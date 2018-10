Viking og Sandnes Ulf i gul sone

Rogalandsavis

Viking har nå rapportert i gult to halvår på rad og flyttes bort i fra handlingsplan og gul sone hos NFF. Sandnes Ulf kom seg ut av rød sone, som de rapporterte i ved årsskiftet, men må rapportere i gult en gang til for å slippe handlingsplan.

Da Viking selv presenterte sine halvårstall for en tid siden regnet de med at dette ville blir godkjent av NFF. Det har nå skjedd og de er blant annet ikke tvunget til å søke om det for eksempel skal justeres i budsjetter for å kjøpe spillere.

I minus for første gang siden 2013

Legger du tallene i rapporten sammen vide de det høyeste kostnadsnivået og omsetning siden rapporteringen ble innført 30. juni 2010. Men for første gang siden halvårsrapporteringen i 2013 går ikke Eliteserien og Obos-ligaen samlet i overskudd etter skatt.

Tallene for første halvår 2018 viser at Eliteserien og OBOS-ligaens driftsinntekter er på rekordhøye 854 millioner kroner. Samtidig er driftskostnadene også på rekordhøye 937 millioner kroner. Etter blant annet inntekter fra salg av spillere viser resultatet et underskudd på 23 millioner kroner.

– Tallene til toppklubbene i Norge viser at kostnadsnivået har økt mer enn de har evnet å hente inn i inntekter det første halvåret. Selv om ingen klubber er i rød sone i Eliteserien nå, vil det ikke gå lang tid før flere vil falle ned i denne sonen om klubbene ikke snur den negative trenden. Enkelte klubber har et bekymringsverdig stort underskudd første halvår. Selv om prognosene for resten av året viser en god bedring, så er det viktig at klubbene det gjelder vurderer sitt kostnadsnivå opp mot evnen til å skaffe inntekter. Bærekraftig økonomi er viktig for norsk fotball, sier klubblisensansvarlig i NFF, Rune Nordhaug i en pressemelding.

Bekymret

Fotballpresident Terje Svendsen sier det er bekymringsfullt å se at kostnadene har økt såpass mye, mens klubbene ikke har greid å øke inntektene tilsvarende.

– Jeg liker heller ikke at så mange klubber får reaksjoner for ikke å nå målene i sine egne handlingsplaner, eller at så mange nye klubber må få på plass egenkapitalen gjennom høsten, sier Svendsen, som legger til at det også er mange klubber som leverer solide resultater, sier han til NTB.

På kvinnesiden er tallene samlet sett positive. Toppserien hadde en snittomsetning på 7,7 millioner kroner i første halvår og endte med et driftsresultat på 335.000 kroner i snitt per klubb.

