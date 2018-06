Vidar knust av Flåte og Nordli

Rogalandsavis

Av: HÅKON THON

Etter en veldig god periode fra Vidar ble det full stopp mot Tom Nordlies Skeid.

Skeid hadde 10–0 og ni poeng av på tre hjemmekamper før lørdagens oppgjør. Før pause var de likevel svake og Tom Nordlie kalte det årsverste.

Så tok han grep og sendte inn fjorårets Vidar-spiller Sander Flåte. Det bidro til at det løsnet.

– Jeg hadde blitt ganske skuffet om jeg ikke hadde fått spille noe, sier Flåte til Dagsavisen.

Skulle tas

Han innrømmer at det var spesielt viktig å vinne denne kampen.

– Hadde vi tapt her så hadde jeg fått høre det. Så dette var veldig viktig. Det er jo mange kompiser og jeg snakket med noen før kampen og de sa at de skulle ta meg, så jeg spilte med leggbeskyttere for å si det sånn. Det var veldig deilig at vi slo dem.

Flåte var også godt fornøyd med egne prestasjoner i kampen og synes det var et steg i riktig retning.

– Jeg har ikke vært i spesielt god form i det siste, jeg har slitt med energinivået, men i dag fungerte det kjempebra, slår han fast.

Syv horrible minutter

Vidar, som har vært meget gode mot de antatt beste lagene, hang med til det var spilt 65 minutter også mot hjemmespesialist Skeid.

Så scoret vingen Stian Pettersen tre mål før det var spilt 72 minutter.

Før kampen lå Vidar kun ett poeng bak Skeid, så mye sto på spill. Varmen så ikke ut til å legge noen demper på energinivået hos lagene, og allerede etter ett minutt burde gjestene tatt føringen.

På et frispark sentralt i banen fikk Andreas Haukland Westlye headet ballen videre til Jostein Ekeland som fikk stå helt alene. Ballen var så godt som ferdigscora og Ekeland skulle bare sette pannebrasken til for å sende Vidar i ledelse, men spissen bommet regelrett på hodestøtet og det eneste han oppnådde var å vekke Tom Nordlie.

Kampfakta:

Fotball, 2. divisjon avd. 2

Skeid–Vidar 3–0 (0–0)

Nordre Åsen: 210 tilskuere.

Mål: 1–0 Stian Pettersen (65), 2–0 Stian Pettersen (69), 3–0 Stian Pettersen (72).

Vidar (3-5-2): Egeland–Randulff, Berntsen, Holmvik–Danielsen (Larsen Stolsmo i 17 min.), Haukland Westlye, Thioune (Ravndal i 10 min.), Landsnes (Haaland i 55 min). Høvring–Ekeland, Hummervoll.

Dommer: Stian Røvig Sletner.

Gult kort: Mesut Can, Skeid. Makhtar Thioune, Vidar.