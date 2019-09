Verste tapsrekke siden nedrykket

Følg RA Sporten på Facebook !

Siden Sandnes Ulf rykket ned fra Tippeligaen i 2014 har det hendt et par ganger at de lyseblå har tapt fire kamper på rad, men med søndagens tap for Sandefjord er det nå seks strake tap for Bengt Sæternes' mannskap.

Det er den styggeste tapsrekken siden nedrykket, og ikke en gang i nedrykkssesongen hadde Sandnes Ulf en verre rekke. Riktignok gikk de lyseblå også den gangen på seks strake tap, men denne gangen er det i divisjonen under.

Sandefjord tok ledelsen ved Alberto Ortiz Moreno Tito etter 37 minutter, og Pontus Engblom gjorde 2-0 to minutter senere. 27-åringen har scoret 15 mål denne sesongen.

Enric Vallès økte til 3-0 for Sandefjord etter 65 minutters spill. Ti minutter før slutt reduserte Sandnes Ulf ved Shola Akinyemi.

Sandefjords Erik Mjelde fikk gult kort.

Etter søndagens kamp er Sandefjord på tredjeplass, mens Sandnes Ulf ligger på ellevteplass.

Harald Røvig Sletner var kampleder på Komplett Arena. 1829 tilskuere hadde tatt turen.

I neste runde skal Sandefjord møte Sogndal, og Sandnes Ulf møter Notodden. (©NTB)