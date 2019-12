Viking-legendene forteller fra sine cupfinaler

Det er fortsatt usikkert om det vil komme regn eller snø under søndagens cupfinale mellom Viking og Haugesund. Værmeldingene spriker. Erik Johannessen har prøvd med snø.

– Det var utrolig kjipt da det var snø. Du ser fram til en cupfinale i Oslo og håper på fint vær. Den kampen skulle aldri vært spilt. Det er greit at vi tapte, vi var dårligere enn Skeid. Det var kjekt å bli ferdig med den kampen. Så kom 1979, så husker vi ikke 1974 lengre, sier Johannessen.

Noe eget med cupfinale

Det å spille cupfinale er ikke noe som alle får oppleve.

– Det er er kjekt å spille cupfinale. Det er god stemning. Det hjelper også å vinne kampen, sier Alf Kåre Tveit.

Erik Nevland har vært en av de største lokale spillerne i moderne tid. Han peker på at det er en helt spesiell uke spillerne er inne i.

– Det er ikke bare selve cupfinalen som er spesiell. Hele uken blir spesiell. Spillerne merker at det blir noe helt annet. Det er så mye som skjer rundt kampen.

– Hva er den store forskjellen?

– Alt rundt det egentlig. Folk snakker om det, du skal til Oslo og alle rundt deg skal til Oslo. Det er den store forskjellen. Vi var inne på Rockefeller og hilste på supporterne kvelden før. Det er en spesiell anledning, sier Nevland.

– Jeg jobbet som lærer da jeg var i cupfinale. Jeg merket det der også. Elevene og de andre lærerne var i modus for cupfinale. Til og med de som går med stokk og som ikke liker fotball, forteller Erik Johannessen.

Forberedelser

Alf Kåre Tveit mimrer tilbake til de siste treningene før cupfinalen i 1989. Molde var motstander.

– I uken før cupfinalen måtte vi øve på å møte Jostein Flo. Det ble mange lange baller på trening for å forberede midtstopperne våre på spillestilen.

For Erik Nevland var det en helt annen utfordring som ventet.

– Det største problemet i forberedelsene for meg var å spise pasta om morgenen. Det å spise pasta klokken 09.00 for å prestere klokken 13.00. Det var den største forskjellen.

Ett av to høydepunkt

– Når jeg tenker gjennom karrieren min så er cupfinalene et av to høydepunkt som jeg sitter igjen med. Det andre er jo da jeg kom til Viking og satt på benken ved siden av de jeg hadde sett på stadion. Det var ikke noen forhandlinger på den tiden da jeg kom fra Jarl. Jeg ringte opp og spurte om jeg fikk være med på trening. Da jeg kom der og fikk sitte med Sverre Andersen som jeg hadde sett på siden jeg var syv år ble det helt uvirkelig, sier Johannessen.

Også hos Nevland har finaleseieren brent seg fast.

– Det å tape og sette seg på venstre side under banketten er blytungt. Når du vinner og kommer til torget for å feire er det et minne som setter seg, sier Nevland.

Me snakkes

Under cupfinalen i 1979 var det en spesiell beskjed Viking-målvakten kom med.

Året er 1979. Viking har akkurat vunnet 2-1 mot Haugar i cupfinalen på Ullevaal Stadion foran 25.000 tilskuere.

Dommer Ivar Fredriksen har blåst av kampen, Viking har vunnet cupen.

En 27 år gammel Erik Johannessen har vunnet sitt første cupgull etter et tiår med fem seriegull og finaletap i 1974.

– Vi gikk opp til kong Olav for å hente medaljene. Kongen gratulerte vår kaptein med gullet. Etter dette var det min tur å få gullmedaljen. Kongen gratulerte meg med gullet, så svarte jeg «tusen takk, me snakkes», sier Johannessen til RA.

– Mor holdt på å gråte

Johannessen sin hilsen til kong Olav ble ikke tatt godt imot av familien da han kom hjem.

– Min mor holdt på å gråte da jeg kom hjem og fortalte henne det.

Med fem seriegull og ett cupgull har Johannessen for lengst skrevet seg inn i klubbhistorien. Han har også cupgull som keepertrener i 1989.

Til vanlig har Johannessen jobbet som lærer, og i forbindelse med en skoletime kom den kongelige situasjonen til nytte.

– Jeg fortalte dette til en skoleklasse, og da ble det helt stille i klasserommet. Etter hvert lurte de på om jeg fikk sagt unnskyld. Det fikk jeg aldri muligheten til, avslutter Johannessen.

