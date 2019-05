Varsler snø

Søndag morgen er det venter snøbyger i områdene der det er man er over 300 høydemeter. Det meldes at det kan legge seg 5 til 10 centimeter snø lokalt.

Grunnen til at vi har gått fra en rekordvarm april til snø i mai er at et restene av et polart lavtrykk i Norskehavet har trukket med seg kald luft fra Svalbard-området og nedover fastlandet. Kulden kommer til å vare til midten av neste uke.

LES OGSÅ: Snø-sjokk i Stavanger: – Blir ikke varmere før neste helg