Følg RA Sporten på Facebook !

90.min: Viking taper ganske klart til slutt, og gjør det takket være store personlige feil. Resultatet lyver en del, da Ranheim får to mål helt på slutten da Viking kaster alle mann fremover, men de mørkeblå blir knallhardt straffet for feil som blir kampavgjørende.

90.min: MÅÅÅL . 5-2. Viking kaster folk fremover, mens Ranheim kontrer de mørkeblå i senk. Eirik Dønnem chipper ballen på bakerste stolpe der Ola Solbakken blir tomålsscorer.

90.min: Tripic med et frekt forsøk fra 30 meter på frispark. Skuddet er godt, men Barli redder.

90.min: Berg Johnsen får gult kort.

90.min: Lagt til minimum tre minutter.

90.min: MÅÅÅÅL . 4-2. Ranheim avgjør kampen med langskudd fra 50 meter. Lasse Berg Johnsen header ballen bakover, og Karlsen plukker den opp på midtbanen. Prøver seg på et langskudd fra midtbanen, og får egentlig et dårlig treff. Men Iven Austbø, som løper hjem mot mål, er dårlig orientert og slipper skuddet forbi seg og ned i hjørnet.

88.min: Even Østensen kastes inn i jakten på en utligning, og det er Rolf Daniel Vikstøl som går ut. Viking legger dermed også om formasjonen til tre bak og to på topp.

87.min: Solbakken med et skudd, men Austbø er godt nede og redder.

86.min: Kristian Thorstvedt feller en Ranheim-spiller, før Ola Solbakken måker Thorstvedt ned i bakken etter dommeren har blåst. Solbakken får gult kort for etterslengen.

83.min: Ny stor mulighet for Viking-kapteinen. Bytyqi legger inn og Høiland stusser den videre på bakerste stolpe. Der er Tripic ganske alene, men blir litt presset i skuddøyeblikket og sender den langt utenfor.

81.min: Tripic med en kjempemulighet. Løper rundt backen sin og inn i 16-meteren. Kommer litt skrått på Barli og prøver å sette den rundt Ranheim-keeperen. Ender med å sette ballen i tverrligger og over. Veldig nære ny utligning.

74.min: MÅÅÅÅL . 3-2. Øyvind Storflor setter inn et frispark rett i målet. Glimrende frispark fra Storflor. Lasse Berg Johnsen lager frispark like utenfor 16-meteren. Storflor vipper den over muren og ned i det lengste hjørnet, like over luggen til en Zlatko Tripic som febrilsk prøver å løpe tilbake mot stolpen.

72.min: Kjempemulighet for Tripic. Viking vinner ballen høyt på Ranheims banehalvdel, og Ibrahimaj får lagt ballen til Tripic ute på siden. Han kommer seg inn i 16-meteren og skyter. Skuddet går via en Ranheim-spiller og Barli får kastet opp en hånd og reddet.

65.min: MÅÅÅÅL. 2-2. Tommy Høiland med sitt første mål i Eliteserien for sesongen. Sender ballen høyt i det høyre hjørnet. Keeper er etter den, men straffen er veldig bra.. Viking er tilbake igjen i kampen her.

64.min: VIKING FÅR STRAFFE! Thorstvedt vinner en duell med keeper Even Barli som bokser midtbanespilleren i bakhodet. Dermed er det Høiland som får muligheten på straffe.

60.min: Ibrahimaj med en corner svingt inn i feltet. Igjen blir det halvfarlig, men ender med et kast på motsatt side. Ender til slutt med et innlegg fra Ibrahimaj, der Salte kommer sist på ballen og header den på ny rett i fanget på Ranheim-keeper Barli.

58.min: Ny farlig mulighet for Høiland. Ibrahimaj hopper over og Bytyqi slår ut til Høiland som har løpt seg fri. Avslutningen ikke den beste og ballen triller utenfor.

52.min: MÅÅÅÅL . 2-1. Ranheim slår tilbake og tar igjen ledelsen bare minuttet etter utligningen. Reginiussen vinner en duell med Tord Johnsen Salte og sender Ola Solbakken gjennom alene med keeper Austbø. Unggutten går seirende ut av den duellen og scorer sitt første mål noensinne.

51.min: MÅÅÅÅÅL . 1-1. Viking utligner. Zymer Bytyqi spiller Tommy Høiland ned langs dødlinjen. Høiland legger flatt inn foran mål, der Ibrahimaj har løpt seg fri og setter ballen i mål fra kloss hold.

46.min: Bjarne Berntsen har satt inn Lasse Berg Johnsen i pausen, og det er Samuel Fridjonsson som har gått av.

46.min: Ranheim tar avspark, og setter i gang den andre omgangen.

1. omgang:

– Dette er ikke godt nok fra oss. Vi har noen store sjanser og kunne fått med oss et mål, men innsatsen er ikke i nærheten av der vi må være. Vi må jobbe mye bedre i andre omgang hvis vi skal få med oss noe, sier kaptein Zlatko Tripic til Eurosport i pausen.

45.min: Der blåser dommeren av denne første omgangen, og det er Ranheim som går til pause med ledelse. En veldig jevnspilt omgang der Ranheim har tatt vare på en av sjansene de har fått, mens Viking ikke har gjort det samme. Helt åpent her foran de siste 45 minuttene.

45.min: Viking sovner i eget forsvar og holder på å rote vekk eget frispark til en stor mulighet for Ranheim. Mikke Karlsen er det som til slutt kommer til en avslutning, men den går 6-7 meter utenfor.

45.min: Tripic legger inn og Barli holder på å bokse ballen bakover i eget mål. Slipper med skrekken da ballen går ut til corner for Viking. Den blir headet ut til ny corner, som Ranheim med nød og neppe får klarert unna.

45.min: Det legges til minimum fem minutter etter skadene til Hove og Olsen Øveraas.

42.min: Ylldren Ibrahimaj får plutselig ballen like utenfor 16-meteren etter at to Ranheim-spillere ikke blir enige om hvem som skal klarere. Drar skuddet et par meter utenfor.

41.min: Olsen Øveraas pådro seg samtidig en skade etter avslutningsforsøket, og ble byttet ut. Ser ut som en strekk på baksiden av låret på den tidligere Ulf-backen.

38.min: Lopez får igjen mye plass. Legger den igjen ut til Solbakken som legger inn til den gamle kjenningen fra Sandnes Ulf og EIK, Jørgen Olsen Øveraas. Backen avslutter med låret. Ufarlig utenfor.

35.min: Zlatko Tripic setter ballen i mål etter at dommeren har blåst, og får gult kort.

32.min: Lopez spiller igjennom Solbakken på samme side som målet kom fra. Solbakken løper fra Vevatne, men prøver å avslutte fra meget skrå vinkel. Går i nettveggen.

29.min: Stor mulighet for Viking. Fridjonsson kaster inn på første stolpe, der Vikstøl stusser ballen videre. Den treffer Johnsen Salte, men hans avslutning blir blokkert og går rett på Even Barli som fortsatt holder nullen.

28.min: Thorstvedt bryter på midten, og sender ballen ut til Tripic. Han legger inn i feltet, der Tommy Høiland kommer flyvende. Han får til en god heading, men får ikke styrt den inn mot en av sidene og den går rett i fanget på Ranheims keeper.

27.min: Storflor får stå helt alene og prikke inn innlegget, men Mikke Karlsens headingen går et stykke utenfor mål.

24.min: Tripic med et frispark midt på Ranheims banehalvdel. Prøver seg på en innøvd variant der Ibrahimaj vipper til Tripic som skal legge den bak muren til en Thorstvedt på løp. Trekket fungerer forsåvidt, men presisjonen er ikke der og Tripic' pasning blir for lang.

22.min: Millimetere unna for at Høiland får sesongens første mål. Bytyqi blir spilt igjennom på sin kant og fosser ned mot Ranheims 16-meter. Han legger ballen flatt og hardt inn foran mål der Høiland kommer skliende, men kommer akkurat tidelet for sent for å nå den ballen Høiland.

19.min: Kommer inn på banen igjen, men det går bare noen minutter før Hove må legge seg igjen. Hinker av banen, og blir byttet ut med Tord Johnsen Salte.

16.min: Mikke Karlsen kommer sent inn i Runar Hove, og får dagens første gule kort. Hove blir liggende og får tilsyn.

15.min: Ranheim med en farlig corner. Ender midt i feltet, og ballen treffer et Ranheim-bein og spretter like utenfor.

9.min: MÅÅÅÅL. Ranheim tar ledelsen. Dårlig utspill fra Austbø blir brutt av Ranheim som går rett i angrep. Adria Lopez legger ned til Storflor som løper ned til dødlinjen og legger inn igjen i feltet. Der har Vikings midtforsvar blitt trukket inn i mål, og Mads Reginiussen får muligheten til å heade ballen enkelt i mål fra en fem-seks meters hold.

4.min: Thorstvedt vender spillet fint til Tripic, som angriper Ranheim-forsvaret. Prøver å legge ballen igjen 45 grader, men en Ranheim-spiller kommer først på ballen.

2.min: Det er strålende sol i Trondheim, og gode spilleforhold. Ranheim med ball inne på Vikings banehalvdel i åpningsminuttene av kampen.

1.min: Tommy Høiland tar avspark og vi er i gang.

Før kamp:

Til tross for SAS-streik og lett endrede reiseplaner har Viking kommet seg opp til Trondheim, der laget for første gang skal måle krefter med et Ranheim-lag i tellende kamp. Lagene møttes i oppkjøringen foran 2014-sesongen, og den gang vant Viking 3-1 i Randaberg Arena.

Dagens hjemmelag står med kun ett poeng etter fire kamper, men den målløse spissen Tommy Høiland advarer mot å se for mye på tabellen så tidlig i sesongen.

– Ranheim er et veldig godt hjemmelag, og har hatt marginer mot seg. Det blir en tøff kamp for oss, og det er ingen grunn til å ta enklere på det selv om de ligger sist på tabellen med bare ett poeng, sa han til RA før Viking reiste opp til Trondheim.

Viking ligger altså åtte poeng foran Ranheim, etter tre seiere og ett tap for de mørkeblå. Vertene har bare ett poeng, og det kom i forrige kamp borte mot Kristiansund da lagene spilte 0-0. Ellers har det blitt tap for Haugesund, Lillestrøm og Tromsø for dagens hjemmelag.

Viking ønsker å slå tilbake etter Odd-tapet forrige kamp, og gjør én endring på laget som tapte i Skien. Det er Runar Hove som kommer inn igjen i midtforsvaret og erstatter Tord Johnsen Salte.

Viking (4-3-3): Iven Austbø – Sondre Bjørshol, Runar Hove, Viljar Vevatne, Rolf Daniel Vikstøl – Kristian Thorstvedt, Samuel Fridjonsson, Ylldren Ibrahimaj – Zlatko Tripic, Tommy Høiland, Zymer Bytyqi.

Benken: Erik Arnebrott, Tord Johnsen Salte, Lasse Berg Johnsen, Adrian Pereira, Even Østensen, Jostein Ekeland, Harald Nilsen Tangen.