Viking-sjefen ble hedret i egen kommune

Daglig leder i Viking Fotball AS, Eirik W. Henningsen, fikk hedersprisen til ordfører Jarle Bø i Randaberg kommune.

Her er bakgrunnen og begrunnelsen, hentet fra Randarberg kommune:

Ordførerens hederspris til Eirik W. Henningsen, daglig leder i Viking Fotball AS

Bakgrunn og begrunnelse:

Ordførerens hederspris har blitt delt ut fire ganger de siste åtte årene. Personen som i dag blir tildelt ordførerens hederspris har gjort seg bemerket i sitt arbeid de siste årene for noe han har gjort utenfor Randaberg, men for et arbeid som har betydd mye for hele regionen.



Personen bor i Randaberg og er en skikkelig lokalpatriot, ja en ekte 4070'er. Han har tidligere bidratt sterkt i arbeidet til RIL fotball, han satt i komiteen som arbeidet med Faretrade-handel, som Randaberg kommune hadde sammen med næringslivet i kommunen og andre engasjerte personer. Og han var en av initiativtakerne bak Landsbytrippelen i Randaberg.

I alle sammenhenger der han bidrar, er det hans positivitet, evne til å se enkeltmenneske, være løsningsorientert og inspirator, får folk til å bidra og dra lasset sammen - som trekkes frem som hans fremste egenskaper.

Dere som kjenner han og følger han på Twitter, eller var venn med han på Facebook, vil skjønne hvem jeg snakker om nå. Hver uke legger han ut ukens sitat på sin profil, sitater som gjør at (i alle fall jeg) smiler litt ekstra når jeg leser de - eller får meg til å tenke på hvordan jeg gjør ting, eller hvordan jeg tenker om andre.



Noen av sitatene som har blitt lagt ut den siste tiden: «Verden ser bedre ut igjennom et smilehull», «En sann venn er en som går inn når resten av verden går ut», «For er det grunn til å si noe godt til mennesker, så er det ingen grunn til å la være».

Ja godt folk, dokk skjønne at dette er en ekstraordinær person. Personen startet som daglig leder i 2015, i en bedrift som virkelig sleit i motbakke. Økonomien var på bunn og varene som bedriften skulle levere, svarte ikke til de sterke forventningene fra regionens innbyggere. Men fra september 2015 og frem til i dag har bedriften gjennomgått enorme endringer. De har fokus på å bygge stein på stein og bygge bedriften opp rundt lokale personer. Han skaper et engasjement for bedriften som nesten mangler sidestykke.

I den tøffe tiden bedriften har vært gjennom, er det ofte lederen som må stå oppreist i de krevende sakene, mens det er mange av de andre i bedriften som trekkes frem når suksessen skal omtales. Bak dette står det en kar som bærer flagget: «Skjerfet lever» og som sier «det e magalaust» til VG når seieren er sikret og cupgullet blei vårt.

Ordføreres hederspris går til Eirik Waldeland Henningsen for sitt arbeid med å bygge det nye Viking, basert på lokale profiler, stein på stein, på en «Randabergsk» måte. Ja, på mange måter som visjonen til kommunen; «sammen skaper vi den grønne landsbyen».