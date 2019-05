Viking hyllet med bølgen etter festfotball

Følg RA Sporten på Facebook !

2 omgang:

92 min.: Slutt. 3-0. Stående ovasjoner.

90 min.: Lagt til to minutter.

90 min.: Viking lar Stabæk ha ballen nå. Jobben er gjort.

87 min.: Dobbeltbytte Stabæk. Brynhildsen ut. Haga inn. Boli ut. Braaten inn.

86 min.: Tripic drar seg fri og skyter fra distanse. Keeper får litt å tygge på, men holder.

85 min.: Bølgen ruller på tribunene på SR-Bank Arena! Fullt fortjent også.

82 min.: Heading over fra Østensen.

82 min.: 15.029 tilskuere. Alle sitteplassene er utsolgt. Kun bortefelt og noen ståplasser som ikke er benyttet.

80 min.: Fridjonsson får gult for å stanse en overgang på ureglementært vis.

75 min.: Tommy Høiland ut. Even Østensen inn. Da har Viking servert fest med elleve rogalendinger.

74 min.: Bytyqi ut. Jostein Ekeland inn. Viking har hatt ti mann fra sørfylket på banen i dag. Dette er kortreist moro.

73 min. Helt fantastisk angrep av Viking. Ruller opp Stabæk og kommer rundt på kant. Innlegg fra Bytyqi. Skudd i stang fra Bytyqi!

71 min.: Stor sjanse for Stabæk etter en overgang. Ender i corner. Stabæk får frispark mot seg.

70 min.: Thorstvedt tas ut. Får stående ovasjoner. Inn med Torsteinbø.

65 min.: Mååååååååååål! 3-0. Bytyqi! Fridjonsson stikker gjennom Bytyqi. Tar med seg ballen i fart og løper fra sin forsvarer. Dunker ballen i lengste hjørnet. For et lag Viking er i ferd med å bli! Deilig å se på!

63 min.: Tripic - som er soleklart man of the match - drar seg innover. Skyter like utenfor.

60 min.: Mååååååååååååål! 2-0. Høiland setter den sikkert. Klistret nede i hjørnet. Taket løfter seg. Gåsehudfaktoren er skyhøy på et fullsatt SR-Bank Arena.

59 min.: Straffe til Viking! Pereira er gjennom og drar bort både stopper og keeper Så meies han ned!

58 min.: Austbø og Bjørshol koker kål. Innkast Stabæk.

56 min.: Stabæk skifter. Hugo Vetlesen inn. Luc Kassi ut.

55 min.: Da var dagens første RØDE kort et faktum. Tobias Børkeeit hos Stabæk holder Tripic. Da har Hansen fått nok av ham for i dag. Tripic jubler som om han har scoret. Etikken der er faktisk litt diskutabel.

54 min.: Viking med tikitaka under press i egen sone. Kommer seg ut.

52 min.: Corner Viking. Keeper holder.

51 min.: Salte prøver en Maradona! Går over hele banen med ballen. Mister balansen da han skal runde siste mann. Et gisp går gjennom stadion. Frekt forsøk!

49 min.: Strålende start på omgangen fra Viking. Rett i strupen på Stabæk.

47 min.: Måååååååååååååååååååååååål! 1-0! Kristian Thorstvedt! Innlegg fra Zymer og Thorstvedt med saksevolley! Herlig mål.

46 min.: Nesten pangstart! Ibrahimaj med skudd like utenfor.

1. omgang:

48 min.: Pause. Nerve i dette. Og ras av gule kort!

47 min.: Corner til Stabæk. Dømmes frispark utover.

46 min.: Høiland vil ha straffe for holding, men det er nok ikke noe. Spillerne står bare bak og foran ham,

45 min.: Bohinen stanser Tripic ureglementert. Gult kort nummer åtte. Minst tre minutter lagt til.

44 min.: Gedigen sjanse på andre fase i corneren. Høiland og Thorstvedt involverte. Heades tilbake inn og reddes på strek.

44 min.: Bytyqi prøver et skudd. Via en Stabæk forsvarer og til kast. Kastet fra Fridjonsson klareres til corner.

43 min.: Corner til Stabæk fra presset Salte. De kommer til en heading, men utenfor.

41 min.: Frispark til Viking på 25 meter. Søles bort av Pereira. Stabøæk får en overgang og frispark på kanten av 16-meter. Samtidig får Vevatne gult kort,. Nummer syv. I første omgang. Frisparket slås over alle.

37 min:. Kassi med et ufarlig distanseskudd over.

35 min.: Stadige avbrudd for frispark. Mye frustrasjon. Mirakel om det ikke blir røde kort i denne kampen.

31 min.: Høiland med gult. For å gå for voldsomt inn i en hodeduell. Seks gule. Dette er i ferd med å utarte seriøst.

28 min.. Der får endelig Tobias Bjerkeeit gult. Skulle hatt det etter ti minutter. Men nå er han i trøbbel med Tripic på sin side.

26 min.: Full baluba etter at Tripic kommer sent inn i keeper Sandberg. Keeper dytter så Tripic. Her blir det kort. Både Bytyqi, Tripic og Sandberg får. Publikum er forbannet..

25 min.: Flott overgang fra Viking med regi av Thorstvedt. Finner Bytyqi som skyter like over. Dupper fra 20 meter.

24 min.: Salte sliter voldsomt i løpsduell med Boli, men Vevatne takler spissen.

22 min.: Bytyqi igjennom, men blir avblåst for dytt i forkant. Fin ball fra Tripic.

21 min.: Boli med forsøk på å tvinge seg inn fra kanten. Salte ordner opp.

20 min.: Corner til Viking. Halvfarlig etter et godt slått legg fra Pereira, men den klareres.

19 min.: Zymer legger igjen til Tripic. Skudd over fra 20 meter.

17 min.: Pereira får gult for å stanse en overgang. Stabæk har sluppet to ganger for det samme ved Børkeeiet, men dette var en farligere situasjon. Publikum irriterte. Speaker Jacobsen sukker også.

15 min.: Berg sint som en türk på sidelinjen. Irritert over at dommer Hansen krever at Vihmann må skifte drakt. Den var revet i stykker.

13 min.: Thorstvedt med en god gjennvinning, men han og Høiland mistforstår hverandre. Stor sjanse kastet bort. Så kontrer Stabæk. Kassi tester Austbø. Gir retur, men ballen renses unna.

12 min.: Stabæk glade i å kjæle med ballen. Mye korte pasninger. Viking setter mye mer fart på i lengderetning når de har ballen.

10 min.: Frispark til Stabæk på 22 meter. Godt skuddhold. I tverrligger og ut fra Kassi! Nære!

9 min.: Viking med en fin kombinasjon på høyre side. Keeper når ballen like før Tripic.

7 min.: Tripic legges i bakken. Prøver å sette i gang fort, men dommer Hansen stanser det. Ballen ikke i ro.

4 min.: Høiland med Vikings første sjanse. Får ballen fra Thorstvedt og skyter fra 17-18 meter. Sandberg i målet til Stabæk har full kontroll.

3 min.: Stabæk med kampens første sjanse. Boli skjærer inn med sin elektriske fart. Vevatne får en fot på og skuddet har Austbø kontroll på.

1. min.: Fotballfesten er i gang på SR-Bank Arena! Utsolgt for anledningen, men fortsatt ikke fullsatt på tribunen. Mange på vei inn her fortsatt.

Før kampen:

Zymer Bytyqi, Zlatko Tripic og Tommy Høiland er alle med fra start og det er liten tvil om at Vikings trenerteam håper friske bein skal gi en reprise av 16.mai-festen fra i fjor.

Da kjørte Viking over Sandnes Ulf etter alle kunstens regler i et smått episk derby.

En kampen blir ekstra spesiell for er Kristian Thorstvedt. Midtbanemannen møter mange av sine beste kompiser til kamp.

– Klart dette blir meget spesielt for meg etter fem år i Stabæk. Jeg har spilt med flere av disse spillerne i denne tiden, sa Thorstvedt til RA onsdag.

Trener Bjarne Berntsen ser for seg et bilde som ikke handler så mye om krig og dueller.

– Stabæk er et veldig spillende lag. Så er det mange unge spillere og mye entusiasme. De har masse gode ballspillere og stor fart på topp med bakromsspissen Boli. Brynhildsen ute til venstre er også meget kjapp.

Viking stiller dette laget (4-3-3): Iven Austbø - Sondre Bjørshol, Viljar Vevatne, Tord Salte, Adrian Pereira - Kristian Thorstvedt, Samuel Kari Fridjonsson, Ylldren Ibrahimaj - Zymer Bytyqi, Tommy Høiland, Zlatko Tripic.

Oppgjøret er for øvrig så godt som utsolgt. Kun enkelte plasser på bortefeltet og ståplasser er tilgjengelig. Det betyr rundt 15.000 tilskuere.