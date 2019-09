Viking kjørte over Mjøndalen også

Følg RA Sporten på Facebook!

2. omgang:

93 min.: Slutt. 4-1. Ny imponerende seier for formlaget Viking.

92 min.: Hele stadion reiser seg. Står og klapper for Viking!

91 min.: Bytyqi med skudd like utenfor krysset! God sjanse. Igjen. Folk er strålende fornøyde etter en fest av en andre omgang.

90 min.. Lagt til 3 minutter.

89 min.: Interessant med Torsteinbø som stopper her på tampen.

88 min.. Sondre Johansen ut. William Sell inn for Mjøndalen.

87 min.: Ny god mulighet for Viking. Keeper Faye Lunde tar ballen med et nødskrik.

85 min.: Herlig øyeblikk! Hele stadion reiser seg og klapper for Bjarne Berntsen. For en jobb han har gjort med dette Viking-laget! Viking ser for tiden ut som et vaskekte topplag i norsk fotball igjen. Der skal BB ha enormt mye ære. Det skjønner den harde kjernen på stadion.

85 min.: Iven Austbø blir liggende etter en duell, men kommer seg fort på beina.

84 min.: Brochmann ut og Bameneye inn for Mjøndalen. Hove ut og Torsteinbø inn for Viking.

82 min.: 6500 tilskuere oppgis. Så mange er det ikke her i kveld.

81 min.: Ny stor sjanse etter innlegg fra Bytyqi. Viking leker seg med Mjøndalen nå.

81 min.: Even Østensen ut og Jostein Ekeland inn hos Viking.

80 min.: Måååååååål! 4-1! Johhy Furdal! Viking kjører overgang med Tripic. Han legger ut til et skudd. Så får Furdal ballen og scorer.

77 min.: Viking med god kontroll på dette i regnet på SR-Bank Arena.

73 min.. Brustad ut for Mjøndalen. Åsmundsen inn.

71 min.: Viking setter inn Tripic. Ut med Källman

70 min.: Måååååål! 3-1! Runar Hove! Langkast fra Fridjonsson. Så får han lagt opp ballen på kloss hold. Vakkert!

69 min.: Occean med heading like utenfor etter innlegg. Meget farlig sjanse.

67 min.: Godt skudd fra Ibrahimaj. Furdal dominerer og la opp i forkant.

64 min.: Fridjonsson prøver seg. Via muren og til corner.

63 min.: Källman jakter ned en lang ball og blir holdt like utenfor 16 meter. Frispark fra fint skuddhold for Viking.

61 min: Halvfarlig dødball fra Mjøndalen, men det blåses frispark utover.

58 min:. Mååååååååål! 2-1! Benjamin Källman! Fantastisk angrepsspill av Viking. Ruller Mjøndalen helt opp og finnen skyter i nørmeste hjørnet lavt. Ibrahimaj med den utsøkte stikkeren gjennom.

57 min:. Austbø rydder opp i en farlig situasjon med en strålende, strålende sklitakling. De fleste hadde trukket seg der. Da ville det blitt farlig. Iven fullførte i hundre. Bunnsolid.

55 min.: Tendensen så langt er at Mjøndalen presser mye høyere enn før pause. Det gir også rom for Viking.

52 min.: Furdal spiller fri Østensen. Skyter rett på keeper lavt. Nå svinger det av Viking!

51 mIn.: Nydelig kombinasjon med Bytyqi og Ibrahimaj. Innlegget ut i feltet på fot til Hove. Skuddet over. Ny stor sjanse.

50 min.. Bytyqi kommer rundt på kant og legger nesten inn på foten til Furdal. Takling i siste sekund hindrer mål. Viking biter seg fast. Furdal får ballen igjen. Skyter like utenfor. Nære!

49 min.: Salte prøver en fin crosser, men brytes rett foran nesten på Østensen.

47 min.: Mjøndalen med mest ball i starten her faktisk. Skal de prøve seg på å overraske etter å ha ligget bakpå i 45?

46 minutter: Da er avspark for andre omgang tatt. Meget glissent på tribunen her i dag for øvrig. Ingebrigtsens, Premier League og været må nok ta en god del av skylden for det.

1. omgang:

45 min:. Pause. Viking kom seg mot slutten av omgangen, Målet satte fart i dem.

45 min.: Kast til Viking nede ved cornerflagget. Er nærmest powerplay nå mot slutten av omgangen.

43 min.: Østensen legger igjen til Källman. Han prøver å legge tilbake for direkteskudd i feltet, men pasningen for svak.

40 min.: Mjøndalen bruker vanvittig med tid på et langt kast. Involveres håndkle og masse sull. Dommer lar det går. Tiden gjør også det. Blir ikke noe av kastet.

37 min.: Kaptein Furdal med en klokkeren tunell. Publikum lar seg beigeistre.

36 min.: Mjøndalen farlig på ferde igjen. Iven Austbø redder, men det gjøres for mange elementære feil defensivt hos Viking. Både som første, annen- og tredjeforsvarer.

34 min.. Corner til Viking. De virker å ha våknet litt etter målet her. Blir ikke noe av den.

31 min:: Måååååååååååååååål! 1-1! Helt ut av intet dukker Even Østensen opp. Går i duell med keeper etter en lang ball og kan sette den i åpent nett. Salte som slo den lange gjennom.

30 min.:Tendenser til småpiping mot et Viking som virkelig har vært bakpå første halvtimen. Sent oppi dueller, lite flyt og litt med luen i hånden.

24min.: Viing triller ball i lang tid mot etablert. Hove prøver en crosser, men den blir brutt. Det vil nok bli mange slike scenario om dette står seg. Mjøndalen disiplinerte.

21 min.: Viking sliter her. Virker å være cupbakrus på gang. Så er også Mjøndalen smarte.

20 min.: Innlegg fra kant og heading i stangen fra Brustad! Mjøndalen nære 2-0.

18 min.: Olsen Solberg prøver seg fra 30 meter. Skyter over. Hardt og ikke veldig langt over.

17 min.: Dommer Dag Vidar Hafsås har alt rukket å bli upopulær.

16 min.: Lite flyt hos Viking. Mjøndalen har fått dette helt hvor de vil. Kan ligge dypt og trekke ut tid. Allerede nå. Konsekvensen er selvsagt tillagt tid. Men også lavere tempo.

12 min:: Ibrahimaj legges ned. Ser ut som det er inne i feltet, men dommer drar den ut. Stadion hyler på straffe. Dragsnes får gult. Frispark på 16 meter. Ibrahimaj tar det selv. Skyter like utenfor.

11 min.: Viking biter seg fast etter et langt kast fra Fridjonsson, men det blir ikke noe ut av det.

8 min.: Kaptein Furdal med en god gjennvinng. Innlegget hans er det ingen til å ta i mot i feltet.

5 min.: Mååååååål! 0-1! Mjøndalen utnytter en dødball. Poles opp i feltet. Viking får ikke klarert. Så pirkes ballen inn. Sondre Solholm Johansen får en lang tå på den og pirker den under Austbø. Passivt forsvarsspill av Viking.

3 min.: Åpenbart at Mjøndalen har planer om å parkere bussen her. I alle fall etter de første minuttene å dømme. Ligger ultradypt. Blir spennende å se Viking mot et konstant etablert forsvar.

2 min.: Källman viser frram evnene som møtende spiss. Råsterk i kroppen.

1 min.: Fridjonsson nære et fælt balltap direkte, men redder seg inn før overgangen kan komme med en lang tå.

1. min.: Vi er i gang på SR-Bank Arena!

Før kampen:

Ettersom kvartfinalen gikk til ekstraomganger og straffespark er det heller kanskje ikke så unaturlig at Bjarne Berntsen rullerer kraftig på laget.

Ei er det unaturlig ettersom mange av de samme spillerne imponerte stort i 4-0-seieren på bortebane mot VIF forrige helg.

Blant spillerne som er tilbake fra den triumfen er Even Østensen. Han scoret to i den kampen og var bare på banen for å sette straffen sin mot AafK.

LES OGSÅ: «Den totale skivebommen»

Benjamin Källman, som scoret sitt første mot VIF, er også tilbake.

Et dårlig tegn, i alle fall statistisk sett, er at Kristoffer Løkberg ikke er med for Viking. Laget har ikke tapt med ham på banen etter sommerovergangen fra Brann, men nå har han karantene.

Inngangen til denne kampen er ganske ulik for lagene som rykket direkte opp fra Obos-ligaen i fjor.

LES OGSÅ: Var fryktelig redd dommeren skulle blåse

Viking har etablert seg rett bak de beste på tabellen. Seier i dag vil gi femteplass med likt kampantall som lagene foran. Laget har vært i meget god form over tid.

Mjøndalen kjemper på sin side en desperat kamp for å unngå nedrykk til Obos-ligaen igjen.

Viking stiller slik (4-3-3): Iven Austbø - Sondre Bjørshol, Runar Hove, Tord Salte, Adrian Pereira - Johnny Furdal, Samuel Fridjonsson, Ylldren Inrahimaj - Zymer Bytyqi, Benjamin Källman, Even Østensen.