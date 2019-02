Viking gikk seirende ut av lokaloppgjøret

Følg RA Sporten på Facebook !

Et Sandnes-lag i heller dårlig form var gjester for lillebror Viking i Sandneshallen søndag, og kampen ble akkurat så jevn og spennende som de nesten 700 fremmøtte ønsket seg.

Viking scoret de to første målene i kampen, og var det førende laget i store deler av den første omgangen. Over 13 minutter gikk det før hjemmelaget gikk opp i ledelsen for første gang, men Viking hang seg på de ti neste minuttene.

Inn mot pausen var det Viking som stakk i fra, takket være to tekniske feil og to raske kontringsmål. Siste avslutning gikk i stolpen, men gjestene gikk likevel til pause med tomålsledelse på 14-12.

Tre minutter tok det før Sandnes hadde innhentet Vikings ledelse og utlignet i andre omgang. Deretter fulgte flere angrep med skuddbom fra begge lag, før Viking igjen tok tilbake ledelsen sju minutter ut i kampen.

Lagene fulgte hverandre som skygger hele kampen igjennom, og Sandnes tok igjen ledelsen på 20-19 kvarteret før slutt. Da tok Viking-trener Joar Gjerde timeout. Halvannet minutt senere valgte Dalibor Sedjak å ta sin timeout, etter at Alexander Blonz igjen hadde utlignet for Viking.

Fem minutter før slutt var det ingenting mellom lagene, som vekslet på å lede etter hvert sitt angrep. To og et halvt minutt før slutt hadde Viking en gedigen mulighet til å gå opp i en tomålsledelse etter en strålende redning av keeper Ypma, men den ble skuslet bort.

Viking beholdt likevel den knappe ettmålsledelsen inn i det siste minuttet, da trener Joar Gjerde tok timeout. Met halvt minutt igjen av kampen tok Viking ledelsen 27-26, og da tok Sedjak timeout for å legge planen for angrepet de lyseblå måtte score på for å få med seg poeng.

Det klarte de, men laget brukte for kort tid. Dermed fikk Viking ti sekunder på seg til å avgjøre kampen, og bortelaget var ikke snauere enn av Kjartan Johansen fikset Viking-seier 28-27.