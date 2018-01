Rogalandsavis

Tekst: Arne Birkemo og NTB

Statsminister Erna Solberg (H) ville helst snakke om kontinuerlig omstilling av norsk økonomi på Solamøtet mandag. Arbeidet med ny regjering vil hun ikke si mye om.

Med en rykende fersk regjeringsplattform i veska ankom Solberg NHOs konferanse Solamøtet mandag morgen.

– Svarer ikke på noe

På spørsmål om arbeidet med regjeringskabalen framover, hvor mange statsråder Venstre får, og om det blir en ny departementsstruktur, svarer Solberg det samme:

– Det blir spennende for dere å forsøke å finne ut av, og jeg kommer ikke til å svare på noe av det, sier Solberg til NTB, og legger til at hun gleder seg til å legge seg tidlig mandag for første gang på en stund.

Venstres Iselin Nybø er en het kandidat.

– Har mange flinke folk

«Det er hyggelig å bli nevnt, men det er ikke opp til meg å vurdere hvorvidt jeg er aktuell. Nå er jeg fornøyd med at Venstre har fått store og gjennomslag i regjeringsplattformen. Så skal partiene diskutere fordelingen av poster framover, og Venstre har mange flinke folk som kan fylle viktige posisjoner», skriver Nybø i en tekstmelding til RA.

36-åringen fra Randaberg satt på Stortinget i perioden 2013-2017. Hun var første nestleder i Kirke-, utdannings-, og forskningskomiteen.

Bruker «vurdere» 84 ganger

Etter innlegget på Solamøtet hastet statsministeren seg videre for å jobbe med regjeringssammensetningen. Med på veien fikk hun flere spørsmål om den nye regjeringsplattformen. Den inneholder blant annet ordet «vurdere» 84 ganger. Plattformen fra Sundvolden i 2013 inneholder «vurdere» 31 ganger.

Nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik, mener den hyppige bruken av ordet kan by på utfordringer for regjeringssamarbeidet på sikt.

– Noe av det mest krevende med denne plattformen, er at det er en del uforpliktende formuleringer, sa Tajik i Politisk kvarter på NRK mandag morgen.

Det vil ikke Solberg være med på, hun mener det er naturlig med mange vurderinger.

Naturlig å vurdere

– Når en regjering går inn i sin andre regjeringsperiode, ser du mye av det. Jeg tror at hvis du går inn og ser på Soria Moria 2, så ser du noe av det samme. Det er mye å videreføre. En forlengelsesplattform betyr at du ikke kommer ny inn, men skal bygge videre på den politikken som er, sier hun.

Hun legger til at de har lært litt av de siste årene.

– Noen steder er man ikke så bombastisk som man var før man satt i regjering, så man sier at man skal vurdere, det vil si at vi har en intensjon om å gjøre det, men vi vil ha det godt utredet før vi sier at «det er måten vi gjennomfører tingene på ". Det er forbeholdet, sier Solberg.

