Viking og Haugesund delte poengene på SR-Bank Arena

90.min: Der blåste dommer Eskås av kampen, og det ender 0-0. Den første kampen som endte 0-0 siden 16.mai-kampen 2016 opplyser speaker. Det var ingen god kamp lagene leverte. De store sjansene var få og de var langt imellom. Begge lagene prøvde, men maktet ikke å finne veien gjennom hverandres forsvar. Dermed ender det uavgjort i Vikings siste hjemmekamp på en måned.

90.min: Krygård får gult kort etter en duell med Bjørshol som hinker seg i gang.

90.min: Så er det Vikings tur til å få corner på overtid, og der sitter den nesten. Det er Østensen som får en stor mulighet, men han header den rett på keeper Sandvik. I returløpet etterpå pådrar Runar Hove seg gult kort.

90.min: Legges til minimum fire minutter.

90.min: Idet vi går inn i overtiden får FKH corner, men Viking får den greit unna. FKH plukker opp, men innlegget går rett i klypene på Austbø.

88.min: Berntsen hiver inn Even Østensen inn sluttminuttene. Furdal går ut.

87.min: Velde får gult for å dratt ned Tripic.

86.min: Leite med nok et langskudd. Toucher et Viking-bein og går ut til corner. Stanget ut av Hove, men FKH får ballen inn igjen. Greit å fange for Austbø

83.min: Denne gang er det Velde som får sjansen fra kanten av 16-meteren, men også han sender skuddet over.

81.min: Nytt forsøk fra Tripic fra like utenfor 16-meteren, men denne gang legger han seg for mye bakpå slik at skuddet suser langt over.

79.min: Sale finter vekk sin mann og legger ballen ut til Tripic like utenfor 16-meteren. Han prøver å bøye ballen i det borteste hjørnet, men skuddet går like over.

77.min: Velde trekker innover fra sin kantposisjon og fyrer av. Austbø blir stående på streken, og kan bare se den snike seg utenfor hans lengste stolpe.

75.min: Bruno Leite utfordrer Runar Hove og går ned inne i Viking-boksen. Dommer Eskås er ikke i tvil, og gir Leite det gule kortet for filming.

73.min: Bytyqi er det som setter seg. Inn kommer Sale.

72.min: Tripic med frispark fra 28 meter. Kliner til igjen, men ballen dupper ikke nok og går over.

*Viking gjør seg klar til å sette innpå Usman Sale.

69.min: Publikum begynner å bli frustrerte over dømmingen til dommer Eskås, som nå ga FKH frispark i en 50/50-duell mellom Bjørshol og Sandberg der førstnevnte ble avblåst.

68.min: FKH bytter ut Englandsproff Martin Samuelsen og inn kommer Kristoffer Velde.

64.min: Furdal har tatt over cornerne, og finner Høiland inne i feltet. Han header i bakhodet på en FKH-forsvarer, og gjestene får ballen ut av farlig sone.

62.min: Furdal med et volleyforsøk fra like utenfor 16-meteren, men lar ikke ballen dale langt nok ned og skyter den langt over.

61.min: Martin Samuelsen prøver seg på en tofotsdragning og går i bakken. Dommer lar spillet passere, mens Samuelsen blir liggende. Kommer seg etter hvert på beina og klager sin nød til dommer Eskås. Forgjeves selvsagt.

58.min: Pallesen Knudsen er innpå igjen.

57.min: Høiland og Pallesen Knudsen dunker i hverandre og sistnevnte blir liggende rett ut med en smell i hodet. Dommer Eskås snakker med Høiland og gir spissen det gule kortet.

56.min: Zymer Bytyqi prøver å bruke sin forsvarer til å skru ballen i en bue rundt og i mål. Lykkes nesten. Like etterpå er samme Bytyqi rasende på Tommy Høiland som prøver seg på et skudd fra midtbanen.

55.min: Høiland og Thorstvedt går i duell med en FKH-forsvarer, og forstyrrer hverandre såpass at Thorstvedts heading går et stykke over.

51.min: Samuelsen med corner for FKH. Slås helt over på bakerste stolpe, der ballen blir stusset ned i beina på Kone. Han prøver å vende og vri seg slik at han får til en skuddmulighet, men Viking får ballen unna.

50.min: Ny avslutning fra Haugesund. Denne gang er det Samuelsen som tester skuddfoten, men Austbø har god kontroll på det forsøket.

46.min: Haugesund starter andre omgang med en avslutning i stolpen. Så ut som Austbø var etter den om den hadde gått innenfor stengene.

46.min: Tommy Høiland sparker i gang den andre omgangen. Viking har byttet ut Ylldren Ibrahimaj for Kristian Thorstvedt.

1.omgang:

45.min: Der er det pause. Ingen scoringer til pause, men det er såkalt nerve i kampen selv om ingen av lagene har kommet til de helt store sjansene. Det er småpent fra begge lag, uten den helt store underholdningen så langt.

45.min: Det er lagt til minimum ett minutt.

44.min: Ibrahimaj tar med seg Bjørshol på overlapen, men backen finner ingen inne i feltet. Går ut til corner. Tas kort til Tripic som spiller tilbake til Ibrahimaj, som prøver seg på et skudd. Det er ikke spesielt hardt og blir klarert, men Bytyqi plukker opp ballen. Skyter fra 22 meters hold, men skuddet går litt til side for mål.

43.min: Kone slår både Hove og Vevatne i en hodeduell, men styrer ballen over mål.

42.min: Bytyqi inn til Høiland som møter på nærmeste stolpe. Prøver å sette ballen i nærmeste hjørnet, men treffer ikke rent på ballen som går et stykke utenfor.

40.min: Mikkel Puggaard er den siste til å prøve seg fra distanse, men skuddet hans er ikke spesielt mye å skryte av og triller inn til Austbø.

38.min: Bytyqi skaffer Viking corner. Nok et innlegg uten adresse fra Ibrahimaj på første stolpe. Får et nytt forsøk, men denne gang er det høyt og rett i klypene på Sandvik i FKH-buret.

35.min: Tripic tar frisparket fra 25 meter selv, og banker ballen mange meter over mål. Håpløst forsøk.

35.min: Sondre Tronstad får dagens første gule kort, etter en takling på Zlatko Tripic.

34.min: Furdal tester skuddfoten fra 22-23 meter, men skuddet går rett på keeper Sandvik.

32.min: Haugesund med ny corner. Igjen er det greit slått av Samuelsen, men corneren blir stussen ut av feltet. Haugesund får kontroll på ballen og slår den inn igjen, men denne gangen går ballen over alle gulkledde og ut til utspark.

31.min: Passert halvtimen her, og det er ikke all verdens med sjanser som har blitt skapt så langt i denna kampen. Litt søvnig, som kanskje ikke er det beste med tanke på den seine kampstarten.

26.min: Grindheim prøver seg med et skudd fra 18-20 meter, men legger seg godt bakpå og sender skuddet langt over.

23.min: Ibrahimaj tar den også. Slås midt i feltet, der den blir enkelt headet unna. Furdal plukker opp ballen og Viking får kontroll. Bytyqi legger inn, og Tripic krangler med seg ballen og får lagt den ut igjen. Nytt innlegg fra Viking, men heller ikke denne gang fører det til noe.

22.min: I det påfølgende angrepet setter Tripic på turboen og legger inn. Ballen sneier hårluggene til Høiland, som ikke når ballen. Ender med corner, som stusses ut til ny corner.

22.min: Kone blir nydelig spilt igjennom bak Vikings stoppere, men kommer litt skrått på Austbø og setter ballen langt utenfor.

20.min: Dagens høyeste applaus så langt går til Bjarne Berntsen for hans demping på brystet etter en FKH-klarering som gikk ut over sidelinjen.

15.min: Ibrahimaj med corner. Slås lavt på første stolpe der en FKH-spiller bommer på ballen. Det fører til at Vevatne kommer stormende inn og får en ganske god mulighet fra 6-7 meter, men stopperen sender ballen over.

14.min: Tidligere Sandnes Ulf-spiller Niklas Sandberg bommer på et mottak, og høster applaus fra Viking-fansen.

12.min: Frisparket går to-tre meter over. Det har du gjort bedre før, Ylldren.

11.min: Tripic og Bytyqi kombinerer fint, noe som fører til at Tripic blir felt på 18-20 meter. Frispark i ypperlig hold for Ibrahimaj.

8.min: Viking får dagens første sjanse. Zlatko Tripic legger inn og helt over til motsatt kant. Bytyqi demper ballen på brystet og blir litt presset i det han prøver seg på et skudd, som går ufarlig noen meter utenfor mål.

7.min: FKH med corner. Slås innover av Martin Samuelsen, stusses over eget mål av en Viking-spiller til ny corner. Grindheim tar den og slår ballen på bakerste stolpe, men den går over alle i feltet og ut til utspark fra Iven Austbø.

6.min: Ibrahima Kone blir liggende etter en duell med Iven Austbø. Kommer seg på beina igjen.

5.min: Rolig åpningstempo på denne kampen. Begge lag har hatt litt ball, trillet den litt mellom seg og prøvd noen lange baller. Uten at det har skjedd noe i starten her.

1.min: Kampen er i gang!

Før kamp:

FK Haugesund er gjester i det som er den siste hjemmekampen før sommerferien for Vikings del, og med tre seire, en uavgjort og ett tap så langt hjemme på SR-Bank Arena er det er hjemmelag som vil revansjere sesongen første hjemmetap i forrige kamp mot Bodø/Glimt.

Vi må tilbake til 2016 for å finne forrige Viking-seier i en obligatorisk kamp. Den gang vant Viking 3-2 hjemme på eget gress, mens de tre seneste møtene har endt med to FKH-seire og en uavgjort. Totalt er det likevel Viking som leder den innbyrdes statistikken med fem seire mot Haugesunds tre på elleve seriemøter i Stavanger.

Etter at Haugesund har dominert de seneste årene, har Viking fått vind i seilene denne sesongen og ligger før lagenes møte to poeng foran tabellnaboen.

– Vi håper selvsagt at vi er gode nok til å vinne et innbyrdes oppgjør mot dem på vår hjemmebane, og kampen er viktig med tanke på at vi får et brukbart forsprang på dem hvis vi vinner. Taper vi går de forbi oss igjen på tabellen, så sånn sett er det en viktig kamp, forteller Berntsen til RA.

Han gjør to endringer på laget som spilte uavgjort mot Mjøndalen sist, og det er Johnny Furdal som kommer inn på midtbanen for Kristian Thorstvedt mens Zlatko Tripic kommer inn for Usman Sale. Furdal til sin første start i Eliteserien.

Viking (4-3-3): Iven Austbø – Sondre Bjørshol, Viljar Vevatne, Runar Hove, Rolf Daniel Vikstøl – Johnny Furdal, Samuel Kari Fridjonsson, Ylldren Ibrahimaj – Zymer Bytyqi, Tommy Høiland, Zlatko Tripic.

Benken: Amund Wichne, Tord Johnsen Salte, Fredrik Torsteinbø, Even Østensen, Usman Sale, Kristian Thorstvedt, Adrian Pereira.