Viking brøt tapsrekken mot Florø

2. omgang:

Kristian Thorstvedt hadde den første avslutningen etter hvilen. Han headet en corner fra Tripic over etter 47 minutter.

"Røde-Rolf" - Rolf Daniel Vikstøl - fikk gult kort i hjemmedebuten for en varemerke sklitakling etter 52 minutter. Han tok både mann og ball. Det mente i allefall dommer Sinnes.

Etter 54 minutter rullet Viking opp en god overgang. Kristian Thorstvedt skjøt fra 18 meter. Keeper ga retur, men Florø fikk rensket ballen unna.

Zlatko Tripic var svært nære 2-1 med et duppende langskudd minuttet etter. Det endte i en corner.

Det var ikke mye Florø kom med det første kvarteret etter pause. Viking klart best. Det var kun målene som manglet.

Hjemmelaget fikk likevel betalt for trykket etter 61 minutter etter en corner. Ballen havnet på bakre stolpe til Fredrik Torsteinbø som dundret inn 2-1 i lengste hjørnet fra skrått hold.

Tommy Høiland var så svært nære å sette inn 3-1, via en Florø-stopper, etter 62 minutter.

I minuttene etter Vikings mål var det nærmest "powerplay" fra hjemmelaget. Selvtilliten virket å komme tilbake igjen.

Zlatko Tripic skrudde nesten inn 3-1, etter praktfullt klikk-klakk-spill, etter 67 minutter.

6043 solgte billetter på stadion. Antall tilskuere er langt, langt lavere reelt sett.

Etter 75 minutter ble Sale spilt fri alene foran keeper. Dessverre skjøt han rett på målvakten.

En utslitt Tripic måtte ut etter 76 minutter. Inn kom Andre Danielsen.

Viking gjorde et nytt skifte etter 80 minutter da Kronberg kom inn for Martinsen hos Viking.

Da 84 minutter var spilt ble Fredrik Torsteinbø spilt gjennom alene, men ble taklet i avslutningsøyeblikket.

Etter 87 minutter skjøt Florø i stangen etter en dødball. Viking var meget heldige i den situasjonen.

Publikum stemte fram Usman Sale som dagens Viking.

Det var voldsom nerve i kampen da den gikk inn i overtiden.

Florø misbrukte en gigantisk sjanse to minutter på overtid i ettertrykket fra et langt kast.

Viking vant til slutt 2-1 og sikret seg en særdeles viktig trepoenger. Full fortjent var det også - selv om laget ikke gnistret før pause.

1. omgang:

Viking gikk rett i strupen på Florø og kunne fort ha tatt ledelsen allerede etter to minutter. Da reddet Florø på streken fra Torsteinbø etter en corner.

Etterhvert dabbet trykket litt av og Florø var oppe på sin første farlighet etter 11 minutter. Innlegget ble heldigvis, for Viking, klarert resulutt ut av Viljar Vevatne.

Da det var spilt 15 minutter gikk Florø opp i ledelsen. Peter Aase fikk en lang ball ute på kanten av 16 meteren. I stedet for å dempe og legge inn lobbet han ballen over Amund Wichne på første berøring. Keeperen var nok litt på halvdistanse.

De mørkeblå virket lamslåtte etter at Florø gikk opp i ledelsen og fikk ingeting til i minuttene etter scoringen. Publikum begynte samtidig å vise sin misnøye.

Leo Østigård fikk seg en solid trøkk og måtte ut over sidelinjen for behandling etter 22 minutter. Han kom aldri på banen igjen og Markus Nakkim måtte inn etter 25 minutter. Det så ut for å være en hodeskade.

Etter 26 minutter misbrukte Tommy Høiland og Kristian Thorstvedt det som burde vært en stor sjanse ved å foreta feil valg.

Da 28 minutter var spilt headet Tommy Høiland over etter et innlegg fra Tripic. Viking virket å være i ferd med å våkne fra kalddusjen i denne perioden.

Usman Sale og Rasmus Martinsen var nære å tråkle seg gjennom i farlig posisjon ved dødlinjen, men ble stanset i siste sekund etter 32 minutter.

Etter 39 minutter skjøt Martinsen utenfor via en Florø-spiller. Corneren ble ikke til noe.

Da det var spilt 41 minutter ble Zlatko Tripic hektet da han skar inn fra skrått hold og dommer Sinnes pekte resolutt på straffemerket.

Tommy Høiland satte straffen sikkert i mål og det sto 1-1 på SR-Bank Arena. Det var da spilt 42 minutter.

Meget kontroversielt etter 45 minutter da Tripic dro seg fri, men ble klippet ned utenfor feltet. Dommer blåste direkte for frispark i det Torsteinbø dundret ballen i lengste hjørnet fra skrått hold. Det burde han gått for fordel av ballen!

Før kampen:

Viking er i full krise etter fire strake tap i serien. Dersom ikke Florø slås i kveld er det sannsynnligvis ikke bare opprykkstoget som sporer av. Det kan fort hele gjenreisningsprosjektet til Viking gjøre. Det er liten tvil om kampens viktighet. For å si det forsiktig.

Trener Bjarne Berntsen gjær som ventet fire endringer på laget siden sist. Det varslet han tidligere i uken.

– Det var ikke sånn at jeg følte jeg måtte gjøre endringer, men at det var rett tidspunkt for å skifte litt både på folk og i posisjonene de spiller, sa treneren til RA.

Han peker på at de fleste skiftene er defensive. Med 2–11 i målforskjell de siste fire kampene var det naturlig.

– Vi har hele tiden sagt at vi har en bred tropp og da er det på sin plass å endre. En mann som Iven Austbø har spilt det meste, men ikke vært på sitt beste i det siste – som resten av laget. Og vi har to gode keepere, sier Berntsen.

Viking stiller slik (4-3-3): Amund Wichne - Rasmus Martinsen, Viljar Vevatne, Leo Østigård, Rolf Daniel Vikstøl - Kristian Thorstvedt, Julian Ryerson, Fredrik Torsteinbø - Usman Sale, Tommy Høiland, Zlatko Tripic.