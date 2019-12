– Vi har gjort veldig mange mennesker glade nå

Følg RA Sporten på Facebook !

Viking klarte altså å avslutte den elleville snuoperasjonen laget har vært gjennom på aller beste vis. Kaptein Zlatko Tripic fikk æren av å bli matchvinner i cupfinalen, og var nok en gang tungen på vektskålen i en ny stor Viking-triumf.

– Det er ikke enkelt å si noe akkurat nå. Du ser rundt deg og på tribunen. Alle gråter, og det er bare veldig rørende å være med på. Det er helt sykt, og utrolig stort. Jeg er veldig lykkelig akkurat nå, sier Tripic til NRK etter kampslutt.

LES OGSÅ: – Det er litt ekstra stort å vinne når du er lokal

Fikk cupgullet pappa aldri tok

Kapteinen, som inviterte seg selv på Viking-trening foran lagets første sesong i OBOS-ligaen siden 1987 i fjor, har ledet laget til opprykk og nå til cupgull. Neste sesong skal de mørkeblå altså ut i Europa, to år etter nedrykket.

– Det er helt enormt. Jeg er så fantastisk stolt av denne gjengen her. Det er ikke enkelt for så mange unge gutter å spille en cupfinale, men igjen klarer vi å vinne og gjør mange mennesker glade i dag. Det er helt fantastisk, sier Tripic.

Også for Kristian Thorstvedt har det vært et strålende år. Før forrige sesong ble han vraket av Stabæk, men nå har han fått sitt gjennombrudd i Eliteserien og blitt cupmester.

– For to år siden fikk jeg ikke kontrakt i Stabæk, og jeg var på vei til å flytte til USA. Nå står jeg her som cupmester med barndomsklubben min Viking. Det er helt helt sykt, sier Thorstvedt som med dagens cupgull kan smykke seg med noe pappa Erik aldri klarte.

– Å vinne denne kampen foran kompiser og med familien på tribunen. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Det blir en fin jul dette, og jeg skal mobbe pappa litt for det cupgullet han aldri fikk, sier Thorstvedt til NRK.

LES OGSÅ: – Har tatt store steg raskere enn vi hadde trodd var mulig