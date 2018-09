Rogalandsavis

– Vi har visst dette siden juni. Jeg fikk en telefon med en forespørsel, men jeg trodde det var kødd, så jeg lar bare på, sier sangeren og gitaristen Jørn Kaarstad.

Vi snakker med ham mandag formiddag, i en pause i radioprogrammet «Jørn», som han lager på P3.

Metallica gleder seg

– Vi gleder oss til at Bokassa skal vise oss deres hjemby, skriver Metallica i pressemeldingen foran konserten i Granåsen i Trondheim 13. juli 2019.

Turneen består foreløpig av 25 konserter fra mai til august. Med dette skal Bokassa altså spille på steder som Stade de France i Paris, Olympiastadion i Munchen og Berlin, San Siro i Milano og Etihad Stadion, hjemmebanen til Manchester City.

– Over neste nivå

Manageren til Metallica fulgte heldigvis opp med en tekstmelding som Kaarstad tok litt mer på alvor. Selv ringte han tilbake og fikk ordnet opp, og dagen etter kom også en tekstmelding fra Metallicas trommeslager Lars Ulrich som bekreftet kontakten.

– Jeg synes det er kult at han hørte oss, likte det han hørte og tenkte «de tar vi med på turné», sier Kaarstad.

Metallicas fascinasjon for Bokassa ble kjent da Lars Ulrich spilte en sang med dem på sitt radioshow «It’s Electric» på Beats1. «Riff, riff, riff! Siden jeg hørte den i forrige uka er det mitt nye favorittband. Alle sangene er godt over neste nivå», sa en svært entusiastisk Ulrich, ispedd noen adjektiver som er bleepet bort av anstendighetshensyn i det tilgjengelige opptaket. «Definitivt vikingblod i årene», la han til. Metallica hadde Kvelertak med seg på turné i fjor, og har nå valgt to skandinaviske band, svenske Ghost og Bokassa for sommerens turne. Kaarstad forteller at han gjerne vil snakke med Kvelertak om deres opplevelse av et sånt engasjement, men at alt dette har vært så hemmelig at han så langt ikke har hatt lov.

Større publikum

Jørn Kaarstad kommer fra Tananger utenfor Stavanger, men flyttet til Trondheim da han fikk jobb i NRK P3 i 2010. Det var her hans startet Bokassa for fem år siden. Gruppa ga ut debutalbumet «Divide & Conquer» i fjor. Nå håper Kaarstad at han får permisjon fra NRK i de tre månedene turneen varer.

– Jeg kommer uansett ikke til å takke nei til dette, ler han.

Bokassa var med på Dagsavisens anbefalte «14 av 140»-liste før Bylarm i år. «De spiller tett og humørfylt hard rock, ofte over i punkattityden», meldte vi etter konserten deres på den lille klubben Pokalen. «På scenen har de autoriteten og publikumsgrepet som styrer dem mot en snarlig kroning fra et langt større publikum enn det som møtte dem under solen på Øyafestivalen», sto det i Dagsavisens anmeldelse av bandet etter Øyafestivalen i sommer. Nå kommer publikummet deres til å bli svært mye større.