Utroper lillebror Jakob til favoritt på lørdagens 5000 meter

Fredag løp yngstemann i brødretrioen fra Sandnes inn til et sensasjonelt gull på 1500 meter på Olympiastadion i Berlin. Storebrødrene Henrik og Filip havnet begge utenfor seierspallen og helt i skyggen.

Lørdag skal de tre etter planen kjempe om nye medaljer på 5000 meter i den tyske hovedstaden. Henrik nekter å være beskjeden på gullguttens vegne foran det løpet.

– Det er ingenting som overrasker meg med han lenger. Det er større sjanse for at Jakob vinner 5000-meteren enn at han skulle vinne 1500-meteren. Da kan dere gjøre matematikken selv, smiler han.

Ga ham gullet

Selv ble han nummer fire fredag etter å ha gjort noen dårlige taktiske valg på sisterunden. Det ble sekundært på en ny jubeldag for familien.

– Jeg føler jeg fikk en seier i dag gjennom han, sa Henrik og skrøt videre uhemmet av lillebror.

– Jeg er utrolig imponert over det voksne hodet han har. Han ligger først i 600 meter i et europamesterskap og holder hodet kaldt. Han hadde stålkontroll på hvor mye han kan ta i og når.

Gullet kom samtidig etter god familiehjelp underveis, uten at det var noen klar plan på forhånd.

– Jeg og Filip ga det (gullet) til han. Ved å ligge i andre- og tredjeposisjon fikk de andre veldig lang vei opp. Da Filip stivnet, ble den enda lenger, sa Henrik.

Kritisk

Selv var han kritisk til egne valg underveis på 1500-meteren.

– Jeg vet jeg var god nok for medalje i dag, men kastet bort sjansen ved å ta en dårlig beslutning på den siste runden. Det er min egen skyld at jeg ikke ligger i en posisjon der jeg får ut potensialet mitt i dag, sa 27-åringen.

Lillebrors suksess reddet uansett dagen.

– Han løper som den mest rutinerte i feltet i dag, og han fortjener den medaljen mer enn noen annen, sa Henrik.

Lørdag kan det bli mer å juble for.