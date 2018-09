– Vi viser at vi skal være med helt inn

Rogalandsavis

På samme måte som Aalesund, Mjøndalen og Sogndal har kontrollert inn seiere mot Viking tidligere i sesongen, var det nå endelig Vikings tur til å kontrollere inn en ganske overlegen seier. Bjarne Berntsen var naturligvis meget godt fornøyd med seieren, men mener at prestasjonen i dag ga et tydelig signal til Aalesund og Mjøndalen.

– Med dagens seier legger vi press på både Aalesund og Mjøndalen, og vi viser at vi ønsker å være med helt inn i opprykkskampen. Det er klart at dagens seier og spesielt måten den kom på er viktig for resten av sesongen, da målene vi scorer, kontringene vi leverer og prestasjonen vi har mot et godt Sogndal-lag sender et tydelig signal om at vi er klare for å slåss, sier Berntsen til RA.

– En stor vitamininnsprøytning

I starten av kampen var begge lagene mest opptatt av å ikke slippe inn mål, og det preget den første omgangen. Ikke mye skjedde foran noen av målene, før Ylldren Ibrahimaj brøt gjennom Sogndals hvite mur fra sin kantposisjon og sendte de mørkeblå i ledelsen like før pause.

– Det var utrolig deilig å se den gå i mål. Jeg merket at backen deres ikke falt langt nok ned, slik at jeg fikk store rom de gangene jeg gikk på løp. Derfor ba jeg om ballen flere ganger uten å få den, og da jeg først fikk den store sjansen på slutten av omgangen skal jeg sette den. Det er et veldig godt tidspunkt for oss å score, forteller Ibrahimaj.

Den tidligere Mjøndalen-spilleren har skiftet kort i opprykkskampen midtveis i sesongen, og har vært en viktig bidragsyter denne høsten for Viking. Målet hans i dag gjorde sitt til at Viking fikk kampen inn i sitt spor, som langt på vei sikret tre verdifulle poeng.

– Vi får en stor vitamininnsprøytning av å få det målet rett før pause. Det er et ideellt tidspunkt å score på, for da må Sogndal risikere mer etter pause. De måtte nesten vinne dagens kamp for å unngå å bli hektet av, og det gjorde at vi fikk kontringer og flere store sjanser i andre omgang, sier Berntsen.

– Kjente at ballen gikk inn da jeg skjøt

Han mener at dagens motstander nå er hektet av for godt i kampen om en direkte opprykksplass.

– De skal levere en aldeles utrolig innspurt nå hvis de skal klare å komme tilbake, samtidig som at to av de tre lagene i toppen der nå må kollapse fullstendig. Det tror jeg ikke kommer til å skje, så det var også veldig viktig med tanke på sende Sogndal ut av kampen om direkte opprykk, sier han.

Viking fremsto modne og godt organisert kollektivt gjennom hele kampen, og det var svært lite Sogndal hadde å komme med. Men en periode i andre omgang var gjestene litt på gang. Da tok Kristian Thorstvedt affære og banket ballen i krysset, for å drepe alt håp om Sogndal-poeng.

– Jeg fikk ballen av Zlatko der, og fikk en touch på ballen for å ta den forbi en av Sogndal-spillerne. I det jeg kliner til kjenner jeg det med en gang at ballen kommer til å gå inn, og da er det bare en herlig følelse å følge den på veien inn i krysset og løpe mot Vikinghordene for å juble, sier Thorstvedt.

– Vi er mer voksne nå

Målet var kun hans andre på hjemmebane, mens «sønn av Siv» som han kalles av fansen har levert flere mål på bortebane.

– Det er alltid kjekt å score mål, men det er litt ekstra spesielt på hjemmebane foran dine egne fans. Og målet var ikke bare bra, men det var også veldig viktig. Jeg føler det er med på å punktere kampen, og sikre oss de tre viktige poengene, sier han.

Ibrahimaj hadde et skudd i stolpen på en mønsterkontring, og et frispark som snek seg rett utenfor etter det. Seiersmarginen kunne vært større, men Viking var også litt heldige at Sogndal ikke scoret på en litt slepphendt retur fra Amund Wichne rett før slutt.

– Jeg hadde godfølelsen etter å ha scoret på oppvarmingen, men den gikk akkurat utenfor. Det var surt, men vi tar med oss mye positivt inn i den kommende uken nå. Vi har fått tettet igjen godt bak, noe som er veldig viktig, og den viljen vi viser på banen i de siste kampene er helt rå. Vi er et mer voksent lag nå, sier Ibrahimaj.

