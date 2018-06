Valon Berisha nær overgang til italiensk storklubb

Rogalandsavis

Følg RA Sporten på Facebook !

RA vet at interessen for den tidligere Viking-spilleren er stor, og lokalavisen Salzburger Nachrichten skriver at egersunderen er nær en overgang til den italienske klubben Sampdoria.

Berisha scoret da Salzburg slo ut Lazio fra kvartfinalen, og det skal ha satt han på radaren til flere italienske klubber inkludert Lazio.

Sampdoria skal ifølge avisen ha fått et bud på åtte millioner euro akseptert, og det som gjenstår nå er å bli enige om de personlige betingelsene. Flere italienske medier melder også det samme, og der ligger overgangssummen på 7-8 millioner euro pluss prestasjonsbaserte betingelser.

Den italienske klubben er selv sikre på å miste sin beste spiller i Dennis Praet, da belgieren er jaktet på av større klubber som Juventus, Arsenal og Roma. Derfor har klubben fra Genoa, som vant den italienske ligaen tilbake i 1991, identifisert Valon Berisha som erstatter til litt i underkant av 80 millioner kroner.

Valon Berishas kontrakt med Red Bull Salzburg utløper i 2020, og den tidligere Viking-spissen har scoret 13 mål og bidratt med 11 målgivende på 45 kamper i år.

LES OGSÅ: – Liverpool interesserte i Berisha