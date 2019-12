Viking er cupmestere 2019

90.min: Viking koblet et visst grep om kampen mot slutten av den første omgangen. Det holdt de gjennom store deler av kampen, og Zlatko Tripic ble altså matchvinner i cupfinalen med sitt straffespark seks minutter etter hvilen. RA kommer tilbake med reaksjoner i løpet av ettermiddagen.

90.min: Der blåser dommer Eskås av, og Viking er cupmestere i 2019.

90.min: Haugesund får corner. Keeper er oppe. Det er siste mulighet. Heades ut av Viking, og Ibrahimaj skaffer frispark.

90.min: Haugesund presser på for et utligningsmål her. Ett minutt igjen.

90.min: Lagt til minimum fem minutter.

90.min: Viking gjør dagens siste bytte. Zlatko Tripic tas av og Rolf Daniel Vikstøl kommer inn.

89.min: Ballen detter ned hos Ibrahimaj, men hans skudd blir blokkert.

86.min: Vevatne kommer kraftig inn i en duell med Grindheim, og får gult kort.

85.min: Puggard snurrer rundt med Pereira og legger inn. Ballen blir møtt av Grindheim, men FKH-kapteinen klarer ikke å holde headingen nede. Lander på oversiden av målet.

84.min: Runar Hove bryter en pasning foran Christian Grindheim og sender Ylldren Ibrahimaj i kontring. Han prøver å finne Källmann, men Grindheim header ballen tilbake til Ibrahimaj. Skyter fra kanten av 16-meteren, men skuddet er slapt og går utenfor.

82.min: Niklas Sandberg skyter. Ballen går via et Viking-hode og ut til ny FKH-corner. Slås lavt på første stolpe der den blir flikket videre og over mål.

81.min: Haugesund med corner. Hove stanger unna, igjen.

80.min: Vi går inn i de siste ti minuttene av ordinær tid her på Ullevaal.

76.min: To cornere på kort tid for Viking. Den første går ut til ny corner, mens den andre ender opp på bakerste stolpe. Der blir ballen headet ned på streken, men et FKH-bein kommer borti den før Vevatne får tuppet inn dagens andre mål for de mørkeblå. Viking beholder ballen, men dommer Eskås blåser for en hodeskade til Viking-fansen store irritasjon.

75.min: Viking gjør sitt andre bytte. Løkberg går ut, og Samuel Fridjonsson kommer inn til sin trolig siste kamp for Viking.

71.min: Innlegget slås inn i feltet, men blir stanget ut igjen. Ballen skytes så langt over på volley. Haugesund setter raskt i gang, og kkontrer på Viking. Ballen ender opp hos Martin Samuelsen som fyrer løs fra 18 meter. Ballen er på vei opp i krysset, men Austbø gjør en kvalifisert redning og får den ut i corner. Den ender med frispark til Viking.

70.min: Tripic spiller inn til Adrian Pereira, som sålevender inne i FKHs 16-meter. Skuddet blir blokkert, men Viking biter seg fast. Til slutt blir Tripic igjen lagt i bakken, og denne gang er det Martin Samuelsen som må ta det gule.

67.min: Viking gjør sitt første bytte for dagen. Johnny Furdal går ut og Fredrik Torsteinbø kommer inn. Torsteinbø spiller forøvrig med forskjellige farger på skoene. Den ene er hvit, den andre er rød og svart.

65.min: Nytt angrep fra Haugesund, og nok en gang slår Viking ut til corner. Velde slår på bakerste stolpe, der Samuelsen får gå helt umarkert opp. Header ballen utenfor mål. God sjanse det for FKH.

61.min: Haugesund vinner den første duellen etter frisparket, men ballen havner bak Martin Samuelsen. Dermed får Viking inn en fot, og får ballen unna. Haugesund angriper igjen, men Vevatne og Hove har vært solide inne i egen boks.

60.min: Kristoffer Velde blir lagt i bakken av Kristoffer Løkberg, og får et soleklart gult kort.

54.min: Tripic får gult kort for å ha klaget på dommeren etter en duell inne i FKHs 16-meter.

51.min: MÅÅÅÅÅL . 0-1. Zlatko Tripic sender keeper en vei og ballen til den andre siden.

49.min: Straffe til Viking! Zlatko bryter seg inn i feltet, gir til Thorstvedt som skyter. Ibrahimaj plukker opp returen, og gir tilbake til Zlatko som blir lagt i bakken. Mikkel Desler Puggard får gult kort.

48.min: Haugesund med en farlig mulighet, men innlegget treffer ikke Velde foran mål. I situasjonen like før fikk Runar Hove gult kort.

46.min: Vi er i gang igjen med den andre omgangen her på Ullevaal.

1.omgang:

– Jeg synes kampen starter rotete, og nervene spiller inn der. Vi hever oss utover i omgangen, og skaper den beste sjansen. Baneforholdene er bra til å være 8. desember. Naturlig å være litt nervøs, det er en stor anledning. Skal kjøre enda mer på i andre omgang, sier Zlatko Tripic til NRK i pausen.

45.min: Der var det pause, og stillingen er 0-0. Haugesund kom best i gang, men Viking tok over initiativet underveis i kampen. Kristoffer Velde har vært farlig frempå to ganger for Haugesund, mens Källmann hadde Vikings beste sjanse.

45.min: Legges inn i feltet. To spillere opp i samme duell. Ballen går ut til Pereira, som bommer på sitt skuddforsøk og dermed får Haugesund nok en gang rensket unna.

45.min: Det legges til minimum to minutter. Viking får frispark på 20 meters hold. Litt på skrå ut fra 16-meteren.

42.min: Frisparket ender opp hos Thorstvedt på straffemerket etter at Hove har headet den ned. Prøver å banke den inn på volley, men ballen flyr langt over.

42.min: Tripic spiller ballen foran seg, og blir lagt i bakken av Jan Douglas Bergqvist. Klokkeklart gult kort.

39.min: Iven Austbø får et tilbakespill og skal bare måke den opp på banen. Bruker så lang tid at han dryler ballen rett i ansiktet på Kristoffer Velde. Heldig der at ballen går utenfor mål, og ikke rett inn bak han i Viking-buret der Austbø.

35.min: Ibrahimaj tar den, men ballen går rett i muren. Viking beholder ballen og kommer på et nytt angrep, men Haugesund får ballen unna.

34.min: Zlatko Tripic går på som han så ofte gjør. Blir lagt i bakken like utenfor 16-meteren. Gult til Benjamin Hansen.

32.min: Viking får corner. Ballen kommer ut igjen til Furdal, som drar av sin mann med en leken tofotsdragning. Sender ballen inn igjen i FKH-feltet, der det blir kallavalik og tidenes klabb og babb. Ender til slutt med at Haugesund får beinet ballen unna.

30.min: Vi har passert halvtimen her, og de siste ti minuttene har det ikke vært mye finspill å melde fra om. Mye stans i spillet, og mye rart osm har skjedd. Haugesund kom best i gang, men Viking har utjevnet det lille overtaket FKH hadde.

23.min: Ender opp på motsatt side, der Pereira nok en gang prøver seg på et innlegg. Det blir stoppet, og FKH slår kontra. Samme Pereira pådrar seg kampens første gule kort da han stanser FKH på vei fremover.

22.min: Pereira med et knallhardt innlegg flatt langs bakken. Grindheim slår den ut til corner. Ibrahimaj tar den.

20.min: Thorstvedt legger inn til Ibrahimaj, men han må ut for å hente ballen og fra straffemerket cirka får han ikke noe kraft i headingen.

17.min: Viking med en stor mulighet. Tripic først på vei inn i FKHs 16-meter, men blir stoppet. Ballen spretter til Ibrahimaj som legger på en overlappende Bjørshol. Han prøver 45 grader ut der Källmann kommer, men finnen setter ballen like til side for mål.

15.min: Viking kommer på sin første skikkelige overgang for kampen. Ballen legges ut til Ibrahimaj, som legger den sentralt til Thorstvedt på 16-18 meter. Han prøver å finne skuddlege, men må gi den ut til Furdal. Han prøver å legge over på bakerste tilbake til Ibrahimaj, men presset header han den ufarlig utenfor.

13.min: Stor mulighet til FKH. Martin Samuelsen snurer rundt med Pereira, og sender ballen inn i midten. Der kommer Kristoffer Velde først på ballen, men headingen treffer en utrusende Austbø. Sammen med Sondre Bjørshol får de klarert ballen til corner, som Viking får klarert.

11.min: Haugesund med innlegg fra venstre, men går over luggen på Martin Samuelsen på bakerste stolpe.

9.min: Viking får frispark på 25-30 meters hold. Ibrahimaj slår inn, og på bakerste stolpe prøver Vevatne og bryste den ned til Løkberg. FKH får ballen unna.

5.min: Fem minutter er spilt, og det kan tyde på at Viking-spillerne kjenner litt på nervene. I tur og orden har Adrian Pereira, Kristoffer Løkberg og Sondre Bjørshol slått ballen ut over sidelinjen med upresise og slurvete inngripener.

3.min: Ylldren Ibrahimaj spiller til Zlakto Tripic som drar ut på sitt første raid for dagen. Løper fra midtbanen og inn i Haugesunds 16-meter, men der er det stopp. Går inn i duell med keeper og forsvaret, og egler til kamp. Slik han alltid gjør.

1.min: Kristian Thorstvedt går ned i en duell, men kommer seg på beina igjen.

1.min: Dommer Espen Andreas Eskås har blåst i sin fløyte, og Haugesund har tatt avspark. Vi er i gang fra Ullevaal, dere.

Før kamp:

Det har vært stor stemning her på Ullevaal i en times tid allerede, og nå står lagene klare i spillertunellen for å komme ut på gressmatta. Kongen er på plass, og Sinsen Janitsjarkorps står klare til å spille nasjonalsangen.

Viking var i cupfinalen både i 2000 og i 2001. For 18 år siden ble det cupgull etter et rogalandsoppgjør mot Bryne, og i 2019 er Viking tilbake igjen på Ullevaal. Nok en gang er det en fylkesrival som står på motsatt banehalvdel, men denne gangen er det FK Haugesund som står på motsatt banehalvdel.

Viking har hatt en eventyrlig 2019-sesong, der laget har motbevist alle skeptikere og gjort et comeback i toppen av norsk fotball som man må langt tilbake i fotballhistorien for å vinne.

Det comebacket kan krones med et cupgull om Haugesund blir slått på Ullevaal i dag. Tidligere i årets sesong vant FKH hjemmeoppgjøret i Haugesund med 1-0, mens oppgjøret på SR-Bank Arena endte 0-0. Faktisk må en helt tilbake til 2016 for å finne forrige gang Viking slo Haugesund som ikke har tapt en kamp siden 20. oktober.

Viking startet årets cupeventyr med å slå Frøyland og Bjarne Berntsens Alf Ingve, men lå faktisk under til pause. Da var det få som trodde at det skulle ende med cupfinale, men etter 3-1-seieren over Frøyland har Viking slått Hinna, Sandnes Ulf, Stabæk og Aalesund for å komme til dagens cupfinale.

Viking stiller med følgende lag (4-3-3):

Iven Austbø – Sondre Bjørshol, Viljar Vevatne, Runar Hove, Adrian Pereira – Kristian Thorstvedt, Kristoffer Løkberg, Johnny Furdal – Ylldren Ibrahimaj, Benjamin Källmann, Zlatko Tripic

Benken: Amund Wichne, Tord Johnsen Salte, Zymer Bytyqi, Fredrik Torsteinbø, Tommy Høiland, Rolf Daniel Vikstøl, Samuel Kari Fridjonsson.