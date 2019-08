Viking sikret livsviktig seier

Følg RA Sporten på Facebook !

90.min: Der blåser dommer Sigurd Kringstad, og Viking vinner 2-1. En meget viktig seier for Viking dette.

90.min: Fire minutter på overtid kontrer Viking inn 3-1, men Benjamin Källman er i offside.

90.min: Legges til minimum fire minutter.

90.min: Meget farlig frispark fra Næss fra 25 meter. Skuddet har god retning, men går rett i muren.

89.min: Tripic byttes ut for Jostein Ekeland.

88.min: MÅÅÅÅÅL. 2-1. Tommy Høiland setter straffen sikkert.

87.min: STRAFFE til Viking. Tripic blir lagt i bakken.

83.min: Gult kort på Runar Hove, for å ha meid ned Sarpsborgs Kristoffer Zachariassen. Det påfølgende frisparket går ufarlig langt over mål.

81.min: Innlegg fra Tripic som går gjennom hele Sarpsborg-forsvaret og sniker seg utenfor den bakerste stolpen.

78.min: Källman lager et unødvendig frispark, som Viking ikke følger med på. Sarpsborg får lagt inn, og Lie Skålevik får gå ganske uhindret opp og heade. Heldigvis for Viking går ballen over mål.

77.min: Bjarne Berntsen skriker ut at laget skal skifte til 4-4-2.

76.min: Kommer seg etter hvert på beina, og blir byttet ut for Benjamin Källman som får sin hjemmedebut.

75.min: Løkberg ligger nede med krampe.

72.min: MÅÅÅÅL . 1-1. Sarpsborg utligner. Kast på første stolpe stusset videre av Magnar Ødegaard. Bart Straalman stikker hodet opp og styrer ballen via stolpen og inn. Kjempekalddusj for Viking.

69.min: Tripic setter på farten, og rykker fra alle i Sarpsborg-forsvaret. Alene med keeper prøver han å chippe ballen fra litt skrå vinkel, men får den ikke over Letellier i Sarpsborg-buret.

67.min: Amin Askar snakker på seg sitt andre gule kort for dagen, og blir utvist. Askar gikk ned i en duell med Hove, og mente han skulle ha frispark. Gikk etterpå og slang med leppa til dommeren, helt til han ble utvist.

66.min: Kristian Thorstvedt med en såledragning før han blir lagt i bakken. Korrekt av dommer å ikke blåse. Bart Straalman med en kjempetakling.

66.min: Gult kort til Steffen Lie Skålevik på Sarpsborg.

64.min: Even Østensen blir første mann som byttes ut for Viking. Inn kommer Kristian Thorstvedt

61.min: Sarpsborg med en sjelden corner. Slås inn i mølja, og stanges ut. Sarpsborg legger inn igjen, men ballen blir stanget ut. Even Østensen blir liggende med en hodeskade, og dommer blåser av.

57.min: Viking har god kontroll på begivenhetene for øyeblikket. Torsteinbø spiller Furdal ned til dødlinjen, før sistnevnte legger ballen ut 45 grader. Tripic når bare ballen nesten, og den går ut til kast.

53.min: Tripic drar seg innover fra kanten, og skyter. Legger seg litt bakpå, slik at skuddet flyr over.

50.min: MÅÅÅÅÅL . 1-0 Viking. Klassemål av kapteinen Zlatko Tripic. Ibrahimaj fører ballen gjennom midtbaneleddet, før han gir ballen ut til Tripic på kanten. Han spiller vegg med Tommy Høiland og drar seg innover i Sarpsborgs 16-meter før han setter ballen tilbake i det hjørnet han kom fra. God prestasjon av Tripic.

47.min: Østensen får ballen litt langt foran seg, slik at Næss får sparket ballen unna før han går i bakken. Hiver seg ned og skriker, slik at Østensen får det gule kortet.

46.min: Østensen frempå igjen. Furdal får ballen midt på Sarpsborgs banehalvdel, og spiller til Østensen. Klemt mellom to forsvarere får han fyrt avgårde et skudd, men det går rett på keeper.

46.min: Høiland tar avspark, og vi er i gang igjen.

1. omgang:

45.min: Der var det pause, og det er 0-0. Det har ikke vært en veldig velspilt omgang, det må sies. Mye slurv og pasningsfeil fra begge lag, og veldig lite som skjer innenfor begge boksene. Viking med et ørlite overtak inn mot pausen, og kunne tatt ledelsen da Østensen headet i stolpen. Vi får håpe på mer action de siste 45 minuttene.

45.min: Tripic legger inn, men ballen sklir av pannen til Høiland.

45.min: Lagt til minimum ett minutt.

41.min: STOR sjanse for Viking. Torsteinbø drar av en mann, og legger inn. Østensen går opp mellom to Sarpsborg-spillere, og header ballen i stolpen.

40.min: Dårlig slått på første stolpe. Enkelt å klarere for Sarpsborg.

39.min: Ny Viking-corner. Igjen er det Ibrahimaj som slår.

35.min: Tripic skaffer Viking et hjørnespark. Tas av Ibrahimaj. Tripic kommer flyvende gjennom lufta på første stolpe, men til tross for å være heeelt umarkert bommer han på ballen.

31.min: Nicolai Næss med et frispark fra 28 meters hold. Laaaangt over.

30.min: Tendenser til et angrep for Viking nå, men innlegget fra Torsteinbø mot Østensen går for langt inn mot keeper, som fanger den enkelt.

27.min: Ibrahimaj får ballen på halvspretten like utenfor 16-meteren. Ballen dabber fint for midtbanespilleren, men skuddet går rett i klypene på Sarpsborg-keeper Letellier.

26.min: Amin Askar takler Vevatne bakfra og får et korrekt gult kort.

25.min: Sarpsborg har hatt mye ballen de siste minuttene her, uten å skape noe. Publikum begynner å bli litt frustert av måten Viking lar Sarpsborg få spille.

20.min: Askar spilles gjennom, men Austbø er fint ute og snapper ballen før Sarpsborg-angriperen.

18.min: Innlegg fra Furdal, som blir stusset ut til innkast høyt i banen. Ibrahimaj legger inn, og ballen går ut til Løkberg i returrommet. Bruker litt lang tid på å få kontroll, og får med det en Sarpsborg-spiller oppi seg. Gjør at skuddet går utenfor og over.

17.min: Furdal vender opp og spiller Torsteinbø. Backen tar med seg baller oppover i banen, men går seg fast. Ender med frispark til Viking på 30 meter, litt skrått fra 16-meteren.

11.min: Hårreisende dårlig frispark av Tripic fører til at Løkberg må legge ned Zachariassen på vei frem. Slipper likevel unna det gule kortet Vikings nykommer der.

10.min: Det har ikke skjedd spesielt mye de første ti minuttene av denne kampen. Viking har prøvd seg på på å vende spillet, men det har ikke vært presist nok i verken oppspill eller vendinger. Mye slurv av begge lag i innledningen her.

2.min: Furdal prøver seg på et innlegg. Det blir blokkert ut til corner. Tas av Ibrahimaj. Slås hardt på første stolpe, og etter litt klabb og babb i feltet blåser dommer Sigurd Kringstad frispark i favør Sarpsborg.

1.min: Sarpsborg tar avspark, og vi er i gang her fra SR-Bank Arena

Før kamp:

Forrige Viking-seier kom altså 16. juni, borte mot Lillestrøm, men vi må helt tilbake til 16.mai-kampen mot Stabæk for å finne forrige gang de mørkeblå vant på eget gress. Den gang var det Stabæk som ble beseiret 3-0.

Siden det har det blitt to tap og én uavgjort hjemme, og dermed blir det avgjørende å få orden på hjemmeformen med tre strake hjemmekamper for tur. Kampene er også mot de to lagene nederst på tabellen, som gjør kampene ekstra viktige.

Bjarne Berntsen har endret mye på formasjonen de siste kampene, og prøvd seg både med 3-5-2 og 4-4-2 i tillegg til den vante 4-3-3-formasjonen som laget går ut med i dag. Det er imidlertid spillerne som besitter posisjonene som er overraskende i dagens laguttak.

Med Sondre Bjørshol fortsatt skadet er det Fredrik Torsteinbø som skal bekle høyrebackrollen, med Adrian Pereira på venstrebacken med en suspendert Rolf Daniel Vikstøl. Suspendert er også Samuel Fridjonsson.

På midten går Kristoffer Løkberg rett inn på laget, etter kun én trening med laget, mens Even Østensen får sjansen fra start foran Zymer Bytyqi på kanten. Tommy Høiland foretrekkes også foran Benjamin Källman.

Viking (4-3-3): Iven Austbø – Fredrik Torsteinbø, Viljar Vevatne, Runar Hove, Adrian Pereira – Johnny Furdal, Ylldren Ibrahimaj, Kristoffer Løkberg – Even Østensen, Tommy Høiland, Zlatko Tripic.

Benken: Amund Wichne, Tord Johnsen Salte, Zymer Bytyqi, Andre Danielsen, Jostein Ekeland, Kristian Thorstvedt, Benjamin Källman.