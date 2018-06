Viking ble totalt ydmyket og latterliggjort av Nest-Sotra

Rogalandsavis

1. omgang:

Viking kom best i gang og Zlatko Tripic fikk et innlegg på bakre stolpe allerede etter 50 sekunder. Skuddet hans gikk like utenfor.

Etter at Viking hadde presset i fem minutter var det likevel Nest-Sotra som gikk opp i ledelsen. Det var mot kampens gang.

Kristoffer Stephensen banket ballen i mål fra 11-12 meter etter seks minutter. Scoringen kom etter at Iven Austbø først hadde misset på et innlegg han nok burde ha holdt. Returen ble spilt ut til Stephensen som scoret.

Etter ni minutter fikk Viking en god mulighet på en overgang ved Sale og Høiland. Dessverre nådde aldri førstnevntes pasning Høiland på blankt mål.

Etter 14 minutter fikk Leo Østigård seg en solid smell etter at han landet feil etter en hodeduell med mye kraft i. Det så stygt ut, men han kom seg på beina igjen.

Da det var spilt 17 minutter kom Zlatko Tripic seg frik og skjøt fra distanse. Den Sandnes-utleide Egil Selvik fikk slått ballen til corner.

I perioden som fulgte trykket Viking på .Laget fikk mange cornere og tilløp. Men ingenting ut av det.

Etter 29 minutter gikk Nest-Sotra opp til 2-0 ved Johnny Furdal. Markus Nakkim ble lurt i forkant av målet, ballen lagt ut i feltet, og Furda fikk kranglet den inn bak Austbø.

Etter 34 minutter gikk Nest-Sotra opp til 3-0. Sondre Liseth fikk rykket seg fri mot et ryggende og passivt Viking-forsvar. Skuddet hans i lengste hjørne snek seg inn i det lengste hjørnet - og Viking var i ferd med å bli ydmyket av laget som spilte i 2. divisjon i fjor.

Da rystelsen fikk lagt seg litt tok Viking tak igjen og Steffen Ernemann var nære å dundre inn en redusering fra 18 meter på et direkteskudd etter 43 minutter. Egil Selvik reddet mesterlig.

Dessverre gikk det ikke lenge før Nest-Sotra ga Viking nok en på trynet. På overtid i omgangen ga Iven Austbø en retur. Ståle Sæthre dunket 4-0 inn på halvspretten, mens forsvarerne passivt lot ham komme først på ballen.

Med det ebbet en av de mest pinlige omgangene i Vikings moderne historie ut. I allefall resultatmessig.

2. omgang:

En pinlig berørt Bjarne Berntsen tok grep i pausen, la om til tre mann i forsvar, og gjorde to skifter.

Inn kom Aniekpeno Udo og Andre Danielsen. Ut gikk Steffen Ernemann og Markus Nakkim.

På tross av at Viking flyttet flere spillere høyere i banen slet de med å produsere noe særlig de første ti minuttene etter pause. Den første farligheten kom etter det distanseskudd fra Ryerson - som Selvik hadde grei kontroll på.

Etter 59 minutter kom Udo seg fri, men skjøt i nærmeste hjørnet og rett på Selvik.

Samtidig som Viking presset for å få hull på Nest-Sotra åpnet det seg selvsagt store rom for overganger.

Etter 63 minutter spilte Bjarne Berntsen ut sitt siste kort da han satte inn Zymer Bytyqi for Fredrik Torsteinbø.

Etterhert som Viking ikke maktet å skape noe spenning datt tempoet i kampen naturlig nok noe fra begge lag.

Etter 85 minutter prøvde Bytyqi seg, men det ble litt halvveis - som så mye for Viking på lørdag.

Nest-Sotra fikk så en overgang og Andreas Røsdand kunne sette ballen inn i åpent mål. Overgangen som ga 5-0 kom som et resultat av et hårreisende balltap av Andre Danielsen på midten.

Med det ebbet kampen ut og Viking tapte smått uvirkelige 5-0.

Før kampen:

Både Steffen Ernemann og Usman Sale er tilbake i startoppstillingen til Viking på Ågotnes lørdag.

Tendensen i serien har så langt vist at Viking kjører over de svakere lagene og taper mot de beste. I så måte bør sjansene for tre poeng mot Nest-Sotra være gode.

Når det er sagt har Steffen Landros mannskap hevet seg i etter en svak start.

– De har vært gode i det siste og er det på sitt beste. Samtidig er de ustabile, sa trener Bjarne Berntsen til RA torsdag.

– Hva er nøkkelen for Viking på lørdag?

– Fart, aggressivitet, press, nøyaktighet og balltempo, oppsummerer treneren.

Det tror han også blir mulig på Ågotnes lørdag kved. Matten er ikke så dårlig som den var før sesongen.

– Ut ifra bildene vi har sett er den stadig bedre.

Viking stiller slik (4-3-3): Iven Austbø–Claes Kronberg, Markus Nakkim, Leo Østigård, Viljar Vevatne–Julian Ryerson, Steffen Ernemann, Fredrik Torsteinbø–Usman Sale, Tommy Høiland, Zlatko Tripic.

Nest-Sotra har dette laget (4–5–1): Egil Selvik – Erlend Larsen, Ståle Sæthre, Bjarte Haugsdal, Petter Martinsen – Kristoffer Bidne, Morten Bjørlo, Sondre Liseth, Jonny Furdal, Kristoffer Stephensen – Alexander Dang.