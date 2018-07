Viking arrangerer gratiskamp mot Vidar

Rogalandsavis

Følg RA Sporten på Facebook !

Treningskampen er et ledd i oppkjøringen til høstsesongen for begge lag, da begge lag spiller sine første kamper etter ferien neste helg.

Det blir gratis adgang for dem som ønsker å komme for å se på, og etter treningskampen mellom Viking og Vidar blir det arrangert en internkamp for de spillerne som ikke blir brukt i den kampen.

Til slutt skal det også spilles en juniorkamp den mandagen, slik at også juniorene får kamptrening inn mot høsten.

LES OGSÅ: Viking legger alle kontraktsforhandlinger på is