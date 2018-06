Vidar fikk juling av Skeid

Ingen av lagene fikk nettkjenning i første omgang.

Skeid tok ledelsen da Pettersen scoret etter 65 minutters spill, og samme mann scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 2-0 fire minutter senere. Etter 72 minutter var hattricket et faktum for Skeid-angriperen. Målet gjør at Pettersen står med fire scoringer denne sesongen.

Skeid har vunnet sine tre siste hjemmekamper.

Makhtar Thioune (Vidar) og Mesüt Can (Skeid) fikk begge gult kort.

På sju kamper har Skeid tatt 13 poeng, og Vidar har tatt elleve poeng.

210 tilskuere fikk med seg oppgjøret.

Vidar møter Flekkerøy 9. juni, og Skeid spiller neste kamp mot Brattvåg dagen etter. (©NTB)