Viking seirende ut av cupduellen

Følg RA Sporten på Facebook !

90.min: Der blåser dommer av kampen, og Viking går oppskriftsmessig videre. Men det er Hinna som imponerte mest i denne andre omgangen.

90.min: Hinna får en ny corner dypt på overtid. Wichne plukker.

90.min: Lagt til minimum to minutter.

88.min: Skudd fra Asserson, men det går et stykke utenfor.

82.min: Adam Dahl Assad ut for Martin Asserson for Hinna. Får litt i underkant av ti minutter i høljregnet.

81.min: MÅÅÅÅL . 1-4. Usman Sale tar med seg Hinna-backen på løpetur, og legger ballen ut igjen i feltet. Der venter Tripic, som setter inn Vikings fjerde mål.

79.min: Nytt innlegg fra Hinna. Aano opp i været, men i duell med Vikstøl mister headingen farten på vei inn til Wichne.

78.min: Hinna får corner. Slås på bakerste, men går over alle og ut til utspark.

73.min: Nytt skuddforsøk fra Hinna, men det blir blokkert på vei inn mot Wichne.

71.min: Hinna har mye ball for øyeblikket, og er langt fra ufarlige. Det er et godt lag, og forskjellen er at Viking er det lille hakket mer effektive. Ikke skapt spesielt mye utenom målene Viking.

63.min: Vindenes med en obstruksjon på Sale. Gult kort.

61.min: Vikstøl med en heading på corner, men headingen er svak og går rett i klypene på Billington.

60.min: Adrian Pereira kommer inn for Viljar Vevatne.

55.min: Hinna får corner, og igjen blir det farlig når Makhtar Thioune legger inn med utsiden av foten. Harald Vindenes kommer flyvende inn, men dommer blåser for frispark.

49.min: Like etter reduseringsmålet får Aano en ny stor mulighet for å score nok et mål. Thioune kommer i en rasende fart mot Vikings 16-meter og legger ballen ut til Aano som prøver å bende den rundt Wichne. Men han treffer ikke helt og bommer grovt.

47.min: MÅÅÅÅL. 1-3. Hinna scorer på direkten. Cairo bruker farten sin for å komme ned til dødlinjen. Legger inn rett utenfor rekkevidden til Wichne, der Aano kommer skliende inn og får ballen over streken.

46.min: Hinna får oss i gang igjen i regnværet. Usman Sale har kommet inn for Bytyqi. Hinna har byttet ut Arvin Gergerechi for Torodd Fitjar og Erik Engebretsen har gått ut for Nikolai Ramsland.

1. omgang:

45.min: Der var det pause, og Viking leder fortjent med tre mål her. Hinna har også fått sine sjanser, men Viking er mye mer effektive. I regnværet og den kraftige vinden er det ikke mye finspill, men det er god innsats og godt gammeldags hawaii-fotball,

45.min: Hinna får en ny mulighet på overtid, og denne gang er det Aano som plutselig befinner seg nokså alene i Vikings 16-meter. Headingen er ikke spesielt god og går et par meter utenfor.

45.min: Lima på farten igjen. Truer Viking stadig vekk med farten sin, men skuddet går i klypene på Wichne.

42.min: Sondre Risa med en kanon fra 25 meter på frispark. Forsøket er bra, men Wichne får reddet med nød og neppe. Ender med ny corner for Hinna, men den får Viking stanget unna.

40.min: Hinna får sitt skudd blokkert i den ene enden før Viking kontrer og får en kjempemulighet i den andre. Bytyqi finner Høiland som spiller gjennom Tripic, men alene med keeper treffer han bare stolpen.

39.min: MÅÅÅL . 0-3. Samuel Fridjonsson setter inn sitt andre mål for dagen. Ibrahimaj vender spillet fint til Tripic, som legger inn i Hinnas 16-meter. Ballen finner Fridjonssons glimrende løp, som bredsider inn 0.3,

36.min: Thioune får gult kort etter en hoftesving på Torsteinbø.

35.min: Bytyqi går til dødlinjen og legger tilbake på 16-meteren. Der står Ibrahimaj som prøver å legge ballen i en bue rundt keeper Billington. Hinna-keeperen plukker frem en god redning, men må gi corner. Ibrahimaj slår den, men Hinna får ballen unna.

33.min: Thioune lader skuddbørsen og skyter. Skuddet stiger og stiger mot krysset, men Wichne er der og redder.

31.min: MÅÅÅL . 0-2. Ylldren Ibrahimaj slår det påfølgende frisparket inn i Hinnas 16-meter, der Zlatko Tripic dobler Vikings ledelse med en god heading.

30.min: Gult kort til Hinna-kaptein Mikal Mæle, som la seg som en ryggsekk på Tripic.

26.min: Thioune spiller ballen ut til Lima som har lagt seg helt ute ved krittet. Går inn i banen og utfordrer Vikstøl, før han skyter. Skuddet går over.

24.min: Hinna får en corner, som Wichne er ute og bokser. Returen detter ned til Alf Jakob Aano, og han prøver seg på en volley fra 10-12 meter. Treffer ikke ballen rent og går langt utenfor.

21.min: MÅÅÅÅL. 0-1. Samuel Fridjonsson med et skudd fra 17-18 meter. Skuddet er ikke all verden, men sniker seg mellom beina på keeper. Går ned som en kjempetabbe fra keeper.

20.min: Hinna klarerer en corner og får den opp til Cairo Lima. Hurtigtoget setter på farten og skyter, men Wichne redder.

17.min: Tripic og Viking vinner ballen inne på Hinnas banehalvdel, og Tripic prøver å utnytte at Hinna-keeperen står litt ute fra målet. Men skuddforsøket går himmelhøyt over.

15.min: Kvarteret passeres i det Zlatko Tripic tar med seg ballen fra midtbanen og inn mot Hinnas 16-meter. Går litt på skrå og prøver å sette ballen tilbake i hjørnet han gikk fra, men keeper Billington er med på notene.

9.min: Tommy Høiland får dagens første gule kort, for å ha sparket ballen på en Hinna-spiller som lå nede.

7.min: Zlatko Tripic prøver seg på et frispark fra 30 meter. Går via et Hinna-beina og gir keeper Billington såpass problemer at han må gi til corner. Slås på første stolpe der samme Tripic kommer løpende, men stussen går rett på Hinnas keeper.

5.min: Viking foretar sitt planlagte keeperbytte, og det er Iven Austbø som går ut og Amund Wichne som kommer inn.

1.min: Dommer Daniel Higraff blåser kampen er i gang. Før kampen ble det avholdt ett minutts stillhet for den avdøde Frøyland-spilleren Johannes Kverneland Vagle.

Før kamp:

Aldri før har Hinna vært i andre runde av cupen, og aldri før har bydelsnaboene i Hinna møtt hverandre til tellende kamp. Dermed er det duket for en historisk kveld på Wintershallbanen, når Hinna tar i mot Viking til cupduell.

Hinna slo ut Sola etter en knallsterk prestasjon i første runde, mens Viking slet seg videre mot Frøyland. Hinna-trener Richard Bjerga var i går på SR-Bank Arena for å «spionere» på kveldens motstander, og sier at det ikke er helt umulig å slå ut Viking selv om sjansen nok er mikroskopisk.

Viking-trener Bjarne Berntsen sier at han vil sende utpå et sterkt lag, både for å gå videre, men også fordi andrelaget spiller kamper i den kommende perioden der de nest beste kan få kamptrening. Tommy Høiland har vært syk denne uken, men er frisk nok til å starte. Det gjør også Rolf Daniel Vikstøl for første gang etter å ha vært skadet.

Vikings lag (4-3-3): Iven Austbø – Sondre Bjørshol, Tord Johnsen Salte, Viljar Vevatne, Rolf Daniel Vikstøl – Fredrik Torsteinbø, Samuel Fridjonsson, Ylldren Ibrahimaj – Zymer Bytyqi, Tommy Høiland, Zlatko Tripic.

Benken: Amund Wichne, Even Østensen, Jostein Ekeland, Harald Nilsen Tangen, Lasse Berg Johnsen, Usman Sale, Adrian Pereira,

Hinna (4-3-3): Lars Moe Billington – Arvin Gergerechi, Harald Johan Tesli Vindenes, Fredrik Fossmark, Sondre Søberg Risa – Adam Dahl Assad, Mikal Mæle, el Hadji Makhtar Thioune – Cairo Lima, Alf Jakob Haaland Aano, Erik Engebretsen.

Benken: Arne Martin Hagenes, Torodd Eriksen Fitjar, Martin Asserson, Marius Naustdal Storevik, Amund Belaska, Nikolai Lyngnes Ramsland, William Olav Hagalid.