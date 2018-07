Vetle Myhre valgte Bryne

Rogalandsavis

Myhre har signert en avtale som strekker seg ut 2019.

– Vi er veldig fornøyd med at Vetle har valgt oss, til tross for at han hadde tilbud fra andre klubber. Vetle her hel ved, og jeg er sikker på at han kommer til å tilføre gruppa mye, sier daglig leder Asle Tjøtta til klubbens hjemmesider.

– I Vetle får vi en spiller som kommer til å passe godt inn hos oss. Han er god både feil- og rettvendt, og har gode avslutningsferdigheter. Dette er en spennende og god spiller som vi vil få mye glede av, legger trener Even Sel til.

