, sier veteranen.

Verd å merke seg hos Åsane er at fjorårets Ulf-spiller Thomas Kristoffersen starter.

Slik stiller lagene:

Viking (4-3-3): Iven Austbø - Claes Kronberg, Markus Nakkim, Viljar Vevatne, Rasmus Martinsen - Julian Ryerson, Tord Johnsen Salte, Andre Danielsen - Stian Michalsen, Mathias Bringaker, Zymer Bytyqi.

Åsane (3-4-3): Erik Østgård - Jonas Hestetun, Magnus Bruun Hansen, Martin Ueland - Viljar Birkeland, Nikolai Harris, Thomas Kristofferesen, Andreas Fantoft - Stian Nygaard, Erik Huskeklepp, Dennis Antwi.