Rogalandsavis

En restaurant i Os fikk et vindu knust etter at vinden sendte flere utemøbler inn i vinduet, mens det ble målt vindkast på 28 meter i sekundet på Sotrabrua, noe som fører til manuell kontroll av kjøretøyer som skal over brua, som kan bli stengt på kort varsel.

Flere fergestrekninger i Hordaland er blitt stengt i løpet av onsdag kveld, eller har redusert kapasiteten på grunn av vinden.

Det er også meldt om trær som har blåst over veier og trampoliner som har blitt tatt av vinden. I Bergen havnet en trampoline oppå et hustak på Sollien.

Full storm i Nordsjøen

Ifølge Meteorologisk institutt blåser det full storm i Nordsjøen, og nedbøren har også kommet for fullt. Det er meldt liten storm på Røldalsfjellet og Myrkdalen (begge i Hordaland), og på Utsira fyr og Røvær (Rogaland). Vinden vil øke ytterligere utover kvelden og natt til torsdag.

Meteorologisk institutt oppgraderte tidligere onsdag farevarselet til oransje for Rogaland og Østafjells, det nest høyeste nivået. Det ventes vindkast på mellom 30 og 40 meter i sekundet, og folk blir oppfordret til å kun bevege seg utendørs hvis det er høyst nødvendig.

Den kraftige vinden vil komme opp i orkans styrke ved Stad, melder Yr. Den blir like kraftig i kastene både sør og nord for dette området nordvest i Sogn og Fjordane. For Vestlandet er farevarselet på gult nivå.

Sikre løse gjenstander

– Vi venter at denne vinden vil føre til en del problemer. Bruer kan bli stengt, og ferger kan bli innstilt. I tillegg kan objekter med stort vindfang, trampoliner og trær fulle av blad, være utsatt. Det er viktig å ta dette på alvor, sier vakthavende meteorolog Geir Ottar Fagerlid.

Også på Østlandet vil man merke uværet. Langs Oslofjorden vil det blåse sterk kuling rett inn onsdag kveld og natt til torsdag. Folk med småbåter oppfordres om å ikke ta noen tur utpå. Østlandet vil få enda mer vind fredag.

Politiet har også gått ut med oppfordring om at folk må sikre løse gjenstander og stillaser.

Flytter seg nordover

Uværet begynte i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal med full storm onsdag kveld. Ved Stad onsdag kveld og natt til torsdag er det ventet at vinden kommer opp i orkan. Deretter flytter det seg til Trøndelag og Nord-Norge, som vil oppleve full storm torsdag morgen og utover dagen.

Fredag vil uværet komme tilbake, hovedsakelig fra Rogaland via Sørlandet, til Telemark og til Østlandet. Dette uværet har også fått farevarsel oransje – det nest høyeste – og den sterkeste vinden kommer ved kysten og i fjellet, med vindkast mellom 30 og 40 meter i sekund, altså orkans styrke.

Innstillinger

Seilskuta Statsraad Lehmkuhl, som var på vei til Shetland, bestemte seg allerede tirsdag kveld for å snu og dra tilbake til Norge for å komme seg i havn før uværet treffer. Om bord var det 162 personer, hvorav 138 elever fra Nordfjord folkehøgskole, melder NRK.

Flyselskapet Widerøe har innstilt flere fly og omdirigert andre. Vegtrafikksentralen opplyser at Måløybrua i Vågsøy og Rugsundbrua i Bremanger i Sogn og Fjordane ble stengt allerede onsdag ettermiddag. Disse bruene stenges automatisk ved kraftig vind.