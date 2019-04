Vegvesenet: – Ikke antydning til kødannelser

– Trafikken går pent og pyntelig for seg. Det er foreløpig ingen antydning til kødannelser, sier trafikkoperatør Arvid Wahlstrøm i Statens vegvesen region Øst til NTB tidlig ettermiddag søndag.

Vegtrafikksentralen overvåker trafikken i Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark og Oppland.

– Svak økning

– Vi kan se på kameraene våre at det er en svak økning i trafikk fra Trysil og Lillehammer og Hafjell-området og på E6 inn mot Oslo. Men det er ingenting som hindrer trafikantene å komme hjem, sier Wahlstrøm.

Det er stedvis tettrafikk ved E6 Fåberg-Hamar og ved Rv. 25 Trysil-Elverum, men ingen forsinkelser, skriver Vegtrafikksentralen på Twitter.

På hovedveiene fra hovedstaden og mot fjellet var det kø og om lag en halvtimes forsinkelse under utfarten onsdagen før påske. Ellers bar trafikken preg av å være godt spredt. Vegvesenet forventer det samme når bilistene returnerer fra påskefjellet.

Trafikken spres mer utover

– Tidligere dro flere hjem til bestemte tider, men de siste årene har vi sett en stadig større tendens til at trafikken brer seg utover. Vi forventer derfor at trafikken ned fra fjellet blir jevnt fordelt, med en liten overvekt i morgen, sier trafikkoperatøren.

Statens vegvesen venter at det blir størst trafikk mandag ettermiddag og kveld.

– Det er meldt fint vær flere steder under påskeferiens siste dag. Vi tror derfor at flere utsetter hjemreisen til senere på ettermiddagen og at trafikken kan bli mest påtrengende da, sier Wahlstrøm.

Tradisjonelt blir det fort kødannelser fra Lillehammer og Mjøsbrua og ved Kolomoen, der riksvei 3 møter E6. Wahlstrøm ber folk bergene god tid og sjekke alternative ruter på 175.no, dersom man opplever hindringer på veien.