Vant Årets frivillig 2020

Vinneren av Årets frivillig 2020 har nå blitt kåret, skriver Stavanger kommune.

Vinneren er Superlekene, som ble etablert i 2009 for å fremme livskvalitet, trivsel og sunn konkurranse for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Tre dager i mai hvert år konkurrerer deltakerne i åtte ulike aktiviteter og idretter. Med en økende interesse, øker også mangfoldet av aktiviteter og idretter. I kjølvannet av Superlekene er det etablert et titalls Superlag innen ulike idretter og idrettsklubber i regionen, der idrettsglede står i sentrum. Alle som er tilknyttet arbeidet gjør dette på dugnad.

Det var en glad leder Stig Rune Høivik i Superlekene som fikk overrakt prisen av varaordfører Dagny Sunnanå Hausken.

– Det er hyggelig at arbeidet vi gjør blir satt pris på. Mange av de som er med på Superlekene har et begrenset tilbud ellers når det gjelder fysisk aktivitet. Vi som er med på arrangørsiden ser mye glede blant utøverne. Det gir mye motivasjon å se stoltheten hos utøverne mestrer nye øvelser og går bak flaggborgen. Superlekene kunne dessverre ikke avholdes i mai, men nå gleder vi oss til neste års leker, sier Høivik til Stavanger kommune.

– Årets frivillig er en fantastisk kjekk pris få dele ut. Superlekene er en svært verdig vinner som virkelig skaper mye idrettsglede for alle som er med, sier varaordfører Sunnanå Hausen.

Prisen skulle opprinnelig ha vært overrakt under festforestillingen for frivillige i Stavanger på FNs internasjonale dag for frivillighet 5. desember, men arrangementet er i år avlyst.

Om prisen

* Prisen «Årets frivillig» ble delt ut for første gang i 2019.

* Den går til én eller flere personer, institusjoner eller organisasjoner i Stavanger som gjør en innsats for medmennesker.

* Prisen er på kr. 25.000, og pengene er øremerket formålet prisvinneren er opptatt av.

Kilde: Stavanger kommune