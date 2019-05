Følg RA Sporten på Facebook !

90.min: Der er det over, og til tross for en oppløftende omgang før hvilen har Viking rett og slett blitt rundspilt her i andre omgang. Molde var klart best i alt, og Viking gikk litt i oppløsning de siste 45 minuttene. I motsetning til kampen mot Ranheim der Viking var med i kampen, men i dagens kamp ble de mørkeblå rett og slett knust etter hvilen.

90.min: Store muligheter for Molde til å score sitt sjette mål. Men Bjørshol forstyrrer Leke James nok til at han ikke får satt ballen i mål. Ikke patent keeperspill av Wichne der.

90.min: Det legges til minimum to minutter

83.min: Kristian Thorstvedt har gått ut og inn har Andre Danielsen kommet.

82.min: MÅÅÅÅL . 5-1. Erling Knudtzon har hatt utallige muligheter denne kampen og bommet på samtlige. Denne gangen kommer han igjen mot Bjørshol, og prøver nok på et innlegg. Treffer Bjørshol og går i en bue over Wichne.

81.min: Ohi spiller gjennom Knudtzon som spasserer gjennom Vikings bakre ledd og kommer gjennom mot Wichne, som gjør en strålende redning.

73.min: Samuel Fridjonsson erstattes av Usman Sale. Går inn på høyrekanten, mens Ibrahimaj trekkes ned som indreløper. Bytyqi over på venstrekanten, mens Torsteinbø går inn i Fridjonssons rolle dypt på midten.

71.min: MÅÅÅÅL . 4-1. Ohi Omoijuanfo punkterer kampen. Knudtzon legger inn, og Vevatne klarerer nokså svakt rett ut i feltet. Der plukker Hestad opp ballen og legger den til Ohi som står helt alene på bakerste stolpe og setter inn sitt tredje mål for kvelden.

66.min: Ohi nære hattrick. Molde spiller ball i hatt og Viking får ikke låne ballen i det hele tatt. Til slutt er det Haraldseid som nok en gang blir spilt igjennom, og igjen legger han inn mot Ohi. Men til forskjell på 2-1-scoringen klarer ikke tomålsscoreren å få ballen på mål.

62.min: Pereira med en god corner som er vanskelig å håndtere for Linde, men Molde-keeperen får avverget med nød og neppe.

58.min: Molde er gode til å vende spillet, og ofte får Erling Knudtzon mye rom. Den tidligere Lillestrøm-spilleren har blåst to gode sjanser godt over de siste minuttene her.

50.min: Knudtzon får en stor mulighet like etter da han blir spilt fri. Kommer skrått på Wichne og skyter utenfor.

49.min: MÅÅÅÅL. 3-1. STRAFFE til Molde. Ohi sender Wichne en vei og ballen midt i mål og øker til 3-1. Eikrem slår ballen i beina på Pereira, som ikke helt vet hvor det blir av ballen. En misforståelse mellom Pereira og Ibrahimaj fører til at Mostrøm snapper ballen og går ned i en duell med Ibrahimaj. Dommer lar først spillet gå videre, før han blir fortalt på øret at det skal være straffespark. Det var ikke veldig mye kontakt mellom Ibrahimaj og Mostrøm der.

48.min: Wichne må i aksjon for første gang da Erling Knudtzon tråkler seg gjennom Viking-forsvaret og kommer til et skudd, som Wichne bokser ut av farlig sone.

47.min: Aursnes får en stor mulighet fra like innenfor Vikings 16-meter allerede etter to minutter, men hans skuddforsøk blir blokkert av Viljar Vevatne.

46.min: Tommy Høiland tar avspark og vi er i gang igjen i Rosenes by.

* Iven Austbø har pådratt seg en lårhøne, og byttes ut i pausen mot Amund Wichne som får sine første minutter i Eliteserien for sesongen.

– Vi har vært giftige offensivt, så der må vi bare fortsette. Iven (Austbø) fikk seg en lårhøne etter scoring nummer to, og hadde ingen muligheter til å fortsette, sier Bjarne Berntsen i pausen.

1. omgang:

– Jeg synes det er kjekt å se et Viking-lag som virkelig er i gang igjen. Publikum i Stavanger fortjener et lag i toppen av norsk fotball, sier tidligere Viking-back Kristoffer Haugen til Max i pausen.

– Vi får litt temposjokk det første kvarteret, da Molde rundspiller oss. Så kriger vi oss inn i kampen, og får en scoring før vi slipper inn igjen. Det er egentlig greit at Molde leder, men det er rom til å kontre her, så vi har ikke gitt opp, sier Tommy Høiland til Max i pausen..

45.min: Der blåser dommer Hagenes av en meget underholdende omgang. Molde har hatt ballen klart mest, og kom også best i gang. Men Viking har absolutt vært med på notene og skapt like mange gode sjanser som hjemmelaget. Begge Moldes mål kom etter glimrende angrepsspill, men Viking er også veldig farlige på kontringer. Selv om Molde har hatt ballen 65 prosent av tiden, har hjemmelaget absolutt ikke kontroll på kampen.

45.min: Pereira legger inn fra venstre helt over på høyre til Bytyqi. Han slår ballen knallhardt inn i feltet, der ballen mer treffer Tommy Høiland enn noe annet. Viking-spissen får ikke styrt ballen under tverrliggeren, og igjen misbruker Viking en stor mulighet på tampen her.

45.min: Det legges til minimum to minutter.

45.min: Langt oppspill fra Fredrik Aursnes i bakrom til Ohi. Målscoreren kommer før Austbø som ruser ut for å nå ballen, men Ohis touch går like utenfor mål.

39.min: MÅÅÅL. 2-1. Molde tar igjen ledelsen, og det er Ohi som scorer. Haraldseid mottar ballen bredt i banen og spiller inn til Ellingsom som triller videre til Eikrem. Han spiller blindt tilbake til Haraldseid på kanten som har løpt inn bak Pereira. Slår ballen knallhardt inn foran mål der Ohi kommer før Salte og bredsider ballen i mål.

36.min: MÅÅÅÅL . Tommy Høiland scorer mot gamleklubben. Molde står høyt og Ibrahimaj chipper Høiland igjennom. Prøver først å skyte, men den blir reddet av Linde. Returen går ut til Bytyqi, som skyter. Igjen redder Linde, men denne gangen detter returen ned på hodet til Thorstvedt. Han header den videre inn mot mål, før Høiland er på plass og før den over streken.

34.min: Pereira sklir et gjennombruddsforsøk til Aursnes ut til corner. Eikrem slår igjen inn i feltet, og igjen heades den unna. Nytt innlegg, denne gang er det Thorstvedt som header unna.

31.min: Ibrahimaj legger inn fra venstre og helt over på motsatt stolpe. Der legger Høiland tilbake mot Bytyqi, men hans forsøk blir blokkert av en Molde-spiller.

30.min: Ellingsen legger Torsteinbø kontant i bakken, men slipper unna det gule kortet. Heldig der Molde-spilleren ettersom han kommer i fart og altfor sent inn i Torsteinbø.

28.min: Eikrem går på tvers av Vikings 16-meter og prøver å legge skuddet tilbake i motsatt hjørne. Skuddet går via Salte og ut til corner. Den blir headet unna av Adrian Pereira.

26.min: Stor mulighet for Molde. Eikrem slår et innlegg på bakerste stolpe der Bjørshol taper duellen for Bjørnbak. Headingen hans skal Austbø ha god kontroll på, men han slår ballen rett i beina på Martin Ellingsen. Moldes midtbanemann får ikke stokket beina skikkelig og setter ballen over tverrliggeren. Heldige der Viking og Austbø.

23.min: Ny god kontringsmulighet for Viking. Ibrahimaj på venstresiden legger ballen 45 grader ut på 16-meteren der Bytyqi er ganske alene, men sleiver og treffer ikke ballen rent. Triller ufarlig inn mot keeper.

22.min: Mostrøm skaffer Molde ny corner etter et godt løp i bakrom. Eikrem slår det inn i feltet, men blir stanget ut av Bjørshol. Får ballen tilbake og igjen blokkerer Bjørshol. På det tredje forsøket får Mostrøm slått inn, men Ohi header et godt stykke utenfor.

20.min: Aursnes med et langskudd, men Austbø har god kontroll. I det påfølgende angrepet er det Bytyqi som prøver seg på en frekk variant fra langt hold, men det går rett i klypene på Linde.

17.min: ENORM SJANSE for Ibrahimaj. Thorstvedt med en nydelig pasning til Ibrahimaj, som plutselig er helt alene med Molde-keeper Andreas Linde. Men der Ibrahimaj tidligere i sesongen har vært svært giftig, blåser han denne sjansen langt over.

14.min: Viking er på sin første lille visitt, men Bytyqis innlegg mot Høiland blir enkelt tatt hånd om av Forren.

13.min: Knudtzon utfordrer denne gang Bjørshol med farten sin på kanten, og skaffer hjemmelaget corner. Tas kort av Eikrem som får ballen tilbake igjen, men innlegget hans blir stupheadet unna.

10.min: MÅÅÅÅL . 1-0. Mattias Mostrøm. Eikrem og Mostrøm spiller seg fint gjennom Viking-forsvaret med et klassisk veggspill, og alene med Iven Austbø gjør svensken ingen feil. Foretrukket foran Eirik Hestad til dagens kamp, og svarer trener Erling Moe med dagens første scoring.

9.min: Forren bryter på midten før Høiland. Taklingen ender hos Wolff Eikrem som avanserer mot Vikings 16-meter. Ender med et innlegg som Austbø slår ut i feltet, og som Viking til slutt får kontroll på.

6.min: Knudtzon bruker farten sin og utfordrer Salte i bakrom. Snurrer litt rundt med stopperen og legger den inn mot Ohi på bakerste stolpe, men headingen hans går rett på Iven Austbø. Svak heading av Moldes delte toppscorer.

5.min: Viking blir spilt veldig lave de første fem minuttene her, av et Molde-lag som spiller ball inne på Vikings halvdel. Ballen har så langt knapt vært over midtbanen.

2.min: Wolff Eikrem er på ferde for første gang i kampen, men hans innlegg går via Fridjonsson og gjennom hele Vikings 16-meter og ut til kast på motsatt side.

1.min: Kristoffer Hagenes blåser i gang dagens kamp, og vi er i gang på «Røkkeløkka» i Molde.

Før kampen:

Viking har imponert mange så langt i årets sesong, og ligger bare fem poeng bak Molde som i tillegg har én kamp mer spilt enn Bjarne Berntsens menn.

Viking har så langt tatt fire poeng på bortebane i årets sesong, inkludert seieren mot Tromsø i sesongen første tur. Etter det har det blitt tap for Odd og Ranheim, før det ble uavgjort i forrige bortekamp mot Strømsgodset.

Hjemmeformen har imidlertid vært upåklagelig, med tre seiere og én uavgjort. Det samme må også kunne sies om dagens motstander, som har fire strake seiere på eget gress med målforskjell på 11-1.

Med forrige ukes 3-2-tap for naboene Kristiansund, og det etter å ha ledet 2-0, er det nok et revanselysten Molde-mannskap som vil reise kjerringa hjemme mot Viking som må unnvære Zlatko Tripic. Det blir ingen enkel oppgave, men Viking har faktisk et brukbart tak på Molde på Aker stadion.

Molde vant riktignok lagenes forrige møte 3-2 i 2017, men vi må ikke lenger tilbake enn til 2016 før vi finner Vikings forrige seier i Rosenes by. 16 seiere til Molde og 14 seiere til Viking vitner om at det historisk er jevne kamper.

Viking gjør én endring fra seieren over Stabæk sist, og det er at Fredrik Torsteinbø kommer inn for den suspenderte Zlatko Tripic. Byttet gjør også at Torsteinbø går inn som indreløper, mens Ylldren Ibrahimaj går opp på venstrekanten.

På Moldes lag registerer vi at tidligere Viking-back Kristoffer Haugen er skadet, og derfor ikke med til møtet med gamle lagkamerater. Det er imidlertid Tommy Høiland, som scoret 19 mål på 51 kamper for Molde i løpet av sine tre sesonger der.

Viking (4-3-3): Iven Austbø – Sondre Bjørshol, Viljar Vevatne, Tord Johnsen Salte, Adrian Pereira – Kristian Thorstvedt, Samuel Fridjonsson, Fredrik Torsteinbø – Ylldren Ibrahimaj, Tommy Høiland, Zymer Bytyqi.

Benken: Amund Wichne, Andre Danielsen, Even Østensen, Jostein Ekeland, Lasse Berg Johnsen, Rolf Daniel Vikstøl, Usman Sale.