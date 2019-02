Viking kontrollerte inn til seier

Følg RA Sporten på Facebook !

Austbø med en god redning på en sjelden Sandefjord-visitt. TO minutter igjen. Viking har god kontroll.

Lasse Berg Johnsen inn for Zymer Bytyqi. 83 minutter spilt.

Tommy Høiland går av for Fredrik Torsteinbø. Spilt 76 minutter.

Bra frisparktrekk fra Viking. Bytyqi ut på kanten, og legger inn. Blir blokkert, og ballen blir liggende hos Vikstøl som skyter med høyre. God redning av Sandefjords keeper, før Sandefjord-forsvaret får klarert.

Tord Salte Johnsen inn for Axel Andresson. Spilt 70 minutter.

MÅÅÅÅL. 2-0 til Viking. Andre Danielsen vipper inn bak Sandefjord-forsvaret, som bommer på sin klarering. Bytyqi drar av en mann med en god skuddfinte, før han triller ballen på tvers til Høiland. Han gjør ingen feil, og setter ballen i mål. 68 minutter spilt.

Spilt 60 minutter nå. Kristian Thorstvedt går ut for Andre Danielsen.

Frisparket går rett på keeper.

Tripic får et langt oppspill, og blir lagt i bakken. Frispark på kanten av 16-meteren, og gult kort til Sandefjord-spilleren.

Viking legger press på Sandefjord nå, og har to gode angrep på rad. Ender med en corner, som er godt slått på bakerste stolpe. Sandefjord får klarert såvidt det er, men corner nummer to blir klarert greit.

MÅÅÅL. 1-0 Viking. Zlatko Tripic scorer for Viking. Meget godt forsarbeid av Høiland, som demper på brystet og flikker den til Tripic. Han tar i mot ballen og legger den rundt keeper. Meget bra angrep av Viking. 55 minutter.

Tripic med corner på bakeste stolpe. Treffer Andresson, men hans heading går rett i et Sandefjord-bein. Ender med kontring fra Sandefjord.

Runar Hove i mann mot mann-duell inne i egen boks. Ble greit gått av der, men Bjørshol fikk blokkert avslutningen ut til corner. Den ble det ikke noe av.

Ett bytte fra Viking, og det er det varslede byttet av keeper. Austbø inn for Wichne.

Sandefjord starter den andre omgangen.

1.omgang:

Der er det pause.

Straks pause. En veldig dårlig omgang. Viking greie defensivt, men har ikke skapt mye.

Frisparket helt håpløst. Langt over.

To cornere på kort tid fra Sandefjord nå, men ingen av dem ender opp i noen alvrolige sjanser. Vikstøl meier ned en Sandefjord-spiller, som ruller rundt et par ganger. Frispark på 18 meter. 40 minutter spilt. Gult kort på Vikstøl.

Litt over halvtimen spilt, og Sandefjord-trener Cifuentes gjør klar et trippelbytte. Spenstig!

Dagens første store mulighet for Viking. En feilpasning fra Sandefjord blir plukket opp av Zymer Bytyqi, som fosser nedover kanten. Det flate innlegget inn i 16-meteren finner Tommy Høiland, men Høiland sleiver ballen utenfor. Ikke godt treff. 29 minutter spilt.

Over midtveis i den første omgangen. Svært lite sjanser så langt i denne kampen, og mye dårlig pasningsspill. Fridjonsson ofte nede og henter på midten for Viking, men så langt blir det mye spill gjennom de bakre rekkene til Viking mellom Andresson og Hove som stoppere. Et par crossere fra begge, men tilnærmet ingenting som har skjedd.

Tobias Svendsen kommer alene med Vikstøl, og drar Vikstøl ut med gode dribleferdigheter. Spilt 19 minutter i det Svendsen skyter, men god beinparade av Wichne ut til corner. Kort variant, men innlegget går i ryggen på Ibrahimaj og ut til innkast.

Andresson chipper ballen over Sandefjords forsvar, på et løp fra Yldren Ibrahimaj. Pasningen er god, men Ibrahimaj blir avblåst for offside.

Godt angrep fra Viking etter et godt brudd inne på egen banehalvdel. Ballen hyppig i lengderetning ut til Tripic som slår inn. Ender opp i corner og det legget blir headet unna av tidligere Ulf-spiss Pontus Engblom. Kvarteret spilt nå.

Vikstøl spiller Tommy Høiland fri i bakrommet på et touch. Pasningen er god, men Høiland blir løpt opp av Sandefjord-forsvaret og keeper kommer ut for å hente ballen.

Får klarsignalet, og kommer inn igjen på banen Andresson.

Så er det Axel Andresson som går ned i en duell. En smell i tinningen, som gjør at islendingen virker groggy. Blir sjekket ut av Vikings medisinske team.

Fridjonsson sleper litt på venstrebeinet etter kollisjonen med Mladenovic. Får se om det går bra.

Fire minutter er spilt. Begge lag har prøvd seg på høyt press her i åpningen, men ingenting har kommet ut av det. Ingen av lagene klarer å holde på ballen og få til noe spill så langt.

Fridjonsson kolliderer med en Sandefjord-spiller, og begge går i bakken. Mladenovic kommer seg også på beina for Sandefjord, og det ender med en dropp fra dommer Espen Eskås.

Det er gode spilleforhold med 14-15 grader, og en liten sval vind. En 20-30 tilskuere er på plass, deriblant en gjeng fra Vikinghordene.

Tommy Høiland tar avspark, og vi er i gang her på Marbella.

Før kamp:

Viking spiller sin første kamp under Marbella-oppholdet mot Sandefjord mandag. Den kampen spilles på Estadio Municipal de Marbella, som er hjemmebanen til Marbella på nivå fire i Spania og rommer 7300 tilskuere.

Til turens første kamp velger Bjarne Berntsen å gå for denne lagoppstillingen:

Viking (4-3-3): Amund Wichne – Sondre Bjørshol, Axel Andresson, Runar Hove, Rolf Daniel Vikstøl – Yldren Ibrahimaj, Samuel Fridjonsson, Kristian Thorstvedt – Zlatko Tripic, Tommy Høiland, Zymer Bytyqi.

– Vi har ikke helt bestemt oss for laget enda, men mye taler for at det er laget vi starter med. Amund og Iven får en omgang hver, men ut over det har vi ikke planlagt noen ytterligere bytter, sier Berntsen til RA.

