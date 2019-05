Vidar tapte på overtid mot Arendal

Innbytter Jakob Rasmussen scoret seiersmålet for Arendal i 1-0-seieren over Vidar på Lassa Gress i 2. divisjon, avdeling 1 i fotball for menn torsdag.

Begge lag gikk i garderoben til pause uten scoringer.

Rasmussen (Arendal) scoret fra straffemerket etter 90 minutter.

Vidars Sigve Kleppa Christensen, Daniel Berntsen, Vegard Skjørestad og Kristian Høvring pådro seg gult kort. For Arendal fikk Kim Kvaalen, Andreas Bruhn Christensen og Reiss James Greenidge gult kort.

Etter kampen står både Vidar og Arendal med sju poeng.

117 tilskuere fulgte oppgjøret.

26. mai skal Vidar møte Stjørdals-Blink, og Arendal møter Bryne.