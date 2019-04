Viking slo Brann for første gang på seks år

Følg RA Sporten på Facebook !

90.min: Der blåser dommeren av kampen, og folk går bananas på tribunen. Viking blir kraftig presset, men holder stand og vinner 2-1.

90.min: Løkberg får sitt skudd blokkert, mens Austbø rett etterpå gjør nok en god redning på bakerste stolpe. Ruben Kristiansen er det som avslutter.

90.min: Fem minutter passeres av overtiden. Det kastes baller inn på banen.

90.min: Iven Austbø med en kjemperedning etter at et innlegg blir forlenget av Vikstøl og nesten sniker seg inn. Får den over tverrliggeren.

90.min: Austbø redder frisparket fra Haugen fra 20 meters hold til enorm jubel.

90.min: Usman Sale får sitt andre gule kort etter at ballen blir spilt opp i hånda på seg. Litt strengt, men Viking er nede i ti mann.

90.min: Dommer har lagt til hele seks minutter her!

89.min: Viking gjør sitt siste bytte for dagen. Zymer Bytyqi tas av, og Lasse Berg Johnsen kommer inn til sin eliteseriedebut.

85.min: MÅÅL . 2-1. Lang ball opp mot Karadas som ruver i luftrommet og header den ned til Fredrik Haugen. Han banker til på direkten og blåser ballen i mål og nytt liv i denne kampen. Slår Vevatne enkelt i den duellen Karadas, og pådrar seg samtidig gult kort i tumultene etter scoringen.

82.min: Berisha blir meid i bakken av Iven Austbø i en duell inn i feltet, men dommer Hobber Nilsen foretar seg ingenting. Blåser etter hvert av for hodeskade på Berisha, som kommer seg på beina igjen.

81.min: Thorstvedt er kraftig sliten nå, og går ned med krampe inne i feltet. Viking gjør et bytte, men det er Fridjonsson som går av. Inn kommer Andre Danielsen til sitt 20. vestlandsderby.

79.min: MÅÅÅÅÅL : Gigantisk tabbe av et tilbakespill blir plukket opp av Ylldren Ibrahimaj som enkelt ordner 2-0. Ruben Kristiansen er synderen.

77.min: Løkberg inn og Barmen ut.

76.min: Godt gammeldags kallavalik i Viking-forsvaret. Først får Haugen en sjanse fra 16-meteren, men Austbø ligger nede i hjørnet. Gir retur som Berisha legger inn på bakerste stolpe. Der er Karadas, men han header rett på Austbø. Ny retur, litt mer flipperspill før Berisha avslutter på Austbø som igjen tar den.

75.min: Kristian Thorstvedt får gult kort.

69.min: Usman Sale løper ned Vormgoor og får gult kort.

67.min: Tommy Høiland tas av til trampeklapp fra stadion. Inn kommer Usman Sale, som skal utfordre med farten sin. Bamba og Komsoon går samtidig ut for Brann, og inn kommer Karadas og Yttergård Jensen

66.min: Makan til stemning som det er på stadion nå må du tilbake til opprykkskampen mot Kongsvinger for å finne. Helt elektrisk stemning i Jåttåvågen.

64.min: MÅÅÅÅÅL . KRISTIAN THORSTVEDT!! Ibrahimaj slår ballen ut til Tripic som drar seg inn i banen. Han finner Thorstvedt på motsatt side, der unggutten har gått på et glimrende løp og funnet en åpning i Brann-forsvaret. Alene mot Opdal legger han den kontrollert ned i hjørnet. Klasseavslutning.

62.min: Høiland løper ned Teniste, og får frispark mot seg mens ballen er på motsatt side av Branns banehalvdel.

60.min: I samme duell kolliderer Ibrahimaj og Opdal, og begge blir liggende. Kommer seg opp igjen.

59.min: Viking scorer, men det blir avvinket for offside. Bytyqi legger den over mot Ibrahimaj på motsatt side. Hans avslutning er ikke allverden, men den treffer Høiland. Han får ballen over streken, men står i offside. Korrekt avgjørelse.

57.min: Kristian Thorstvedt gestikulerer kraftig mot benken, og snakker med Zlatko Tripic. Tydelig fått noen beskjeder fra benken, der Bjarne Berntsen prøver å endre kampbildet.

55.min: De ti første minuttene har forløpt seg mye som den første omgangen. Brann har ballen, og prøver å bryte ned Viking som forsvarer seg. I første omgang hadde Brann ballen 59 prosent av tiden, og de tallene er ikke mindre for andre omgangen til nå.

50.min: Ruben Kristiansen sniker seg på bakerste stolpe og avslutter på direkten etter et innlegg. Ballen går knallhardt rett på Austbø, som parrere den over. På den påfølgende corneren stanger Vormgoor den rett over.

46.min: Brann tar avspark, og vi er underveis i den andre omgangen her i Jåttåvågen.

1. omgang:

45.min: Der var det pause, og lagene går til garderoben med 0-0. Med unntak av Vikings store mulighet i åpningsminuttet er det ikke mye de mørkeblå har vist frem her. Faktisk ingenting. Brann har stålkontroll på midtbanen, og Viking får ikke spilt seg til noen sjanser. Det gjør at kantspillerne er lite involvert, og Høiland har hatt det tøft med Acosta og Vormgoor på hver sin side. Brann har skapt det meste av spill og sjanser, men fortsatt 0-0 altså.

45.min: Minimum to minutter lagt til.

40.min: Ibrahimaj bryter og spiller vegg med Tommy Høiland, men blir avskjermet av Vito Vormgoor.

38.min: Acosta med gult kort for å ha vært litt uvøren med armene i en duell med Kristian Thorstvedt inne i Vikings 16-meter.

37.min: Ny ball i bakrom, der første duell ender uavgjort. Ballen triller ut til Petter Strand, som finner Berisha på kanten av 16-meteren. Han tar et steg eller to inn i banen og prøver å vri ballen tilbake i motsatt retning. Skuddet går en meter utenfor stolpen.

35.min: Bytyqi på et dribleraid som ikke ender opp i noe. Høiland plukker opp ballen, og snur seg og skyter. Men noen meter utenfor.

32.min: Petter Strand er igjen eksekutør, og den ballen sniiker seg like utenfor krysset. Livsfarlig på dødballer Strand, og veldig nære at han straffet Viking der.

30.min: Høiland tar med seg ballen forbi en Brann-spiller og Viking kommer plutselig tre mot en. Men Høiland blir avblåst for hands, og Brann får i stedet frispark på 25 meters hold inne på Vikings banehalvdel.

27.min: Damba blir lagt i bakken i en kollisjon med Austbø. Brann-spissen når ballen først i duell med Vevatne og får tatt et touch foran Austbø, før han går i bakken. Dommer Ola Hobber Nilsen vinker spillet videre, men kunne fort også dømt straffe til Brann der.

23.min: Brann broderer fint på kanten, og Berisha legger inn. Den blir forlenget mot bakerste stolpe av Bamba, men Vikstøl header ut til corner rett foran en Brann-spiller. Den får Viking rensket unna igjen.

21.min: Så er det Branns tur til å få corner. Igjen er det Petter Strand som slår, og igjen får Viking den unna. Brann får kontroll og slår et nytt innlegg, som blir headet ut. Ender med et slags skudd fra Kristoffer Barmen, som er totalt utfarlig og går et stykke utenfor.

20.min: Corner til Viking. Nydelig slått igjen av Ylldren Ibrahimaj, men ingen Hove eller Andresson til å stange dem inn og dermed ender ballen opp i returrommet. Der venter Samuel Fridjonsson, men han banker ballen langt utenfor.

17.min: Brann har festet et lite grep på kampen nå, og samtidig har pipekonserten startet hver gang Berisha er borti ballen.

15.min: Tommy Høiland er for sent inne i en duell og får korrekt gult kort.

14.min: Brann får corner. Den slås av Petter Strand, men Viking får slått unna i første omgang. Ender med at Brann får frispark på omlag 20-22 meter. Rett i muren.

9.min: Dagens høyeste jubel kommer da speaker annonserer at Veton Berisha får gult kort etter å ha vært sent inne i en duell med Sondre Bjørshol. Meget populært blant de over 10.000 tilskuerne som har funnet veien til Jåttåvågen i dag.

5.min: Ender med frispark fra midt på banen. Den blir slått inn i feltet der Tord Johnsen Salte sleivsparker ballen over egen keeper, men heldigvis er Viljar Vevatne på plass for å måke ballen vekk fra streken.

3.min: Tommy Høiland og Vito Vormgoor ligger nede etter en kollisjon. Høiland er klar igjen, mens Vormgoor også stabler seg på beina.

1.min: Kjempemulighet for Viking. Bytyqi får en alle tiders mulighet alene med keeper etter en glipp av Acosta, men får den ikke forbi Opdal som redder.

1.min: Vi er i gang!

Før kamp:

Høsten for halvannet år siden var forrige gang lagene møttes i Eliteserien, og da ble det 4-2-seier til Brann. Lørdagens kamp blir det 59. møte mellom de to lagene i Stavanger siden 1948. Viking står med 35 seire, Brann med 12, men vi må tilbake til 2013 for å finne forrige Viking-seier.

For seks år og seks kamper siden, 18. august 2013 vant Viking 3-2 hjemme mot Brann etter en strålende snuoperasjon der Trond Olsen scoret vinnermålet. Siden har Viking gått tapende ut av alle kampene i slaget om vestlandet.

– Det begynner å bli en stund siden sist seier, så det er på tide å slå de igjen nå. Vi har vist til nå i år og i treningskampene at vi er til å regne med, og kveldens kamp blir en fin test for oss når vi møter et lag som ser på seg selv som en gullkandidat.

For Vikings del er Runar Hove ute med skade, og inn kommer Tord Johnsen Salte. Ellers er laget det samme som har vunnet de to første kampene, sågar uten å slippe inn mål. Alle på Vikings benk utenom Usman Sale var i aksjon på torsdag kveld, da rekruttlaget spilte 0-0 mot Vardeneset.

For Brann merker vi oss at dagens bursdagsbarn, Veton Berisha, spiller på topp i hjemkomsten til SR-Bank Arena.

Viking (4-4-2): Iven Austbø – Sondre Flem Bjørshol, Viljar Vevatne, Tord Johnsen Salte, Rolf Daniel Vikstøl – Ylldren Ibrahimaj, Samuel Fridjonsson, Kristian Thorstvedt – Zymer Bytyqi, Tommy Høiland, Zlatko Tripic.

Benken: Amund Wichne, Andre Danielsen, Jostein Ekeland, Harald Nilsen Tangen, Lasse Berg Johnsen, Usman Sale, Adrian Pereira.