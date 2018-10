– Vi kan ikke tro at opprykket er sikret enda

Sola-spillerne og trener Øystein Elvestad jubler i garderoben for ett poeng som langt på vei kan ha sikret Sola opprykket. Nå gjenstår det én hjemmekamp mot Urædd, og én bortekamp mot divisjonens dårligste lag, EIK 2. Med tre poeng å gå på skal det mye til for at det ikke blir mer jubel for Sola. Foto: Sola Fotballklubb.