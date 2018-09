Rogalandsavis

Kvinnegruppa Ottar varsler demonstrasjon før Chippendales' show i kveld, sammen med de politiske partiene SV og Rødt.

– Vi er dypt skuffet over flertallet av Stavanger kommune sine politikere og byens administrasjon, som nå sammen undergraver politiske vedtak. I over 20 år har Stavangers skjenkeretningslinjer presisert at det ikke skal gis bevilling til etablissementer som har stripping og liknende som del av underholdningstilbudet eller driftskonseptet. Av hensyn til økonomien som er knyttet til Stavangers Forums messeområde, «glemmes» det meste, skriver Randi Mobæk i Kvinnegruppa Ottar i en pressemelding fredag.

Klage førte ikke fram

En klage på vedtaket om å gi skjenkebevilling ble behandlet i kommunalutvalget torsdag etter initiativ fra SV.

– Politikerne der var imot at Chippendales skulle opptre til helgen, men de tok ikke det ansvaret de er valgt til å gjøre med å ikke sette foten ned, skriver Ottar, som samtidig gjør det klart at de kommer til å demonstrere mot showet i kveld.

Chippendales opptrer på Clarion Hotell Energy fredag og lørdag.