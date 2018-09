VIF trakk det lengste strået

Rogalandsavis

Der var det over, og Vålerenga drar det lengste strået her i en meget underholdende og festlig kamp. Oilers kom ut i den tredje perioden og snudde kampen på mesterlig vis, men to mål på ett minutt for Vålerenga helt på slutten gjorde at Oilers gikk på sitt første tap i ordinær spilletid i år.

Mario Lucia får to minutter for slashing. Tjue sekunder igjen da han er ferdig sonet. Ser vanskelig ut for Oilers nå.

MÅÅÅL. 3-4. Vålerenga tar ledelsen igjen. Thomas Olsen er det som sender gjestene i ledelsen med deres andre mål på ett minutt. Klarer Oilers å svare?

MÅÅÅL. 3-3. Tobias Lindström får målet sitt godkjent, og det er igjen likt her i DNB Arena. Fire minutter igjen,

45 sekunder ut i overtallet tror Vålerenga at de har utlignet igjen, men dommerne underkjenner det for å hå gått på utsiden. Videodømming nå.

Fem minutter igjen nå, og Oilers har koblet et grep om dette etter målet, men der fikk Oilers' Kristian Forsberg to minutter for tripping, Viktig å holde unna nå for Oilers.

MÅÅÅL . 3-2. Oilers tar ledelsen 3-2 ved Stephan Vigier. Morley skyter, og Vigier styrer pucken i mål og DNB Arena til himmels.

Drøye ti minutter igjen nå av en veldig underholdende og severdig hockeykamp i DNB Arena. Publikum er med på notene, det er god stemning og fyr i teltet. Blir ti knakende gode minutter her nå.

Vålerenga presser på for å ta tilbake ledelsen, men Oilers holder stand i undertall. Kvarteret igjen av den tredje perioden.

Djupvik Løvlie får to minutters utvisning for charging. Vålerenga med en kanonmulighet sekunder ut i ovetallet, men Holm er på pletten og redder.

MÅÅÅÅL . 2-2. Jacob Lagacé utligner for Oilers i overtall. Skudd fra blå som Søberg redder, men returen detter ned foran køllebladet til Lagacé som utligner. Dommerne ønsker å se situasjonen på video, og etter et par minutters videodømming blir det dømt mål.

Tredje periode er i gang, og Oilers starter med to minutters overtall.

2. periode:

Vålerenga går i garderoben med ledelsen, og det er ikke ufortjent etter midtperioden. Bortelaget virker hakket vassere i angrep, og skyter en god del mer enn Oilers. Hjemmelaget er langt fra ute av dette, men akkurat nå sitter vi med en liten følelse av at VIF har fått dette litt inn i sitt spor.

Oilers fikk ikke uttelling i den overtallsperioden heller, og sliter litt med skuddvegring. Det blir en del fikse pasninger frem og tilbake, uten at det blir til noe. Men Oilers starter tredje periode i overtall også, da Brede Csiszar pådro seg en tominutter for slashing i sluttsekundene av midtperioden.

To minutter igjen av perioden, og Oilers får prøve seg i overtall. Oskar Ekelund legger seg som en ryggsekk på ryggen til Kristian Forsberg, og får en meget korrekt tominutter for holding.

Tre minutter igjen, og Vålerenga er inne i en periode der de trykker på igjen nå.

Seks minutter igjen av midtperioden, og Oilers er absolutt ikke ufarlige her. Både Vigier og Lucia har vist frem meget gode håndledd, og tekniske varianter. Morley prøvde nettopp å tre Markus Søberg alene på ett touch, men Søberg fikk ikke helt kontrollen på pucken.

Oilers rir greit av det undertallet, og er fulltallige.

Halvspilt midtperiode da Jacob Lagacé må sette seg i to minutter for tripping.

MÅÅÅL. 1-2. Vålerenga tar ledelsen, og det er et mønsterangrep av en annen verden. Martin Røymark spiller pucken over mot Rasmus Ahlholm på bakerste stolpe, han legger pucken på ett touch på tvers i målgården der Tobias Lindström styrer pucken opp i nettaket. Klassemål fra gjestene.

Mats Trygg med et strålende slagskudd fra blå. Holm redder, men pucken spretter opp i været. Har ikke kontroll på den spretten der Holm, men heldigvis spretter den Holms vei og Oilers får klarert. Spilt fem minutter.

Godt tempo fra start i den andre perioden også, men ikke mye å skrive hjem om i sjanseprotokollen.

Vålerenga er fulltallige.

Midtperioden er i gang, og Oilers starter det første minuttet i overtall.

1. periode:

Der er første periode over, og Oilers klarer ikke å utnytte fem mot tre-overtallet de har på slutten. Dermed er lagene likt etter første periode. En periode der Vålerenga har hatt mest puck, og leder skuddstatistikken 14-8. Oilers scoret på sitt andre skudd i kampen, da kaptein Kristian Forsberg sendte vertene i ledelsen. Vålerengas utligning kom fra mannen med gullhjelmen, Andreas Stene, da han scoret på en retur fra Henrik Holm etter flere gode skuddforsøk fra Mats Trygg.

Minuttet er gått av overtallet, og Rasmus Ahlholm slår følge med Røymark i boksen. Han får to minutter for hekting, og Oilers spiller siste minuttet her fem mot tre.

Med to minutter igjen å spille pådrar VIFs Martin Røymark seg en tominutter for interference, og Oilers får en ny mulighet i overtall.

MÅÅÅÅL : 1-1. Vålerenga utligner rett etter at overtallet er over. Mats Trygg får to muligheter til å overliste Henrik Holm, som gjør to glimrende redninger. Pucken sklir så ut til Andreas Stene som vipper den opp i nettaket.

Rett etter Oilers har prøvd seg i overtall, er det VIF som får sjansen. Patrick Ulriksen må gå å sette seg i to minutter etter en krysstakling.

Spilt 14 minutter nå, og Vålerengas Rasmus Ahlholm sitter i utvisningsboksen for Vålerenga etter at gjestene hadde for mange på isen. Dermed er Oilers i overtall, men det er ikke et overtall Oilers utnytter spesielt godt. VIF er nå fulltallige.

MÅÅÅL : 1-0. Kristian Forsberg gir Oilers ledelsen. Talge vinner pucken for Oilers i rundvantet, og gi den til Lorentzen. Han finner Forsberg litt skrått foran mål, og kapteinen sender avgårde et glimrende slagskudd som suser i nettet.

Ti minutter spilt av første periode. Vålerenga har hatt pucken mest, og vært mest inne i Oilers sone. VIF leder også skuddstatistikken ganske overlegent 8-1 til nå, men Holm har vært ute med snapphansken og reddet det som har vært av skudd fra gjestene fra hovedstaden så langt.

Nytt VIF-skudd som Holm redder. Fører nok en gang til en konfrontasjon foran Oilers-buret, og denne gang er det Kristian Forsberg og Tobias Lindström som er i tottene på hverandre.

Utvisningene blir kvittet, slik at begge lag er fem mann på isen.

Johannes Johannesen og Patrick Ulriksen må gå å sette seg i fryseboksen for Oilers etter at det oppsto tumulter foran Henrik Holms bur. Lars Erik Spets går i boksen for Vålerenga, sammen med Filip Gunnarsson. Oilers-duoen får begge to minutter for roughing, mens både Spets og Gunnarsson fikk to min for interference.

Fem minutter spilt, og det er god fyr i kampen. Vålerenga har kommet til kampens første skuddmuligheter, men Holm har vært med på notene.

Jevn start på kampen her de første minuttene.

Der er pucken droppet, og vi er i gang her i DNB Arena.

Før kamp:

Vålerenga kommer til DNB Arena med fire seiere og ett tap i sudden på sine fem første kamper, og ligger plassen over Oilers på tabellen. Hjemmelaget startet med seier borte mot Storhamar, før de uventet gikk på tap på straffeslag mot Stjernen og Manglerud Star. De siste to kampene har imidlertid endte med 6-1-seiere til Oilers.

Phil Lane og Brandon Burlon står over med karantene, ellers er Oilers fulltallige. Peter Lorentzen var tilbake forrige kamp, og dermed er det ingen skader å snakke om i Oilers-troppen.

Oilers assistenttrener Juha Kaunismäki forteller at de har gjort hjemmeleksene sine godt, og at de gleder seg til kveldens kamp.

– Vålerenga har forsterket godt, og har et veldig rutinert lag med Lars-Erik Spets, Mats Trygg og Martin Røymark. Det er et godt organisert og strukturert lag, men vi har gjort tingene mye bedre i det siste, så jeg tror det blir en kamp begge lag gleder seg til å spille, sier han.

Oilers rekker:

Keeper: Henrik Holm (Wikstøl)

1. rekke: Patrick Ulriksen, Johannes Johannesen, Mario Lucia, Jacob Lagacé, Markus Vikingstad

2. rekke: Dennis Sveum, Daniel Bøen Rokseth, David Morley, Stephan Vigier, Markus Søberg

3. rekke: Tine Klofutar, Mats Larsen Mostue, Peter Lorentzen, Kristian Forsberg, Simen Talge

4. rekke: Even Myreng Kjellesvik, Robin Haglund Mathisen, Magnus Hoff, Jonas Djupvik Løvlie, Henrik Medhus