Utopia er avlyst

Regjeringen forlenger forbudet mot arrangementer med over 500 deltakere fram til 1. september. Det opplyste kulturminister Abid Raja (V) på en pressekonferanse lørdag ettermiddag.

Like etter sendte Utopia ut en pressemelding hvor de med tungt hjerte meldte at Utopia 2020 var avlyst.

– Vi hadde virkelig håpet at vi skulle kunne gjennomføre årets store fest. Men som følge av pressekonferansen med Kulturminister Abid Raja i dag og COVID-19 er det nå fattet vedtak om at ingen festivaler i Norge kan arrangeres i sommer, skriver de i pressemeldingen.

– Det er med et tungt hjerte at vi nå må avlyse. Vi har jobbet intenst siden våren 2019 med å kunne skape tidenes beste Utopia-utgave, og må nå innse at det ikke skjer denne sommeren. For oss som lever av å samle flest mulig mennesker har pandemien dessverre vært det verst tenkelige som kunne skje. Nå håper vi at samfunnet så fort som mulig kan komme tilbake til normalen, slik at vi kan planlegge en enda større fest i 2021, sier festivalsjef Espen Yung Svendsen, i pressemeldingen.

Yung Svendsen informerer også om at de allerede har begynt å planlegge "tidenes festival" neste år, og lover at det vil bli verdt ventingen.

Billetten blir automatisk videreført til Utopia 2021.



Billettkjøpere kan også få refundert billetten. Informasjon om dette blir sendt ut til billettkjøpere på mail.



– Vi gleder oss masse til vi kan samles igjen. Når dette er over skal vi hoppe, danse, klemme og stå tett i tusentall. Utopia 2021 skal bli en feiring uten sidestykke. Datoer for neste år er satt til 27.-28. august.

Ta vare på hverandre så lenge, sier Yung Svendsen.