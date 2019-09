Følg RA Sporten på Facebook !

ØIF Arendal er spådd helt i toppen av årets Eliteserie for herrer, og var naturlig nok store favoritter mot Viking i søndagens cupkamp i Hetlandshallen.

Men de drøyt 200 hundre fremmøtte fikk se en langt jevnere affære enn det de fleste forventet fra start, og Viking tok sågar ledelsen etter to mål fra Sebastian Mossestad i starten av kampen.

Lagene byttet på å lede gjennom store deler av omgangen, til Mossestad igjen sendte Viking i ledelsen på stillingen 10-9 med seks minutter igjen å spille. Da tok Arendal timeout, men det var likevel Viking som ledet 11-9 til pause.

Det gikk imidlertid ikke mer enn to minutter av den andre omgangen før Arendal hadde snudd kampen, og gjestene scoret faktisk de første syv målene i den andre omgangen. Det gikk unna på under syv minutter, og var ett mål mindre enn det Viking klarte hele den andre omgangen.

Etter å ha skaffet seg den luken ble den gradvis større og større mot slutten av kampen, og til slutt måtte Viking innse at cupeventyret var over etter at de tapte den andre omgangen 8-21 og kampen totalt med 19-30.

