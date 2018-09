Veltede trær og tusenvis uten strøm i ekstremværet Knud

Rogalandsavis

I 22-tiden hadde endelig uværet begynt å løye i Agder. Turen var da kommet til Rogaland, med sterk storm på Eigerøya og full storm på Obrestad fyr.

– Vinden vil holde seg noen timer til, opplyste Meteorologisk institutt på Yr litt før klokka 22 fredag kveld.

På Eigerøya var det da blitt målt hele 43,1 meter per sekund i de sterkeste vindkastene, noe som er langt over grensen for det som betegnes som orkan i kastene. For at uværet skal kunne kalles en orkan, må imidlertid vinden overstige 32,6 meter per sekund som et gjennomsnitt over 10 minutter.

Allerede tidlig fredag ettermiddag blåste det opp i Rogaland og i Agder, og uværet feide raskt innover Østlandet, med til tider voldsomt regnvær og kraftig vind. Allerede på ettermiddagen ble det målt vindkast med en hastighet på 42,5 sekundmeter ved Lindesnes fyr.

Østlandsblåst

I forkant av stormen hadde Meteorologisk institutt hevet farenivået til høyeste nivå i Vestfold, Østfold, Oslo og Akershus. På Østlandet skulle det blåse ganske intenst noen timer, men i løpet av natten ville uværet Knud avta i styrke etter hvert som det beveget seg innover i landet.

– Vinden vil gradvis minke, sier meteorolog Bente Wahl til VG.

– Det kan fortsatt komme noen kraftige vindkast noen timer til i Oslo og Akershus, men etter midnatt dreier vinden mot vest og minker, opplyste meteorologene.

Ifølge varslet skulle vinden løye fram til klokka 02.

Folk er blitt oppfordret til å tjore fast løse gjenstander og holde seg innendørs. Det er gjentatt flere ganger at det er farlig å være utendørs, og at det ventes uvanlig stor skade på bygninger, infrastruktur, skog og strømnett.

I varselet var det også advart mot at takstein og takplater blåser av hus og bygninger.

Personskader

Alle politidistriktene fra Rogaland via Agder og på hele Østlandet meldte stadig vekk om veltede trær, hustak som løsnet, og vegg- og takplater som blåste av gårde utover fredagskvelden og natta. Tross advarsler gikk mange ut for å oppleve det ufyselige uværet.

Fredag kveld hadde det ikke kommet meldinger om alvorlige personskader, men flere steder var det dramatisk. På Holmlia i Oslo blåste et tre over ende og knuste en bil, og i Lindesnes fikk en person deler av et garasjetak i hodet.

Politiet i Agder minnet om at det er stort vindfang i store trær, siden løvet fortsatt sitter på greinene, og en rekke veltede trær i Kristiansand viste tydelig hvilke enorme krefter som hadde vært i sving. I Torridalsveien i Kristiansand braste et tre rett ut i veibanen og traff en møtende bil.

– Jeg bråbremset og kjørte ut til venstre. Men det var dessverre for seint, og treet traff bilen, forteller Marek Nowak til Fædrelandsvennen.

– Jeg så livet mitt passere i revy, sier svigerdatteren Amanda Siwik.

Strømløst og innstillinger

Nesten 51.000 strømkunder var på det meste uten strøm i Agder-fylkene, men utover kvelden klarte Agder Energis mannskaper å rette flere og flere feil, og i 1.30-tiden var antall strømløse husstander nede i 19.500.

– Vi gjør alt vi kan for å få strømmen tilbake. Men det er steder på Agder der arbeidet måtte avbrytes av sikkerhetshensyn. Trær knakk som fyrstikker like ved montørene. Og da må sikkerheten komme først, fortalte kommunikasjonsrådgiver Mette Wigstøl i Agder Energi til Agderposten.

Varsel om opp mot 10 meter høye bølger førte til at både Color Line og Fjord Line innstilte en rekke avganger. DFDS ble også rammet, mens Stena Line droppet turen til Frederikshavn og isteden valgte å forlenge tiden i Oslofjorden og snu tilbake til Vippetangen. Også Bastøferja ble rammet, i tillegg til en rekke andre ferjesamband.

Reisende med tog og fly ble også rammet av ekstremværet fredag kveld. I Fredrikstad blåste et tre over jernbanesporet, og Østfoldbanen måtte stenges mellom Råde og Fredrikstad i flere timer. I Rogaland førte uværet til at alle tog mellom Stavanger og Kristiansand ble innsilt.