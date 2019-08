Venstres ungdomstopper med tydelig bompengebeskjed

– Bompengemotstanderne virker lite sympatiske når de sutrer over lommerusk, mens klimakrisen ødelegger verden for kommende generasjoner, sier ungdomskandidat for Stavanger Venstre, Bjarte Espeland Horpestad.

Horpestad og Venstres ungdomskandidat i Bergen, August Simonsen, ankom onsdag morgen hovedstaden med tog. Der ble de tatt imot av ungdomskandidaten i Oslo, Anna Dåsnes, og senere på dagen møter de ungdomskandidat Eirin Sørå fra Trondheim.

Sammen har ungdomstoppene i landets fire største byer en tydelig beskjed til både egen ledelse og Frp, som i disse dager jobber på overtid for å løse den betente bompengestriden i regjeringen.

Solberg reiste hjem

– Dersom staten kommer inn og dekker alt, og fjerner bompengene, er hele poenget borte. Bompengene må fortsette som et verktøy for å redusere trafikken i de store byene, sier Horpestad.

Statsminister Erna Solberg (H) avbrøt tirsdag sin tur til Island og dro hjem til Norge – angivelig for å løse den fastlåste bompengestriden i regjeringen.

Statsministerens kontor vil onsdag ikke bekrefte om det skal holdes møter.

– Vi jobber for å finne løsninger. Vi kommer ikke til å varsle om hvordan vi jobber eller eventuelle møter, sier statssekretær Rune Alstadsæter til NTB.

«Eksos-alter»

De fire ungdomskandidatene mener dagens bompengeløsninger har vært en suksess og advarer mot å la Frp diktere politikken.

– Vi kan ikke ofre byene våre på «eksos-alteret» bare fordi Frp gjør dårlige meningsmålinger, sier ungdomskandidat August Simonsen for Bergen til NTB.

På Bergens Tidendes siste måling fra hjembyen hans, får Folkeaksjonen Nei til mer bompenger en oppslutning på 21,6 prosent, mens Frp er helt nede i 4,5 prosent.

– Jeg skjønner at Frp er stresset når det kommer et annet parti og tar mange av dem som tradisjonelt har vært deres velgere. Men for min del handler dette om framtiden til byene våre. At vi har grønne byer som ikke legger til rette for mer biltrafikk, sier Simonsen.

– Feil inntrykk

Oslo-kandidat Anna Dåsnes viser til at mange er positive til bompenger i hovedstaden. Hun mener at motstanden ikke er så stor som man kan få inntrykk av i mediene.

– Det blir for dumt om motstanderne av bompenger skal ødelegge for alle de unge som har streiket for klimaet og ønsker handling, sier hun.

Eirin Sørå fra Trondheim er tydelig på at man må redusere biltrafikken og øke kollektivtrafikken.

– Mange opplever at det er vanskelig med bompenger og rushtidsavgift, men svaret er ikke å fjerne det. Vi må heller se på hvordan vi kan hjelpe lavinntektsfamilier hvor dette blir for dyrt, sier hun.

