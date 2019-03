I 14-tiden lørdag 23. mars sendte cruiseskipet Viking Sky ut en mayday-melding om motorstans på Hustadvika i Fræna kommune i Møre og Romsdal. Det var svært høye bølger og vind opp mot liten storm i området. Været var så ille at to redningsskøyter som skulle bidra, måtte snu av hensyn til egen sikkerhet.

Totalt har 27 personer blitt behandlet på sykehus i Molde og Kristiansund etter hendelsen. Tilstanden betegnes mandag som alvorlig for en av disse.

I kjølvannet av hendelsen har Viking Sky kommet med en uttalelse, på vegne av Torstein Hagen (76), milliardær-rederen som eier Viking-rederiene. Han beklager til alt gjestene har vært gjennom de siste dagene.

– De siste døgnene har vært både dramatiske og hektiske for gjester og mannskap om bord i Viking Sky. Jeg vil gjerne få be om unnskyldning for alt gjestene våre har vært gjennom, sier Hagen, og fortsetter:

– Jeg kan heller ikke si mange nok ganger hvor stor pris jeg setter på den innsatsen som er gjort av norske redningsmannskaper, ledet av Hovedredningssentralen Sør-Norge, og rette en takk til folket langs Møre-kysten for som har tatt våre gjester imot med åpne armer og omsorg. Jeg vil også få benytte anledningen til å berømme mannskapet om bord på Viking Sky for deres enorme innsats.

Viking Sky har nå begynt en intern undersøkelse av hendelsen, og deres mål er å etablere en komplett og helhetlig forståelse av hva som har skjedd. I tillegg vil de støtte politiets, Sjøfartsdirektoratets og Havarikommisjonens arbeid.

(©NTB)