Vegvesenet avlyser Rogfast-kontrakt

I juli ble det klart at Vegvesenet bare hadde én kvalifisert tilbyder etter konkurransen om Kvitsøy-kontrakten. Den tilbudte prisen lå på omtrent 1 milliard kroner over anslaget.

– Vi har gjort en vurdering som viser at det er en risiko for at prosjektet som helhet ikke kan gjennomføres innenfor rammene som er satt. Dette plikter vi å legge fram for Samferdselsdepartementet, sier veidirektør Bjørne Grimsrud i en pressemelding.

Kvitsøy-kontrakten er et prosjekt med store tekniske utfordringer, ifølge Vegvesenet. Rogfast skal ha en 26,7 kilometer lang undersjøisk tunnel, som blir verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel. Kvitsøy-kontrakten omfatter en tredel av denne.

