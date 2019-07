For at uvedkommende skal kunne ha mulighet til å endre innstillingene må de ifølge UNN ha høy teknisk kompetanse, kjenne serienummeret til pumpen og befinne seg i nærheten av den. Selskapet Meditronic, som produserer pumpen, kjenner så langt ikke til at dette har skjedd noe sted i verden.

Ifølge sykehuset betyr ikke feilen noe for vanlig bruk av insulinpumpen, men de oppfordrer om ikke å dele pumpens serienummer og ikke plugge enheten i andre datamaskiner enn egen PC. Brukere bes også være oppmerksomme på varsler fra pumpen som avviker fra normalen.

Sikkerhetshullet gjelder pumper som er utlevert fra sykehuset de siste fem årene.

