Rogalandsavis

Følg RA Sporten på Facebook !



For å ta kampen mot Sandnes Ulf først; Dette var ikke i nærheten av å ligne på toppdivisjon. Verken fra trenerbenken eller på banen.

Sandnes Ulf traff perfekt med planen. Like bra som Viking 16. mai. De lyseblå stresset vaklende Nakkim/Salte med lange baller og nektet Viking å presse høyt. Samtidig klarte de å overbefolke midtbanen med en smal 4-3-2-1-formasjon. Et scenario som det vi fikk er alltid en risiko når 4-3-3-lag ikke evner kollektiv omstilling til 4-5-1-defensivt. På toppen av det tapte Viking det meste av dueller og andreballer. Mottrekkene kom dessverre for seint.

LES OGSÅ: Gir spillerne æren etter taktisk genistrek

Bjarne Berntsen så selvsagt det alle andre så. Likevel ventet han til pause med å legge om og foreta bytter. Så kan en spørre seg om det ikke var litt feigt.

Burde han ikke «tatt en Bielsa» og snudd etter kvarteret? Bytte av et par spillere og formasjon hadde også gitt et klart signal. Samtidig må alltid avveiningen mot å «drepe» selvtilliten til egne spillere ses opp mot den potensielle gevinsten ved et tidlig skifte. I dette tilfellet kunne en lett ha forsvart det.

Tapet mot Sandnes Ulf betyr nok at Viking kan glemme å ha noen luke å støtte seg på når fire topplag står på programmet i de fire siste kampene. Dersom de hadde slått Ulf – og surfet bølgen videre i de fem neste – kunne nærmest et opprykk vært i boks. Slik laget så ut FØR derbyet lørdag lignet det en mulighet. Spesielt siden det defensive virket å være i bedring.

Etter det pinlige tapet må en definitivt tilbake til tegnebrettet. Det varsler også trener Berntsen.

LES OGSÅ: Berntsen varsler endringer etter derbytapet

For målene renner inn. 32 på 21 kamper. Resultatet er at det stadig oftere stilles spørsmål om dette Viking-laget egentlig er godt nok for Eliteserien. Om det er noe poeng i å rykke opp nå.

Svarene bør likevel være meget enkle.

Selvsagt er ikke Viking gode nok for Eliteserien nå. Spesielt defensivt kan alle se det. Men en vinter med terping, og flere nye spillere inn, vil fort gjøre dem gode nok. For hvor mange lag, bortsett fra Ranheim, har egentlig rykket opp og fortsatt med et nærmest uforandret mannskap på nivået over?

Å snakke om at Viking ikke er klare for å gå opp nå er det reneste vås. Også ut ifra at tabellen sier noe annet. Klubben må heller snu hver stein, få folk til å kaste seg inn i dueller og behandle hver av de siste ni kampene som cupfinalene de faktisk er.

LES OGSÅ: Sandnes Ulf knuste Viking i derbyet

Det siste spillerne må gjøre er å lulle seg inn i tanker om at det ikke er så farlig. At ett år til, «for å bli klare» for Eliteserien, hadde vært en god idé. Det er det ikke.

Å bli værende i Obos-ligaen utgjør en mye større fare enn å gå opp «for tidlig» for en klubb som Viking. Ett år til blant de nest beste betyr fort at de blir en nivå to-klubb. Attraktiviteten daler fort. Budsjett, kvalitet og interne krav likeså.

Så får heller Bjarne Berntsen å co. bruke vinteren særdeles godt. Dersom de kommer seg opp.

Muligheten er fortsatt meget god. Ikke glem det i skuffelsen etter Ulf-tapet.

LES OGSÅ: Nyter familielykke i «fiendens» by