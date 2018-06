Valon Berisha til den evige stad

Rogalandsavis

Tidligere i sommer rapporterte både østerrikske og italienske medier at Valon Berisha kun var en medisinsk sjekk unna å signere for Sampdoria, men denne uken har det kommet rapporter som tyder på at den overgangen har gått i vasken.

Det italienske fotballnettstedet Calciomercato skriver at Berishas og Sampdoria ikke kom til enighet om personlige betingelser, og at den tidligere Viking-spilleren i stedet har kommet til en enighet med Lazio om å flytte til den evige stad Roma.

Sky Sports Italia-journalisten Manuele Baiocchini skriver på sin Twitter-konto at Red Bull Salzburg vil motta 7,5 millioner euro (ca. 71 millioner kroner), og at Berisha vil tjene 1,3 millioner euro fordelt på fem år. Tilsvarende en årslønn på rundt 2,5 millioner kroner.

Andre italienske medier rapporterer om en overgangssum nærmere 75 millioner kroner, som også var den angivelige summen som lå i potten i overgangen til Sampdoria.

Millioninntekt til Viking

Daglig leder Eirik Henningsen i Viking har tidligere bekreftet overfor RA at Viking har krav på 30 prosent av 5 prosent av den totale overgangssummen fra selgende klubb gjennom gjeldene reglement i form av såkalte solidaritetsmidler.

Utdanningskompensasjon på 100.000 kroner per år ble utbetalt da spilleren i sin tid ble solgt fra Viking til Salzburg.

Dersom det stemmer at totalpakken er på 75 millioner kroner vil 1.125.000 kroner kunne ende opp i Jåttåvågen for å styrke Vikings klubbøkonomi.

– Om summene stemmer, og det går gjennom, er dette et kjærkomment og viktig bidrag til klubbkassen for oss i gul sone. Selv om økonomien utvikler seg i positiv retning, er det fortsatt et stykke igjen til vi er der vi ønsker å være, sa Henningsen til RA for to uker siden.

