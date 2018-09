Rogalandsavis

Fredrik Finnesand har hatt en kometkarriere etter at han i fjor byttet ut fotball med sykkel. Året etterpå var Sandnes-syklisten klar for VM-debuten i Innsbruck, men på den 28 kilometer lange løypen var uhellet ute etter bare åtte kilometer.

– Jeg kom inn i en sving med litt for stor fart, og traff en stein i veien. Det gjorde at forhjulet mitt skled ut og at jeg gikk i bakken, forteller Finnesand til TV2.

Blodig VM-debutant

Det ødela selvsagt alle mulighetene til en god plassering, og i mål var Finnesand over fire minutter bak den suverene vinneren Remco Evenepoel fra Belgia

– Du blir selvfølgelig veldig skuffet i det du går i bakken, men du prøver å komme deg opp så raskt som mulig og kjøre videre. For min del ble det vanskelig siden styret ble skjevt, og den ene bøylen var helt løs resten av tempoen, sier Finnesand.

På tv-bildene etter målgang hadde Sandnes-syklisten blod på knærne, og en opprevet drakt.

– Jeg tror det er mest overfladiske skader. Jeg fikk meg en kakk i leggen, men jeg tror ikke det er noe alvorlig, sier junioren som også neste år kan delta i juniorklassen i VM.

– Jeg får ta med meg litt erfaring og satse på at det går bedre neste år, hvis jeg får sjansen igjen da, sier han.

Suveren belgisk mester

Vant gjorde den belgiske forhåndsfavoritten Remco Evenepoel, som knuste alle konkurrentene og vant med en overlegen seiersmargin på hele ett minutt og 23 sekunder ned til Lucas Plapp.

Evenepoel tok igjen Søren Wærenskjold et par kilometer før mål, men mandalitten ble beste nordmann på femteplass. Opp til bronsen skilte det bare 13 sekunder for en skuffet Wærenskjold.

– Jeg var for dårlig midtpartiet. Hodet var nok ikke helt med der. Jeg vet at jeg kan mye bedre enn dette, sa Wærenskjold til TV 2.