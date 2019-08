Følg RA Sporten på Facebook !

90.min: Der blåser dommer Hagenes av kampen og Viking vinner 4-0. Det var et fyrverkeri nesten fra enden til annen fra Vikings side, som etter de innledende fem minuttene valset over Godset. Fire mål, debutmål fra Adrian Pereira og en dansende Bjarne Berntsen har gitt Viking en alle tiders festaften i Jåttåvågen.

90.min: Furdal sender Bytyqi avgårde og han kommer seg ned til dødlinjen. Innlegget er ikke det beste, og blir fanget av keeper.

90.min: Bytyqi vender vekk sin mann og går skrått innover langs 16-meteren. Skuddet er godt, men stryker rett utenfor krysset.

90.min: Det er fire minutter igjen av denne festaftenen her i Jåttåvågen.

88.min: Parr tråkler seg gjennom Viking-forsvaret og får en ganske god mulighet, men Austbø redder.

83.min: MÅÅÅÅL. 4-0. Adrian Pereira. Venstrebacken får ballen inne i 16-meteren og drar av Glesnes med en tofotsdragning før han sender ballen i det lengste hjørnet. Fantastisk scoring, og nå danser Bjarne Berntsen på sidelinjen etter Pereiras første mål for klubben.

81.min: Viking gjør sitt siste spillerbytte, og det er Zlatko Tripic som byttes ut for Even Østensen. Trampeklapp fra de nesten 7000 fremmøtte for Tripic mens han går av banen etter en ny stor kamp.

78.min: Johnny Furdal erstatter Kristian Thorstvedt.

77.min: MÅÅÅÅÅL. Tommy Høiland scorer igjen. Langt utspark fra Iven Austbø til Tommy Høiland. Demper ballen og lobber den over Godset-keeper Hansen fra 20 meter. Klassemål med målgivende fra Iven Austbø.

74.min: Thorstvedt vender spillet til Tripic, som slår inn på første stolpe. Høiland møter ballen, og prøver å hælflikke den i lengste hjørnet. Veldig høy vanskelighetsgrad på den, som heller ikke fungerte spesielt bra.

* Johnny Furdal får sine siste instruksjoner av assistent Morten Jensen, og er klar til å komme inn om ikke altfor lenge.

70.min: Ylldren Ibrahimaj tas av til fordel for Zymer Bytyqi.

* Zymer Bytyqi gjør seg klar til å komme inn.

65.min: Tripic utfordrer Glesnes på ny, men denne gang tvinges han utover. Skyter fra 28 meter. Midt på keeper.

61.min: Ny straffesituasjon. Denne gang er det Zlatko Tripic som går i bakken i duell med Glesnes. Kan godt diskuteres den, siden Glesnes bare løper rett i kroppen på Tripic. Kantspilleren fortviler og Berntsen raser.

60.min: Nytt strålende innlegg fra Torsteinbø. Farlig inn på første stolpe mellom keeper og forsvaret, men verken Høiland eller Ibrahimaj kommer på ballen.

58.min: Fridjonsson får gult kort.

55.min: Ibrahimaj kombinerer fint med Tripic som spiller Høiland alene med sin oppasser. Går i bakken der Høiland i duell med Glesnes, men dommeren vinker korrekt spillet videre.

52.min: Nydelig angrep av Viking. Pereira legger inn fra venstre, Høiland med en frekk hælflikk til Fridjonsson som kommer på løp. Avslutningen blir blokkert av en skliende Glesnes.

49.min: Kristoffer Løkberg med en absolutt nydelig ball ut til Ibrahimaj. Torsteinbø kommer på overlap, men det ender i utspill fra mål.

46.min: Strømsgodset sparker oss i gang for de siste 45 minuttene her.

1.omgang:

45.min: Der er det pause, og Viking får fullt fortjent med seg trampeklapp inn i garderoben etter å ha levert det som må være tett opp i mot årsbeste i en omgang her på stadion. Det kunne fint vært både tre og fire her, med de sjansene og stolpetreffene de mørkeblå har hatt. En knallsterk omgang av Viking, som har god kontroll her.

45.min: Ny god mulighet for Viking. Denne gang er det Fridjonsson som kommer til avslutningen, men forsøket på volley treffer han ikke helt og ballen triller inn til keeper.

45.min: Legges til minimum to minutter.

43.min: Torsteinbø dundrer ballen i tverrligger fra 25 meter. Thorstvedt legger ballen ut, og Torsteinbø lader kanonen. Skuddet går som et prosjektil gjennom luften og treffer klokkerent tverrliggeren og spretter over.

41.min: Fridjonsson og Glesnes skaller og fysio Halvard Grova er raskt på pletten. Så ikke god ut den smellen der. Begge kommer seg på beina.

40.min: Hårreisende dårlig klarering av Vevatne som plukkes opp av Ipalibo Jack på midtbanen. Tar et par steg fram og dundrer til fra 30 meters hold. Ballen får en voldsom dupp, men dupper ikke raskt nok og suser over.

38.min: Vikinghordene, som har stilt mannsterke opp, synger "Rykker ned til Sandnes, dere rykker ned til Sandnes" til Strømsgodset. Festlig.

37.min: MÅÅÅÅÅL . 2-0. Tommy Høiland. Verdens sikreste straffeskytter gjør ikke feil i dag heller. Chipper ballen midt i mål og løper ut i feiring.

36.min: STRAFFE til Viking. Zlatko Tripic setter full fart på etter å ha plukket opp ballen på midten og fosser inn mot Godsets 16-meter. Lagt i bakken av Glesnes som får gult kort.

33.min: Idet himmelens sluser åpner seg over SR-Bank Arena trekker folket opp i høyden, og vekk fra de nederste radene.

32.min: NY ENORM sjanse for Viking. Ibrahimaj vender spillet ut til Tripic, som slår et fantastisk innlegg på bakerste stolpe. Der kommer Thorstvedt stormende og prøver å heade ballen i mål, men treffer den med skulderen og ballen går så vidt utenfor.

27.min: Godset-keeper Martin Hansen får gult kort etter å ha hindret Tommy Høiland i å ta et kjapt innkast.

22.min: Halvspilt førsteomgang her i Jåttåvågen. Viking har vært friske, og levert flere gode angrep. Samtidig er det Strømsgodset som har ballen mest, men Viking er kjapt oppe i gjestene.

17.min: Viking med ny god mulighet etter veldig bra spill, men Fridjonsson sender ballen opp på tribunen.

12.min: ENORM SJANSE for Viking. Fridjonsson legger ballen til Tripic, som drar seg inn mot kanten av 16-meteren og prøver å legge ballen i en bue rundt keeper. Hansen får fingertuppene på den, og skyver den opp i tverrliggeren og ned. Fantastisk redning av Hansen, før Godset får klarert.

6.min: MÅÅÅÅÅL. 1-0 Viking. Fredrik Torsteinbø møter Ibrahimajs corner på første stolpe og stanger den i mål. Hansen er på den, men klarer bare å styre den opp i nettaket. Glimrende start for Viking.

5.min: Tripic ned til dødlinjen. Skuddet blir blokkert ut til corner. Tas av Ibrahimaj. Den går i mål.

3.min: Corner til Strømsgodset. Maigaard slår den inn, og treffer rett på pannebrasken til Jakob Glesnes. Stopperen kommer ikke over ballen, og den fyker over.

1.min: Kampen er i gang.

Før kamp:

Med en god seier mot Sarpsborg sist har Viking fått seg et lite pusterom ned til nedrykkskampen, og med en ytterligere seier i kveldens oppgjør mot Strømsgodset kan Bjarne Berntsen og co skaffe seg en god luke nedover på tabellen.

Før kveldens kamp er det ni poeng ned til Strømsgodset, og åtte poeng til Sarpsborg som ligger på de to siste plassene. Med seier blir det altså over ti poeng ned til nedrykksstreken, som gir de mørkeblå en god del slingringsmonn ut over høstsesongen.

Etter Sarpsborg-seieren kommer Kristian Thorstvedt inn igjen på midtbanen, til fordel for Johnny Furdal. Suspenderte Samuel Fridjonsson kommer inn på sentral midtbane, og skyver Ylldren Ibrahimaj opp på kanten der han foretrekkes over Zymer Bytyqi som vrakes for andre kamp på rad.

Runar Hove er ute med karantene denne gangen, og inn i midtforsvaret kommer Tord Johnsen Salte. Med Bjørshol fortsatt skadet fortsetter Torsteinbø på høyrebacken.

I likhet med Sarpsborg kommer Strømsgodset til Stavanger med et nesten komplett nytt lag, og trener Henrik Pedersen har fått laget til å spille rask gjennvinningsfotball med høyt press og stor intensitet. Det har fungert bra siden dansken kom inn, og prestasjonene har blitt bedre. Forrige kamp kom også seieren over Vålerenga.

Strømsgodset har et meget godt overtak på Viking, som ikke har slått dagens gjester på ni forsøk. Vi må faktisk helt tilbake til 2013 for å finne forrige Viking-seier, og den gang var det King Gyan som scoret i 1-0-seieren.

Viking (4-3-3): Iven Austbø – Fredrik Torsteinbø, Viljar Vevatne, Tord Johnsen Salte, Adrian Pereira – Kristoffer Løkberg, Samuel Fridjonsson, Kristian Thorstvedt – Ylldren Ibrahimaj, Tommy Høiland, Zlatko Tripic.

Benken: Amund Wichne, Zymer Bytyqi, Johnny Furdal, Andre Danielsen, Even Østensen, Rolf Daniel Vikstøl, Benjamin Källman.