Forrige sesong ble vanskelig Markus Vikingstad. Etter å ha fått sin første kamp i 2016/2017-sesongen skulle han ta steget for alvor inn i A-laget til Oilers.

Selv om han fikk 18 seriekamper ble det aldri helt slik. Laget var i krise og Vikingstad havnet for ofte i en rolle han ikke er vant med. Han leverte ikke et eneste poeng i 2017/2018.

Nå er målet å endre på det. Sesongoppkjøringen tyder også på at noe er på gang. Vikingstad har scoret to ganger på tre kamper og får tillit i produksjonsrekkene av den nye treneren Todd Bjorkstrand.

– Jeg håper å ta steget nå. Deter utrolig gøy å få spille. Jeg får også sjansen i overtall og prøver å gjøre det så godt som mulig, sier han i siste episode av RA-sportens «Hockeysnakkis».

Nære å reise ut

Han erkjenner at det var på nippet til at han forlot Norge etter skuffelsen i fjor.

–Jeg var svært nære å dra og snakket med et juniorlag fra Canada en stund. De var veldig interesserte, men jeg valgte å bli, forteller Vikingstad.

– Hva tilsier at det store gjennombruddet skal komme under Todd Bjorkstrand i år?

– Han er en veldig god coach og det ville vært fantastisk om gjennombruddet kom nå. Vi har funnet kjemi. Han står igjen med meg og jobber etter nesten hver trening, sier Vikingstad.

Den Karlstad-fødte 18-åringen har alltid vært nødt til å leve med forventninger. Slik blir det når pappa Tore er en av de store legendene i norsk ishockey.

Samtidig kan ikke Vikingstad-junior gjøre annet enn sitt beste.

– Det er litt å leve opp til. Det er det. Jeg prøver bare å gjøre så godt som jeg kan – selv om det er mye å følge opp. Han hadde en lang og stor karriere.

– Hvor mange poeng må til for at du skal være fornøyd i år?

– Jeg har ikke satt meg noen poengmål for sesongen. Alt avhenger også av hvor mye jeg får spille, sier Vikingstad.

Kritisk Åsland

RAs hockeyekspert Glenn Åsland har forventninger til unggutten denne sesongen. Samtidig ser han at kombinasjonen mellom å levere resultater og utvikle egne unge spillere er utfordrende for det nye trenerteamet.

– Situasjonen er vanskelig. Et nytt trenerteam må levere resultater. Samtidig må de ha en plan med de lokale. Nå har Vikingstad fått slippe til i oppkjøringen. Han får spille i produksjonsrekker og spille i overtall. Det virker som klubben i større grad har en plan. Det nytter nemlig ikke å hive ungguttene inn i en 4. rekke for å lempe pucker uti tro på at man driver spillerutvikling, sier Åsland.

Han peker på at det må drives med et perspektiv på flere år.

– De unge må få spille med de beste og utvikle seg. Så må det være en plan over et år eller to – kanskje til og med tre – for å gjennomføre det.

