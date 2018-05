Viking avga poeng, Sandnes Ulf leverte

Rogalandsavis

Viking virket å være litt på hælene fra start i 27 grader mot Levanger.

Hjemmelaget hadde en god avslutning tidlig som Iven Austbø bokset bort, og Claes Kronberg fikk flere ganger kjørt seg på sin side.

Viking slet med kombinasjonene offensivt og ikke før Zymer Bytyqi fikk en stikker gjennom etter 22 minutter var det antydninger til å være virkelig farlig. Dessverre for Viking var keeper Julian Faye Lund fint framme og snappet ballen foran vingen.

Samme Bytyqi hadde en god mulighet etter 29 minutter etter en pasning fra Tommy Høiland. Skuddet gikk like over.

Viking ble stadig farligere utover i omgangen og Tommy Høiland ble spilt alene med Faye Lund etter 31 minutter. Dessverre skjøt han utenfor og misbrukte en enorm mulighet.

Selv om Levanger også hadde sine muligheter var Vikings farligst og laget burde ledet til pause.

Farlig fra Ryerson

Etter pause kom Viking best i gang og etter 48 minutter dro Julian Ryerson til med et godt skudd som Faye Lund reddet.

Etter 62 minutter tok Bjarne Berntsen grep og satte inn Steffen Ernemann og Stian Michalsen. Viking begynte så smått å feste et større grep, men slet med å komme til de helt store sjansene. Det ble stort sett med cornere som Faye Lund hentet ned i feltet.

Levanger var på sin side farlige på overganger. Etter 77 minutter reddet Iven Austbø da Andreas Lykke Strand kom alene gjennom.

Etter 83 minutter var Julian Ryerson svært nære scoring da han headet like utenfor etter et godt innlegg fra Bytyqi.

Nærmere enn det kom ikke Viking og kampen endte 0-0 i Levanger. Dermed avga de mørkeblå poeng for andre gang denne sesongen, men ligger fortsatt på direkte opprykksplass før storoppgjøret mot Sandnes Ulf onsdag.

Før kampen:

Viking ligger før kampen på 2. plass på tabellen og har sammen med Aalesund fått en liten luke på tabelltoppen.

Samtidig er programmet tett og allerede onsdag står Sandnes Ulf på menyen til 16. mai-kamp.

Det medfører også at Viking velger å hvile både Zlatko Tripic og Leo Østigård. Tripic sliter med belastningen, mens Østigår har slitt med en overtråkk siden 1. runde i NM.

Viking stiller slik (4-3-3): Iven Austbø - Rasmus Martinsen, Markus Nakkim, Viljar Vevatne, Claes Kronberg - Fredrik Torsteinbø, Julian Ryerson, Kristian Thorstvedt - Zymer Bytyqi, Tommy Høiland, Andre Danielsen.

Ulf tok i mot Florø

Sandnes Ulf gikk opp til 1-0 etter 25 minutter ved Kent Håvard Eriksen på straffe.

Straffen kom etter at Florøs Simen Solheim handset da han reddet en heading på corner via tverrligger og over.

Etter 38 minutter prøvde Vegard Erlien seg på en tofotsdragning og ble lagt ned i feltet. Kent Håvard Eriksen gjorde nok en gang jobben fra krittmerket og satte inn 2-0.

I forkant av dette ble for øvrig Kachi dratt ned av keeper og Sandnes Ulf burde egentlig hatt tre straffespark i første omgang.

Spissen Kachi fikk likevel sin scoring før pause. Han satte inn 3-0 etter 45 minutter. Da tok han ballen med seg fra utenfor 16-meteren, dro seg forbi to mann, og skjøt vakkert i lengste hjørnet.

De første 25 minuttene var det i og for seg jevnspilt på Sandnes, men etter at de lyseblå fikk sitt ledermål var det bare ett lag på banen. Sandnes Ulf valset opp med den ene muligheten etter den andre, og kunne fort ledet med både fire og fem mål her. Florø er virkelig på tynn is i eget forsvar, og virker nervøse hver gang de har ballen, så hvis Ulf holder dette oppe kan dette bli virkelig stygt for gjestene.

Eriksen fikk nummer tre

Etter pause økte Sandnes Ulf sin ledelse til 4-0. Kent Håvard Eriksen fikk sitt tredje for kvelden da han bredsidet inn en mønsterkontring etter 60 minutter.

Kampen fikk mot slutten av omgangen en ti minutters pause da keeper til Florø gikk rett i bakken uten at noen var nær ham. Han ble lagt i stabilt sideleie i påvente av ambulanse.

Da 90 minutter ble passert på kampuret la dommer til 14 (!) minutter på grunn av skaden.

Mot slutten ble det naturlig nok mest balltrilling ettersom kampen var kjørt. Ulf vant fullt fortjent 4-0.

Før kampen:

Samtidig spiller Sandnes Ulf hjemme mot Florø.

Laget spilte i forrige serierunde uavgjort borte mot Sogndal og er fortsatt ubeseriret i serien.

Daniel Edvardsen spilte ikke i cupkampen sist, og sliter fortsatt med en liten skade. Det gjør at Herman Kleppa får sin første ligakamp fra start. Remi Johansen ble skadet under oppvarming, og blir erstattet av Vegard Erlien. Johansen har fått seg en kjenning med en kneskade.

Ulf stiller slik (4-3-2-1): Arnold Origi - Ari Mohr Jonsson, Akinsola Akinyemi, Tapio Heikkilä, Herman Kleppa - Axel Kryger, Niels Vorthoren, Vegard Erlien - Erixon Danso, Kent Håvard Eriksen - Onyekachi Ugwuadu.